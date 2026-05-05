Großes Spektakel beim Auftakt des ECMX Classic Cups 2026 in Culitzsch

Wer die legendäre Yamaha HL 500 oder eine BSA 440 nicht nur als Museumsstück, sondern im realen Renneinsatz erleben möchte, sollte sich die Rennen um den ECMX Cup in den Kalender schreiben. Am vergangenen Wochenende fand im sächsischen Culitzsch die Auftaktveranstaltung der Saison 2026 unter perfekten Witterungs- und Streckenbedingungen statt. Das Rennen wurde kurzfristig aus dem belgischen Gent nach Sachsen verlegt, weil die lokalen Behörden Lärmmessungen ankündigten, bei denen schon vorher klar war, dass für die betagten Motocross-Bikes die Grenzwerte moderner Motorräder nicht erreichbar sind.

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183 Fahrer aus 14 Ländern hatten sich für den Saisonauftakt in Culitzsch angemeldet, darunter auch zwei Piloten aus den USA. Die Amerikaner Mitch Barndes und William Millers starteten in den Klassen 50+ und 60+.

Historische Motorräder wie die legendäre Yamaha HL 500 standen am Start Foto: Miroslav Jirecek Historische Motorräder wie die legendäre Yamaha HL 500 standen am Start © Miroslav Jirecek

Sound und Action an der Strecke

Der Hartbodenkurs von Culitzsch war bestens vorbereitet. Bei frühsommerlichen Temperaturen erlebten die Zuschauer an der Strecke nicht nur den kraftvollen Sound der historischen Boliden, sondern auch spannende Rennen und packende Zweikämpfe.

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Start zum ECMX Classic Cup in Culitzsch 2026 Foto: Miroslav Jirecek Start zum ECMX Classic Cup in Culitzsch 2026 © Miroslav Jirecek

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Sieger aus Deutschland

Während die Classic-Klassen von den favorisierten tschechischen Fahrern dominiert wurden, gab es in den Twinshock-Klassen auch Sieger aus Deutschland. Guido Tschugg und Harti Weyerer belegten auf der luftgekühlten Husqvarna 500 in der Klasse Twinshock 50+ die Plätze 1 und 2. Franz Allenberger (Suzuki 250) gewann in der Klasse EVO-85 und Ronny Herlitschke (Kawasaki) in der Klasse EVO-50, Pius Oehen belegte den ersten Platz in der Alterskategorie 66+.

Sieger aus Schweiz und Österreich

Auch die schweizerischen Fahrer holten Siege: Beat Omlin gewann auf der Yamaha 540 in der Klasse Twinshock 60+. Der Österreicher Georg Hammerl gewann die EVO 50+.

Schon am 23. Mai geht es auf dem früheren WM-Kurs im österreichischen Schwanenstadt mit dem 2. Meisterschaftslauf des ECMX Cups weiter. Das Finale wird am 20. Juni auf dem Areal der früheren WM-Strecke im slowakischen Sverepec ausgetragen.

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ECMX Classic Cups ist immer auch ein Art Klassentreffen Foto: Miroslav Jirecek ECMX Classic Cups ist immer auch ein Art Klassentreffen © Miroslav Jirecek

Kalender ECMX Cup 2026

02.5.26 Culitzsch

23.5.26 Schwanenstadt (Österreich)

20.6.26 Sverepec (Slowakei)

Ergebnisse ECMX Cup Culitzsch 2026

Classic bis 50

Roman Majer (CZ), CZ 380 David Riha (CZ), CZ 250 Andy Hinchliffe (GB), CZ 380 Jimmy Turk (NL), BSA 440 Sam Oliver (GB), CZ 380

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Classic 50+

Roman Majer (CZ), CZ 380 Christophe Lemaire (B), CZ 380 Steven Wouters (B), CZ 380 Jeff Lanting (NL), CZ 380 Martin Jaros (CZ), CZ 380

Classic 60+

Keith Best (GB), CZ 380 Leopold Simak (CZ), CZ 380 Johan Kistemaker (NL), CZ 380 Dany Nüssli (CH), CCM Jan Schapendonk (NL), CZ 380

Classic 66+

Miroslav Nejedly (CZ), CZ 380 Timo Järvinen (FIN), CZ 380 Hubert Heck (D), BSA 500 Rien v d Wekken (NL), CZ 380 Franz Baur (D), CZ 380

Classic 72+

Karel Kozak (CZ), CZ 380 Frantisek Bezdicek (CZ), CZ 380 Lothar Diwischek (D), CZ 380 Walter Senn (CH), BSA 500 Cai Larsen (DK), BSA 500

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Twinshock 50-

Marijan Gilis (B), Suzuki 500 Martin Mikulec (CZ), CZ 380 Ricky Ivarsson (S), Husqvarna Daniel Borst (D), Maico 490 Tobias Brand (D), Suzuki 250

Twinshock 50+

Guido Tschugg (D), Husqvarna Leonhard Weyerer (D), Husqvarna Mike v Ahlen (D), Yamaha Erich Hörgstetter (D), Husqvarna Manu Hubert (B), Suzuki 400

Twinshock 60+

Beat Omlin (CH), Yamaha 540 Rudi Takmann (NL), Suzuki 500 Cianluca Callingani (I), Villa 420 Zdenek Hazdra (CZ), Maico 400 Alessandro Orbati (I), Villa 420

Twinshock 66+

Pius Oehen (CH), Honda Peter Möhring (D), Maico 400 Helge Mühlig (D), Suzuki 250 Ger Huijs (NL), Yamaha Peter Körber (D), Maico 400

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EVO 85

Franz Allenberger (D), Suzuki 250 Jiri Husak (CZ), Honda 250 Anton Blank (D), Suzuki 250 Miroslav Sichrovsky (CZ), Honda 250 Markus Szenft (H), Yamaha 250

EVO 50-

Ronny Herlitschke (D), Kawasaki Adrien Chapelle (B), Honda 125 Jacub Kostelansky (SK), Yamaha Daniel Hochroiter (A), Honda 250

EVO 50+

Georg Hammerl (A), Kawasaki Manfred Kainz (A), Honda Mike v Ahlen (D), Yamaha Georg Spannbruchner (A), Honda Andreas Neubauer (D), Kawasaki

Super EVO 50-

Jaroslav Strand (CZ), KTM 300 Roman Majer jun. (CZ), Yamaha Yves Stadelmann (CH), Yamaha Martin Ludvik (CZ), Kawasaki Clemens Menzel (D), Honda

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Super EVO 50+

Mikkel Caprani (DK), Honda Georg Hammerl (A), Kawasaki Roman Majer sen. (CZ), Honda Richard Svaral (CZ), KTM

Super EVO 125