Glenn Coldenhoff (Yamaha) startet beim MXoN für Team Niederlande in der MX2
Die niederländische Nationalmannschaft wurde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kay de Wolf (Husqvarna) neu aufgestellt. Der 35-jährige Glenn Coldenhoff (Yamaha) kehrt in die Mannschaft zurück.
Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kay de Wolf (Husqvarna) musste die niederländische Föderation umdisponieren: Glenn Coldenhoff, der seine WM-Karriere eigentlich schon beendet hatte, wird zusammen mit Jeffrey Herlings und Roan van de Moosdijk für die niederländische Nationalmannschaft am Motocross der Nationen in Ernée teilnehmen.
Von der Weltmeisterschaft nach Brasilien
Glenn Coldenhoff beendete die MXGP-Saison 2025 auf dem dritten WM-Rang, erhielt für 2026 jedoch keinen Platz in einem MXGP-Werksteam. Er wechselte zu Yamaha Racing Brazil. Am vergangenen Wochenende wurde er in Brasilien MX1-Champion. Ende August gab er beim MXGP von Arnheim seinen (geplanten) Abschieds-Grand-Prix. Der 35-jährige sechsfache Grand-Prix-Sieger zeigte, dass er immer noch zu den Besten der Welt gehört und belegte mit einem 7-4-Ergebnis einen ausgezeichneten fünften Gesamtrang.
Nations-Sieger und Routinier
Für Glenn Coldenhoff wird es bereits seine 14. Nominierung für das Motocross der Nationen. 2019 gewann er mit der niederländischen Mannschaft vor heimischem Publikum in Assen. Coldenhoff gewann dort beide Rennen und spielte eine entscheidende Rolle für den Mannschaftserfolg.
Coldenhoff startet in der MX2
Ursprünglich sollte Roan van de Moosdijk auf die 250er umsteigen und in der MX2 starten. Dieser Plan wurde nun umgeworfen: Roan van de Moosdijk startet in der MXGP und Glenn Coldenhoff steigt wieder auf das kleinere Motorrad um.
Team Niederlande
Trotz der Umstände gehört Team NL mit Weltmeister Jeffrey Herlings (Honda), ADAC MX Masters-Champion Roan van de Moosdijk (KTM) und dem brasilianischen Motocross-Champion Glenn Coldenhoff (Yamaha) zweifellos zu den Mitfavoriten im Kampf um die Chamberlain-Trophy 2026.
MXoN-Team NL
MXGP - Roan van de Moosdijk #55
MX2 - Glenn Coldenhoff #56
Open - Jeffrey Herlings #57
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