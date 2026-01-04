Weiter zum Inhalt
Kalender European Classic MX Cup ECMX-2026 mit Neuerungen

Der europäische Classic-MX-Cup (ECMX) wird 2026 wieder in drei Läufen ausgetragen. Im sächsischen Culitzsch findet am 22. August die Classic Mannschafts-EM mit historischen Motorrädern statt.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Classic Motocross in Culitzsch
Classic Motocross in Culitzsch
Foto: Thoralf Abgarjan
Classic Motocross in Culitzsch
© Thoralf Abgarjan

Auch 2026 wird es wieder die beliebte Classic-Serie geben, bei der originale historische Motocross-Motorräder noch einmal zu ihrer Bestimmung, dem harten Renneinsatz, kommen. Legendäre Zwei- und Viertakter, Twinshock und Classic-Bikes sowie verschiedene Technikentwicklungen sind bei diesen Veranstaltungen hautnah und im Einsatz zu bestaunen.

In diesem Jahr findet am 2. Mai die Eröffnungsrunde im belgischen Genk statt. Am 23. Mai geht es auf der früheren WM-Strecke im österreichischen Schwanenstadt weiter und das Finale wird am Wochenende 20.-21. Juni auf der idyllisch gelegenen früheren WM- und MXoN-Naturstrecke in Sverepec (Slowakei) ausgetragen.

Classic Motocross
Classic Motocross
Foto: Thoralf Abgarjan
Classic Motocross
© Thoralf Abgarjan

«Wir bleiben am Classic-Thema dran und wollen die Serie Schritt für Schritt weiter ausbauen, verbessern und für Zuschauer und Aktive noch attraktiver machen», erklärte ECMX-Mastermind Harald Mühlig gegenüber SPEEDWEEK.com.

2026 gibt es auch einige Neuerungen: «Die Klasse 'Super EVO' wird für die Altersklassen 50- und 50+ erweitert. Neu ist auch die 'Hufo'-Klasse bis 125 ccm, in der Motorräder bis Baujahr 1996 am Start stehen.»

Kalender ECMX-2026

  • Classic European Championship 2026

  • 02.05.2026 – Genk (B)

  • 23.05.2026 – Schwanenstadt (A)

  • 20/21.6.2026 - Sverepec (SK)

Die Team-EM wird am 22. August im sächsischen Culitzsch ausgetragen.

Team European Classic Moto Cross der Nationen

  • 22.08.2026 – Culitzsch (D)

