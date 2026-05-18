Dutch Masters in Markelo: Kay de Wolf (Husqvarna) bezwingt Jeffrey Herlings

Am vergangenen Wochenende wurde im niederländischen Markelo der 3. Lauf der Dutch Masters ausgetragen, bei dem einige WM-Protagonisten am Start standen. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf und HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings lieferten sich im ersten lauf ein Duell um den Sieg. Kay de Wolf setzte sich durch und gewann mit einem Vorsprung von 16,6 Sekunden vor Herlings und dem gut aufgelegten WM-Dritten des Vorjahres, Glenn Coldenhoff (Yamaha), der sich gegen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre durchsetzen konnte.

Werbung

Werbung

Kay de Wolf gewann in Markelo Foto: Husqvarna Kay de Wolf gewann in Markelo © Husqvarna

Glenn Coldenhoff bezwang Romain Febvre im ersten Lauf von Markelo Foto: Yamaha Glenn Coldenhoff bezwang Romain Febvre im ersten Lauf von Markelo © Yamaha

Kay de Wolf setzt sich durch

Kay de Wolf ging auch im zweiten lauf in Führung. Jeffrey Herlings startete am Ende wieder einen seiner berühmt-berüchtigten Endspurts, doch de Wolf blieb vorne und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Herlings. Romain Febvre hatte auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 22 Sekunden. Der Franzose wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter der Tageswertung hinter Kay de Wolf und Jeffrey Herlings.

Werbung

Werbung

Jeffrey Herlings in Markelo Foto: Honda Jeffrey Herlings in Markelo © Honda

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Ergebnis Dutch Masters Markelo: