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Großes Spektakel beim Auftakt des ECMX Classic Cups 2026 in Culitzsch

Beim Auftakt des ECMX Classic Cups 2026 in Culitzsch starteten 183 Fahrer mit ihren historischen Motorrädern aus 14 Ländern, darunter auch zwei Piloten aus den USA.

Motocross

Action beim ECMX Classic Cup
Action beim ECMX Classic Cup
Foto: Thoralf Abgarjan
Action beim ECMX Classic Cup
© Thoralf Abgarjan

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Wer die legendäre Yamaha HL 500 oder eine BSA 440 nicht nur als Museumsstück, sondern im realen Renneinsatz erleben möchte, sollte sich die Rennen um den ECMX Cup in den Kalender schreiben. Am vergangenen Wochenende fand im sächsischen Culitzsch die Auftaktveranstaltung der Saison 2026 unter perfekten Witterungs- und Streckenbedingungen statt. Das Rennen wurde kurzfristig aus dem belgischen Gent nach Sachsen verlegt, weil die lokalen Behörden Lärmmessungen ankündigten, bei denen schon vorher klar war, dass für die betagten Motocross-Bikes die Grenzwerte moderner Motorräder nicht erreichbar sind.

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183 Fahrer aus 14 Ländern hatten sich für den Saisonauftakt in Culitzsch angemeldet, darunter auch zwei Piloten aus den USA. Die Amerikaner Mitch Barndes und William Millers starteten in den Klassen 50+ und 60+.

Historische Motorräder wie die legendäre Yamaha HL 500 standen am Start
Historische Motorräder wie die legendäre Yamaha HL 500 standen am Start
Foto: Miroslav Jirecek
Historische Motorräder wie die legendäre Yamaha HL 500 standen am Start
© Miroslav Jirecek

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Sound und Action an der Strecke

Der Hartbodenkurs von Culitzsch war bestens vorbereitet. Bei frühsommerlichen Temperaturen erlebten die Zuschauer an der Strecke nicht nur den kraftvollen Sound der historischen Boliden, sondern auch spannende Rennen und packende Zweikämpfe.

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Start zum ECMX Classic Cup in Culitzsch 2026
Start zum ECMX Classic Cup in Culitzsch 2026
Foto: Miroslav Jirecek
Start zum ECMX Classic Cup in Culitzsch 2026
© Miroslav Jirecek

Sieger aus Deutschland

Während die Classic-Klassen von den favorisierten tschechischen Fahrern dominiert wurden, gab es in den Twinshock-Klassen auch Sieger aus Deutschland. Guido Tschugg und Harti Weyerer belegten auf der luftgekühlten Husqvarna 500 in der Klasse Twinshock 50+ die Plätze 1 und 2. Franz Allenberger (Suzuki 250) gewann in der Klasse EVO-85 und Ronny Herlitschke (Kawasaki) in der Klasse EVO-50, Pius Oehen belegte den ersten Platz in der Alterskategorie 66+.

Sieger aus Schweiz und Österreich

Auch die schweizerischen Fahrer holten Siege: Beat Omlin gewann auf der Yamaha 540 in der Klasse Twinshock 60+. Der Österreicher Georg Hammerl gewann die EVO 50+.

Schon am 23. Mai geht es auf dem früheren WM-Kurs im österreichischen Schwanenstadt mit dem 2. Meisterschaftslauf des ECMX Cups weiter. Das Finale wird am 20. Juni auf dem Areal der früheren WM-Strecke im slowakischen Sverepec ausgetragen.

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ECMX Classic Cups ist immer auch ein Art Klassentreffen
ECMX Classic Cups ist immer auch ein Art Klassentreffen
Foto: Miroslav Jirecek
ECMX Classic Cups ist immer auch ein Art Klassentreffen
© Miroslav Jirecek

Kalender ECMX Cup 2026

  • 02.5.26 Culitzsch

  • 23.5.26 Schwanenstadt (Österreich)

  • 20.6.26 Sverepec (Slowakei)

Ergebnisse ECMX Cup Culitzsch 2026

Classic bis 50

  1. Roman Majer (CZ), CZ 380

  2. David Riha (CZ), CZ 250

  3. Andy Hinchliffe (GB), CZ 380

  4. Jimmy Turk (NL), BSA 440

  5. Sam Oliver (GB), CZ 380

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Classic 50+

  1. Roman Majer (CZ), CZ 380

  2. Christophe Lemaire (B), CZ 380

  3. Steven Wouters (B), CZ 380

  4. Jeff Lanting (NL), CZ 380

  5. Martin Jaros (CZ), CZ 380

Classic 60+

  1. Keith Best (GB), CZ 380

  2. Leopold Simak (CZ), CZ 380

  3. Johan Kistemaker (NL), CZ 380

  4. Dany Nüssli (CH), CCM

  5. Jan Schapendonk (NL), CZ 380

Classic 66+

  1. Miroslav Nejedly (CZ), CZ 380

  2. Timo Järvinen (FIN), CZ 380

  3. Hubert Heck (D), BSA 500

  4. Rien v d Wekken (NL), CZ 380

  5. Franz Baur (D), CZ 380

Classic 72+

  1. Karel Kozak (CZ), CZ 380

  2. Frantisek Bezdicek (CZ), CZ 380

  3. Lothar Diwischek (D), CZ 380

  4. Walter Senn (CH), BSA 500

  5. Cai Larsen (DK), BSA 500

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Twinshock 50-

  1. Marijan Gilis (B), Suzuki 500

  2. Martin Mikulec (CZ), CZ 380

  3. Ricky Ivarsson (S), Husqvarna

  4. Daniel Borst (D), Maico 490

  5. Tobias Brand (D), Suzuki 250

Twinshock 50+

  1. Guido Tschugg (D), Husqvarna

  2. Leonhard Weyerer (D), Husqvarna

  3. Mike v Ahlen (D), Yamaha

  4. Erich Hörgstetter (D), Husqvarna

  5. Manu Hubert (B), Suzuki 400

Twinshock 60+

  1. Beat Omlin (CH), Yamaha 540

  2. Rudi Takmann (NL), Suzuki 500

  3. Cianluca Callingani (I), Villa 420

  4. Zdenek Hazdra (CZ), Maico 400

  5. Alessandro Orbati (I), Villa 420

Twinshock 66+

  1. Pius Oehen (CH), Honda

  2. Peter Möhring (D), Maico 400

  3. Helge Mühlig (D), Suzuki 250

  4. Ger Huijs (NL), Yamaha

  5. Peter Körber (D), Maico 400

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EVO 85

  1. Franz Allenberger (D), Suzuki 250

  2. Jiri Husak (CZ), Honda 250

  3. Anton Blank (D), Suzuki 250

  4. Miroslav Sichrovsky (CZ), Honda 250

  5. Markus Szenft (H), Yamaha 250

EVO 50-

  1. Ronny Herlitschke (D), Kawasaki

  2. Adrien Chapelle (B), Honda 125

  3. Jacub Kostelansky (SK), Yamaha

  4. Daniel Hochroiter (A), Honda 250

EVO 50+

  1. Georg Hammerl (A), Kawasaki

  2. Manfred Kainz (A), Honda

  3. Mike v Ahlen (D), Yamaha

  4. Georg Spannbruchner (A), Honda

  5. Andreas Neubauer (D), Kawasaki

Super EVO 50-

  1. Jaroslav Strand (CZ), KTM 300

  2. Roman Majer jun. (CZ), Yamaha

  3. Yves Stadelmann (CH), Yamaha

  4. Martin Ludvik (CZ), Kawasaki

  5. Clemens Menzel (D), Honda

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Super EVO 50+

  1. Mikkel Caprani (DK), Honda

  2. Georg Hammerl (A), Kawasaki

  3. Roman Majer sen. (CZ), Honda

  4. Richard Svaral (CZ), KTM

Super EVO 125

  1. Adrien Chapelle (B), Honda

  2. Harry Näpflin (CH), Kawasaki

  3. Karsten Bohne (D), Honda

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