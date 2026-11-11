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Termine des ECMX Classic Cups 2027 mit neuen Austragungsorten präsentiert

Der ECMX Classic Cup wird auch im kommenden Jahr in drei Läufen ausgetragen. Es wurden traditionsreiche Strecken in Tschechien, Österreich und Deutschland ausgesucht.

Motocross

Wer die Yamaha HL500 hören und sehen will, ist beim ECMX-Cup richtig
Wer die Yamaha HL500 hören und sehen will, ist beim ECMX-Cup richtig
Foto: Thoralf Abgarjan
Wer die Yamaha HL500 hören und sehen will, ist beim ECMX-Cup richtig
© Thoralf Abgarjan

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Der Kalender für den europäisch ausgetragenen ECMX Classic Cup 2027 steht. Am 1. Mai 2027 findet im tschechischen Horažďovice der Saisonauftakt statt. Horažďovice liegt in der Nähe von Strakonice und in Strakonice wurden die legendären CZ-Motocross-Bikes produziert, mit denen Paul Friedrichs (D, dreifacher Champion), Joel Robert (B, dreifacher Champion) und Viktor Arbekov (UdSSR) die Motocross-WM gewonnen haben.

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Der zweite Lauf findet im Burgenland statt. Großhöflein liegt bei Eisenstadt, unweit der ungarischen Grenze, wo bereits zahlreiche internationalen Motocross-Veranstaltungen ausgetragen wurden. 1988 und 89 fanden auf diesem Kurs 125-ccm-EM-Läufe statt. 2017 wurde die Strecke vom belgischen MXGP-Streckendesigner Freddy Verherstraeten überarbeitet.

Die Strecke im thüringischen Gräfentonna, auf der am 3. Juli das Saisonfinale ausgetragen wird, ist ebenfalls ein Ort mit langer Motocross-Tradition, die besonders im Zusammenhang mit dem Motorsport der DDR interessant ist. Der Ort liegt im heutigen Landkreis Gotha, zwischen Erfurt und Bad Langensalza. Die Mannschaftsmeisterschaft findet am 1. September in Apolda statt.

ECMX Cup 2027

01.05.2027 - Moto Cross Klub Horažďovice, Svate Pole 8 (Tschechien)

05.06.2027 - MSC Burgenland, A-7051 Großhöflein (Österreich)

03.07.2027 - MSC Gräfentonna, Tonna-Gräfentonna (Deutschland)

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Team - Meisterschaft

11.09.2027 - Apolda

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