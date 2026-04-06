Motocross-Legenden: Heinz Kinigadner bei Jacky Vimonds Jubiläums-Party

Heinz Kinigadner verbrachte den Ostersonntag nicht im Kreise der Familie auf der Baleareninsel Ibiza. Denn der 66-jährige Tiroler hatte seinem einstigen Gegner und langjährigen Freund Jacky Vimond (64) ein Versprechen gegeben. Dabei ging es um die 40-Jahre-Jubiläumsfeier des Franzosen anlässlich seines Gewinns des 250er-WM-Titels im Jahr 1986.

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Yamaha-Ikone Vimond zelebrierte das Jubiläum im Rahmen des Motocross-Meisterschafts-Events in Saint-Jean-d’Angély. «Jacky war auch bei meiner Feier 40 Jahre WM-Titel in Tirol und hat sich gewünscht, dass ich bei ihm dabei bin», berichtete Kini, der nach Bordeaux jettete und sich von dort auf den Weg zur französischen Grand-Prix-Piste machte.

«Jacky war damals mein Lieblingsgegner und ist außerdem ein sehr netter Kerl», hielt Kini fest. «Wir schätzen uns seit vielen Jahren sehr.» Kinigadner hatte sich 1985 seinen zweiten 250er-WM-Titel erst beim Finale in Goldbach geholt, nachdem er Vimonds Vorsprung am letzten WM-Wochenende aufholen konnte – der Franzose wurde zum tragischen Helden des Showdowns. Seit dem Ende seiner aktiven Laufbahn ist Vimond als Trainer für zahlreiche WM-Asse tätig und arbeitet derzeit für die Honda Racing Corporation.

Bei seiner Party waren neben Kini auch zahlreiche Cross-Wegbegleiter aus Frankreich dabei, wie Patrick Fura, Jean-Jacque Bruno, Daniel Pean, Jean-Claude Laquaye und Vimonds Bruder Christian. Der Jubilar ließ es sich nicht nehmen, in seinem berühmten Pink-Panther-Outfit mit seinem damaligen Werks-Bike eine Ehrenrunde zu drehen. Die Größen vergangener Tage erfüllten den Fans im Clubhaus zudem zahlreiche Selfie- und Autogramm-Wünsche.

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