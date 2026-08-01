Coenen-Brüder und Everts: Mitfavorit Belgien nominiert starkes MXoN-Team

Der MXGP-WM-Titel ist für Lucas Coenen nach den jüngsten Ereignissen in weite Ferne gerückt und auch für Sacha läuft es in der MX2 nicht rund. Aber das MXoN am 4. Oktober in Ernée könnte am Ende doch ein versöhnlicher Saisonabschluss für die Belgier werden.

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Team Belgien nominiert

Wie 2025 wird die belgische Nationalmannschaft in dieser Besetzung antreten:

MXoN-Team Belgien:

Sacha Coenen – MX2 Lucas Coenen – MXGP Liam Everts – Open

Als Reservefahrer wurden Brent van Doninck und Jago Geerts nominiert.

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Liam Everts startet in der Open-Klasse Foto: Thoralf Abgarjan Liam Everts startet in der Open-Klasse © Thoralf Abgarjan

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Warum Belgien Mitfavorit ist

Als Zielvorgabe peilt Belgien in diesem Jahr ein Podium an und das ist mehr als realistisch. Titelverteidiger Australien wird dieses Jahr nicht starten, zumindest nicht mit den Lawrence-Brüdern. Jett und Hunter haben schon Anfang der Saison angekündigt, dass sie dieses Jahr pausieren werden. Wie Team USA aufgestellt sein wird, ist im Moment noch ungewiss. Haiden Deegan, Eli Tomac oder RJ Hampshire wären potenzielle Kandidaten für die MXGP/Open-Klassen. In der MX2 gehören Ryder DiFrancesco, Levi Kitchen oder Chance Hymas zu den möglichen Kandidaten. Das sind alles gute Fahrer, aber ob sie gut genug sind, um gegen die stärksten Europäer zu bestehen?

Letzter Erfolg Belgiens im Talkessel 2013

Der letzte Triumph der Belgier liegt übrigens schon 13 Jahre zurück. Team Belgien gewann im Talkessel von Teutschenthal mit der Besetzung Clement Desalle, Ken de Dycker und Jeremy van Horebeek. 2019 stand Team Belgien in Assen mit Jeremy Van Horebeek, Kevin Strijbos und Jago Geerts auf dem zweiten Podiumsrang.

Wer ist 2026 stark einzuschätzen?

Spanien könnte in diesem Jahr zu einem Faktor werden. Jorge Prado ist in den USA in guter Form und Guillem Farres auf dem Weg zum MX2-WM-Titel. Zur Auswahl stünden dem spanischen Verband noch Ruben Fernandez und Francisco Garcia. Die spanische Föderation hat also gleich mehrere mögliche Konstellationen zur Auswahl, die stark einzuschätzen sind. Die Niederländer haben mit Jeffrey Herlings, Kay de Wolf und möglicherweise Kay Karssemakers ebenfalls gute Karten und nicht zuletzt dürften die Franzosen ihren Heimvorteil nutzen. Mit Tom Vialle, Romain Febvre, Maxime Renaux und Mathis Valin werden auch sie mit Sicherheit eine starke Mannschaft aufstellen. Theoretisch käme für sie sogar auch US-Legionär Dylan Ferrandis als MXGP/OPEN-Pilot infrage.

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