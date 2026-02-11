Hawkstone International mit Tim Gajser, Romain Febvre und Jeffrey Herlings
Am kommenden Wochenende findet in England das Hawkstone International statt. Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) wird erstmals gegen Tim Gajser (Yamaha) und Jeffrey Herlings (Honda) antreten.
Nachdem vor zwei Wochen in Alghero Tim Gajser (Yamaha) gegen Lucas Coenen (KTM) angetreten ist, trafen in Mantova Jeffrey Herlings (Honda) und Tim Gajser aufeinander. Dieses Duell konnte Tim Gajser ganz klar für sich entscheiden. In Pernes-les-Fontaines war vor einer Woche Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) erstmals am Start. Unter schlammigen Verhältnissen gewann Febvre zwei Läufe und wurde im dritten Lauf Sechster. Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux gewann dieses Rennen.
Hawkstone mit Gajser, Herlings und Febvre
Beim Traditionsrennen Hawkstone International werden nun Febvre, Herlings und Gajser direkt aufeinandertreffen. Die erwarteten Temperaturen sollen am Wochenende nachts frostig sein, tagsüber aber immerhin im einstelligen positiven Bereich.
Außerdem mit dabei sein wird Oriol Oliver, der in Alghero mit einem Podiumsergebnis überraschen konnte.
Wie stark ist Kay de Wolf in der MXGP?
Mit Spannung wird auch der erste MXGP-Auftritt des niederländischen Husqvarna-Werksfahrers Kay de Wolf erwartet. Maxime Renaux (Yamaha), der das Rennen in Pernes-les-Fontaines gewann, wird ebenfalls in England am Start stehen.
Simon Längenfelder startet mit der Startnummer 1
In der MX2-Kategorie wird Weltmeister Simon Längenfelder mit der Startnummer 1 antreten, die er auch in der WM tragen wird. Längenfelder gewann vor einer Woche die internationalen italienischen Motocross-Meisterschaften.
Hawkstone MX1:
#1 Romain Febvre
#3 Josh Gilbert
#10 Calvin Vlaanderen
#15 Enzo Aerden
#16 Tom Vialle
#16A Tom Grimshaw
#17 Tony Craig
#22 Travis Steels
#32 Brent van Doninck
#33 Ben Edwards
#35 Brent Aerden
#39 Roan van de Moosdijk
#41 Pauls Jonass
#50 Martin Barr
#74 Kay de Wolf
#83 Oriol Oliver
#84 Jeffrey Herlings
#104 Reece Jones
#114 Nicolas Vennekens
#152 Petar Petrov
#174 Tom Murphy
#180 Leopold Ambjornsson
#184 Jamie Carpenter
#211 Jayden Ashwell
#303 Alberto Forato
#421 Bayliss Utting
#426 Conrad Mewse
#521 Boris Blanken
#537 Damian Wedage
#584 Cameron Durow
#592 Freddie Bartlett
#811 Adam Sterry
#919 Ben Watson
#959 Maxime Renaux
MX2:
#1 Simon Längenfelder
#6 Ashton Phillips
#8 Ventsislav Toshev
#9 Lewis Hall
#10 Harvey Cashmore
#30 Charlie Richmond
#32 Calum Mitchell
#38 Gavin Stevenson
#46 Davy Pootjes
#48 Jens Walvoort
#79 Wyatt McGregor
#95 Adam Donnelly
#96 David Anderson
#122 Nathan Donnelly
#134 Liam Knight
#163 Ben Mustoe
#184 Jamie Keith
#278 Reegan Rogers
#300 Russell Griffiths
#317 Mathis Valin
#337 Glenn McCormick
#407 Jake Davies
#419 Joe Brookes
#422 Sonny Rooney
#441 Billy Askew
#444 Tristan Durow
#456 Ollie Colmer
#472 Max Harris
#479 Josh Vail
#545 Wesley McGavin
#555 Cole McCullough
#574 Gyan Doensen
#623 Charlie Hucklebridge
#719 Jimmy Margetson
#912 Joel Rizzi
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach