Großes Spektakel beim Auftakt des ECMX Classic Cups 2026 in Culitzsch
Beim Auftakt des ECMX Classic Cups 2026 in Culitzsch starteten 183 Fahrer mit ihren historischen Motorrädern aus 14 Ländern, darunter auch zwei Piloten aus den USA.
Wer die legendäre Yamaha HL 500 oder eine BSA 440 nicht nur als Museumsstück, sondern im realen Renneinsatz erleben möchte, sollte sich die Rennen um den ECMX Cup in den Kalender schreiben. Am vergangenen Wochenende fand im sächsischen Culitzsch die Auftaktveranstaltung der Saison 2026 unter perfekten Witterungs- und Streckenbedingungen statt. Das Rennen wurde kurzfristig aus dem belgischen Gent nach Sachsen verlegt, weil die lokalen Behörden Lärmmessungen ankündigten, bei denen schon vorher klar war, dass für die betagten Motocross-Bikes die Grenzwerte moderner Motorräder nicht erreichbar sind.
183 Fahrer aus 14 Ländern hatten sich für den Saisonauftakt in Culitzsch angemeldet, darunter auch zwei Piloten aus den USA. Die Amerikaner Mitch Barndes und William Millers starteten in den Klassen 50+ und 60+.
Sound und Action an der Strecke
Der Hartbodenkurs von Culitzsch war bestens vorbereitet. Bei frühsommerlichen Temperaturen erlebten die Zuschauer an der Strecke nicht nur den kraftvollen Sound der historischen Boliden, sondern auch spannende Rennen und packende Zweikämpfe.
Sieger aus Deutschland
Während die Classic-Klassen von den favorisierten tschechischen Fahrern dominiert wurden, gab es in den Twinshock-Klassen auch Sieger aus Deutschland. Guido Tschugg und Harti Weyerer belegten auf der luftgekühlten Husqvarna 500 in der Klasse Twinshock 50+ die Plätze 1 und 2. Franz Allenberger (Suzuki 250) gewann in der Klasse EVO-85 und Ronny Herlitschke (Kawasaki) in der Klasse EVO-50, Pius Oehen belegte den ersten Platz in der Alterskategorie 66+.
Sieger aus Schweiz und Österreich
Auch die schweizerischen Fahrer holten Siege: Beat Omlin gewann auf der Yamaha 540 in der Klasse Twinshock 60+. Der Österreicher Georg Hammerl gewann die EVO 50+.
Schon am 23. Mai geht es auf dem früheren WM-Kurs im österreichischen Schwanenstadt mit dem 2. Meisterschaftslauf des ECMX Cups weiter. Das Finale wird am 20. Juni auf dem Areal der früheren WM-Strecke im slowakischen Sverepec ausgetragen.
Kalender ECMX Cup 2026
02.5.26 Culitzsch
23.5.26 Schwanenstadt (Österreich)
20.6.26 Sverepec (Slowakei)
Ergebnisse ECMX Cup Culitzsch 2026
Classic bis 50
Roman Majer (CZ), CZ 380
David Riha (CZ), CZ 250
Andy Hinchliffe (GB), CZ 380
Jimmy Turk (NL), BSA 440
Sam Oliver (GB), CZ 380
Classic 50+
Roman Majer (CZ), CZ 380
Christophe Lemaire (B), CZ 380
Steven Wouters (B), CZ 380
Jeff Lanting (NL), CZ 380
Martin Jaros (CZ), CZ 380
Classic 60+
Keith Best (GB), CZ 380
Leopold Simak (CZ), CZ 380
Johan Kistemaker (NL), CZ 380
Dany Nüssli (CH), CCM
Jan Schapendonk (NL), CZ 380
Classic 66+
Miroslav Nejedly (CZ), CZ 380
Timo Järvinen (FIN), CZ 380
Hubert Heck (D), BSA 500
Rien v d Wekken (NL), CZ 380
Franz Baur (D), CZ 380
Classic 72+
Karel Kozak (CZ), CZ 380
Frantisek Bezdicek (CZ), CZ 380
Lothar Diwischek (D), CZ 380
Walter Senn (CH), BSA 500
Cai Larsen (DK), BSA 500
Twinshock 50-
Marijan Gilis (B), Suzuki 500
Martin Mikulec (CZ), CZ 380
Ricky Ivarsson (S), Husqvarna
Daniel Borst (D), Maico 490
Tobias Brand (D), Suzuki 250
Twinshock 50+
Guido Tschugg (D), Husqvarna
Leonhard Weyerer (D), Husqvarna
Mike v Ahlen (D), Yamaha
Erich Hörgstetter (D), Husqvarna
Manu Hubert (B), Suzuki 400
Twinshock 60+
Beat Omlin (CH), Yamaha 540
Rudi Takmann (NL), Suzuki 500
Cianluca Callingani (I), Villa 420
Zdenek Hazdra (CZ), Maico 400
Alessandro Orbati (I), Villa 420
Twinshock 66+
Pius Oehen (CH), Honda
Peter Möhring (D), Maico 400
Helge Mühlig (D), Suzuki 250
Ger Huijs (NL), Yamaha
Peter Körber (D), Maico 400
EVO 85
Franz Allenberger (D), Suzuki 250
Jiri Husak (CZ), Honda 250
Anton Blank (D), Suzuki 250
Miroslav Sichrovsky (CZ), Honda 250
Markus Szenft (H), Yamaha 250
EVO 50-
Ronny Herlitschke (D), Kawasaki
Adrien Chapelle (B), Honda 125
Jacub Kostelansky (SK), Yamaha
Daniel Hochroiter (A), Honda 250
EVO 50+
Georg Hammerl (A), Kawasaki
Manfred Kainz (A), Honda
Mike v Ahlen (D), Yamaha
Georg Spannbruchner (A), Honda
Andreas Neubauer (D), Kawasaki
Super EVO 50-
Jaroslav Strand (CZ), KTM 300
Roman Majer jun. (CZ), Yamaha
Yves Stadelmann (CH), Yamaha
Martin Ludvik (CZ), Kawasaki
Clemens Menzel (D), Honda
Super EVO 50+
Mikkel Caprani (DK), Honda
Georg Hammerl (A), Kawasaki
Roman Majer sen. (CZ), Honda
Richard Svaral (CZ), KTM
Super EVO 125
Adrien Chapelle (B), Honda
Harry Näpflin (CH), Kawasaki
Karsten Bohne (D), Honda
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