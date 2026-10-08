Ducati Desmo450 MX und Desmo450 MX Factory 2027: Kürzer übersetzt

Das Herzstück der Ducati Desmo450 MX bleibt der flüssigkeitsgekühlte 450er Einzylindermotor mit desmodromischer Ventilsteuerung, die hohe Ventilbeschleunigungen und eine hohe Maximaldrehzahl ermöglicht. Modifikationen gibt es nur in Details, so neue Toleranzen an der Verzahnung des Elektrostarterantriebs, eine Wasserpumpendichtung mit überarbeiteter Geometrie und Teflonbeschichtung sowie ein verstärkter Auspuffkrümmer im Verbindungsbereich zum Schalldämpfer.

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Neu: Grösserer Tankdeckel, schwarze Schriftzüge an den Tankflanken Foto: Ducati Neu: Grösserer Tankdeckel, schwarze Schriftzüge an den Tankflanken © Ducati

Ohne Änderungen geht das Fahrwerk ins 2027er Modelljahr. Robuster ausgeführt sind die vorderen Motorhalterungen, die Halterung der Kettenführung und die Gabelprotektoren. Neu ist ein Kettenrad mit 51 Zähnen verbaut, bislang war die Übersetzung mit einem 49er spürbar länger, da das Ritzel unverändert mit 13 Zähnen verbaut wird. An der Ergonomie gibt es Feinschliff mit neuen Kontaktflächen an Schalthebel und Bremspedal. Praktischen nutzen hat der grössere Tankdeckel mit 40 mm Durchmesser.

Rot bleibt rot, nur die Schriftzüge sind nun schwarz statt weiss Foto: Ducati Rot bleibt rot, nur die Schriftzüge sind nun schwarz statt weiss © Ducati

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Auf 2027 verfügt die Desmo450 MX über ein System für vorausschauende Wartung, das über das als Zubehör erhältliche WLAN-Modul verfügbar ist. Durch die Analyse der Nutzungsdaten kann das System die Wartungsintervalle des Motors an die tatsächlichen Einsatzbedingungen anpassen. Dadurch spart der Hobbyfahrer Geld, weil er das Motorrad nicht gleich intensiv warten muss wie der schnelle Rennfahrer. Die Desmo450 MX des Modelljahres 2027 ist an den schwarzen Logos zu erkennen; diese waren bisher von weisser Farbe. Mit 12.990 € ist das 2027er Modell 155 € teurer als im Vorjahr. (Schweiz Fr. 12.990.- + Fr. 200.-, Österreich 13.290 € + 200 €).

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen

Weiterhin im Programm: Ducati Desmo450 MX Factory für anspruchsvolle Fahrer Foto: Ducati Weiterhin im Programm: Ducati Desmo450 MX Factory für anspruchsvolle Fahrer © Ducati

Seit Anfang des Jahres bietet Ducati dem anspruchsvollen Käufer die Factory-Version an. Diese wird es auch 2027 geben, mit den gleichen technischen Besonderheiten wie 2026; unter anderem mit Titan-Auspuff von Akrapovic, gefrästen Gabelbrücken, speziellen Beschichtungen an Gabel und Federbein und weiteren Detail-Upgrades. Erkennbar ist die Factory-Edition an der Ducati Corse Lackierung. Diese Goodies addieren sich auf 14.990 € (Schweiz Fr. 14.890.-, Österreich 15.490 €).