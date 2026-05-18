Dutch Masters in Markelo: Kay de Wolf (Husqvarna) bezwingt Jeffrey Herlings
Der 3. Lauf der Dutch Masters in Markelo wurde zum Gastspiel mehrerer MXGP-WM-Protagonisten. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf setzte sich mit einem Doppelsieg gegen Jeffrey Herlings (Honda) durch.
Am vergangenen Wochenende wurde im niederländischen Markelo der 3. Lauf der Dutch Masters ausgetragen, bei dem einige WM-Protagonisten am Start standen. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf und HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings lieferten sich im ersten lauf ein Duell um den Sieg. Kay de Wolf setzte sich durch und gewann mit einem Vorsprung von 16,6 Sekunden vor Herlings und dem gut aufgelegten WM-Dritten des Vorjahres, Glenn Coldenhoff (Yamaha), der sich gegen Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre durchsetzen konnte.
Kay de Wolf setzt sich durch
Kay de Wolf ging auch im zweiten lauf in Führung. Jeffrey Herlings startete am Ende wieder einen seiner berühmt-berüchtigten Endspurts, doch de Wolf blieb vorne und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Herlings. Romain Febvre hatte auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 22 Sekunden. Der Franzose wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter der Tageswertung hinter Kay de Wolf und Jeffrey Herlings.
Ergebnis Dutch Masters Markelo:
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1, 50 Punkte
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 2-2, 44
Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3, 38
Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-6, 35
Calvin Vlaanderen (ZA), Ducati, 5-4, 34
Brent van Doninck (B), Fantic, 7-5, 30
Damian Knuiman (NL), Yamaha, 8-7, 27
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