MXGP WM-Dritter Glenn Coldenhoff (Yamaha): Wechsel nach Brasilien

Die Geschichte von Glenn Coldenhoff gehört zu den Absurditäten der Saison 2025. Der Niederländer war die Speerspitze des Fantic-Werksteams von Erfolgs-Teamchef Louis Vosters. Vosters ist bekannt für seine Professionalität. Sein Auftritt im MXGP-Paddock gehört zu dem Besten, was die MXGP zu bieten hat. Das Team verkörpert den Geist des Sports auf höchstem Niveau, ohne abzuheben und sich hinter Glasfassaden zu verstecken.

Vosters-Team wird künftig die Team-Heimat der italienischen Edelschmiede Ducati werden. Die WM 2025 war geprägt vom Duell zwischen Romain Febvre (Kawasaki) und Lucas Coenen (KTM). Glenn Coldenhoff stand immer irgendwie im Schatten dieses Zweikampfs, aber er war am Ende 'best of the rest' und holte sich WM-Bronze. Trotz dieser Leistung fand er keine neue Teamheimat und dachte sogar ans Aufhören. Sein Alter von 34 Jahren dürfte der Hauptgrund dafür gewesen sein.

Im Herbst schien sich für ihn eine Tür in den USA zu öffnen. Das Motocross der Nationen in Crawfordsville sollte eine Art Bewerbungsrennen für den Niederländer werden, doch ein unverschuldeter schwerer Sturz im Qualifikationsrennen am Samstag machte all seine Hoffnungen zunichte. Er landete nach einem Sprung auf dem Motorrad eines vor ihm gestürzten Fahrers und fiel angeschlagen aus.

Du wirst WM-Dritter und findest kein Team! Nach dem MXoN wurde es ruhig um Coldenhoff. Nun aber ist klar: Glenn schlägt ein neues Kapitel auf und wechselt nach Brasilien. Dort wird er auf Yamaha starten. Das dürfte für ihn kein Problem darstellen, da die ihm bestens vertrauten Fantic-Dirtbikes auf der Yamaha-Plattform aufbauen.

«Nach so vielen Jahren in Europa bin ich jetzt bereit für etwas Neues», erklärte Coldenhoff. «Ich gehe nach Brasilien, wo Motocross pure Emotion ist und wo die Fans einfach nur verrückt und Teil jedes Rennens sind.»