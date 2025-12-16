Weiter zum Inhalt
Vierfacher Champion Harry Everts in die FIM Hall of Fame aufgenommen
Im neu eröffneten Rennmotorradmuseum (RMM) in Mies am Genfersee wurde der vierfache Motocross-Weltmeister Harry Everts aus Belgien in die FIM Hall of Fame aufgenommen.
Motocross
Harry Everts wurde in die FIM Hall of Fame aufgenommen
Harry Everts wurde in die FIM Hall of Fame aufgenommen© copyright free
Der vierfache Motocross-Weltmeister Harry Everts aus Belgien wurde im FIM Rennmotorradmuseum im (RMM) schweizerischen Mies am Genfersee in die 'FIM Hall of Fame' aufgenommen. Das RMM befindet sich in der früheren Zentrale der FIM in Mies und wird als ständiges Schaufenster der Rennsportgeschichte dienen.
Diese Aufnahme erfolgte im Rahmen der Eröffnungszeremonie. Nach dem Durchschneiden des Bandes rief FIM-Präsident Jorge Viegas den 15-fachen Weltmeister Giacomo Agostini, den vierfachen Motocross-Champion Harry Everts sowie die Rennstrecken-Legende Sammy Miller auf die Bühne. Neben den 3 WM-Protagonisten wurde Carmelo Ezpeleta (CEO von Serienvermarkter Dorna) geehrt. Diese vier Persönlichkeiten waren die ersten, die in der neuen FIM Hall of Fame verewigt wurden. Im neu eröffneten Rennmotorradmuseum werden seltene Exponate ausgestellt: Die Liste reicht von der 2025er-Werks-Ducati von Marc Marquez bis zur Kawasaki von MXGP-Champion Romain Febvre.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Neben den aktuellsten Modellen sind dort auch zahlreiche historische Motorräder zu bewundern: Die AJS Porcupine von Weltmeister Leslie Graham aus dem Jahre 1949, Mike Hailwoods legendäre Honda RC166 von 1967, Valentino Rossis Yamaha YZR-M1 aus dem Jahre 2004, Jonathan Reas 2016 Kawasaki Ninja ZX-10R, die Honda RC213V von Marc Marquez aus dem Jahre 2018, die Yamaha YZ450F von Stefan Everts und viele andere technische Leckerbissen sind dort zu bewundern.
