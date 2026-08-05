Für wahre Motocross-Fans: Das 4. Falta-Memorial in Kostelec am Wochenende

Am kommenden Wochenende findet die 4. Ausgabe des Falta-Memorials in Kostelec bei Prag statt. Dieser Kurs war die Hausstrecke von Dukla Prag, wo in der Blütezeit des Motocross Legenden wie Jaroslav Falta, Zdenek Velky, Jiri Churavy, Antonin Baborovsky, Miroslav Halm, Josef Chara oder Petr Kovar trainiert haben.

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Dort, wo Motocross am populärsten war und ist

Wenn man nach der Popularität des Motocross-Sports in Europa fragt, fallen einem zuerst Länder wie Belgien, Niederlande, Italien und Tschechien ein. Tschechien hat aber im Reigen der populärsten Motocross-Länder Europas eine Besonderheit: Tschechien, oder genauer gesagt, die frühere CSSR, war das einzige Land der Welt, das den Motocross-Sport staatlich gefördert hat. Etwas Vergleichbares hat es nirgendwo sonst und der Ort Kostelec spielt in diesem Zusammenhang mit dem Sportclub Dukla Praha eine entscheidende Rolle.

In Kostelec findet die 4. Ausgabe des Falta-Memorials statt Foto: copyright free In Kostelec findet die 4. Ausgabe des Falta-Memorials statt © copyright free

Dukla Prag, die tschechische Kaderschmiede

Der Sportclub Dukla war der tschechoslowakische Armeesportclub. Formell waren die Sportler Angehörige der Streitkräfte und teilweise waren sie in Sachen Trainingsprogramm und Tagesablauf auch militärisch organisiert. Doch statt Schießübungen Drill und Schützengraben-Ausheben gab es täglich Trainingseinheiten auf und neben der Strecke. Das Interesse des damals noch kommunistischen Landes bestand darin, die heimische Motorradmarke CZ aus Strakonice international bekanntzumachen. Mit Erfolg: Nicht nur einheimische Fahrer waren mit CZ erfolgreich. Joel Robert, Sylvain Geboers, Roger de Coster und nicht zuletzt der dreifache deutsche Weltmeister Paul Friedrichs. Auch in den USA war CZ sehr beliebt: Marty Tripes, Sonny DeFeo oder Tony DiStefano gewannen in den 1970er Jahren in den USA AMA-Rennen.

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4. Falta Memorial 2026

1974 holte der tschechische CZ-Werksfahrer Jaroslav Falta den WM-Titel, der ihm am grünen Tisch wieder aberkannt wurde. Diese lange Geschichte ist in diesem Artikel aufgearbeitet . Falta gilt bis heute als das größte Talent Tschechiens. Er verstarb 2022 im Alter von nur 71 Jahren. Seine Tochter Martina Faltova-Cope, die seit vielen Jahren in den USA lebt, organisiert jedes Jahr das Falta Memorial zum Gedenken an Ihren berühmten Vater. In diesem Jahr wird die 4. Ausgabe dieser Veranstaltung ausgetragen.

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Die Vorbereitungen zur 4. Ausgabe des Falta-Memorials in Kostelec Foto: Thoralf Abgarjan Die Vorbereitungen zur 4. Ausgabe des Falta-Memorials in Kostelec © Thoralf Abgarjan

Was in Kostelec geboten wird

In Kostelec werden nicht nur die Helden der Vergangenheit geehrt, sondern man kann die historischen Schmuckstücke auch im realen Renneinsatz der Classic-Rennen erleben. Viele tschechische Motoross-Legenden werden vor Ort sein, von Zdenek Velky bis Petr Kovar. Außerdem wird es eine hochkarätige Freestyle-Show mit dem tschechischen Europameister Petr Pilat und seiner Freestyle-Academy geben. Auch die Nachwuchsklassen kommen mit ihren modernen Bikes nicht zu kurz. Kostelec ist eine Veranstaltung für wahre Fans und der Ort ist auch für deutsche, österreichische und schweizerische Fans gut zu erreichen.