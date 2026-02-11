Hawkstone International mit Tim Gajser, Romain Febvre und Jeffrey Herlings

Nachdem vor zwei Wochen in Alghero Tim Gajser (Yamaha) gegen Lucas Coenen (KTM) angetreten ist, trafen in Mantova Jeffrey Herlings (Honda) und Tim Gajser aufeinander. Dieses Duell konnte Tim Gajser ganz klar für sich entscheiden. In Pernes-les-Fontaines war vor einer Woche Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) erstmals am Start. Unter schlammigen Verhältnissen gewann Febvre zwei Läufe und wurde im dritten Lauf Sechster. Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux gewann dieses Rennen.

Hawkstone mit Gajser, Herlings und Febvre

Beim Traditionsrennen Hawkstone International werden nun Febvre, Herlings und Gajser direkt aufeinandertreffen. Die erwarteten Temperaturen sollen am Wochenende nachts frostig sein, tagsüber aber immerhin im einstelligen positiven Bereich.

Außerdem mit dabei sein wird Oriol Oliver, der in Alghero mit einem Podiumsergebnis überraschen konnte.

Wie stark ist Kay de Wolf in der MXGP?

Mit Spannung wird auch der erste MXGP-Auftritt des niederländischen Husqvarna-Werksfahrers Kay de Wolf erwartet. Maxime Renaux (Yamaha), der das Rennen in Pernes-les-Fontaines gewann, wird ebenfalls in England am Start stehen.

Simon Längenfelder startet mit der Startnummer 1

In der MX2-Kategorie wird Weltmeister Simon Längenfelder mit der Startnummer 1 antreten, die er auch in der WM tragen wird. Längenfelder gewann vor einer Woche die internationalen italienischen Motocross-Meisterschaften.

Hawkstone MX1:

#1 Romain Febvre

#3 Josh Gilbert

#10 Calvin Vlaanderen

#15 Enzo Aerden

#16 Tom Vialle

#16A Tom Grimshaw

#17 Tony Craig

#22 Travis Steels

#32 Brent van Doninck

#33 Ben Edwards

#35 Brent Aerden

#39 Roan van de Moosdijk

#41 Pauls Jonass

#50 Martin Barr

#74 Kay de Wolf

#83 Oriol Oliver

#84 Jeffrey Herlings

#104 Reece Jones

#114 Nicolas Vennekens

#152 Petar Petrov

#174 Tom Murphy

#180 Leopold Ambjornsson

#184 Jamie Carpenter

#211 Jayden Ashwell

#303 Alberto Forato

#421 Bayliss Utting

#426 Conrad Mewse

#521 Boris Blanken

#537 Damian Wedage

#584 Cameron Durow

#592 Freddie Bartlett

#811 Adam Sterry

#919 Ben Watson

#959 Maxime Renaux

MX2: