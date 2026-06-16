Husqvarna setzt weiterhin auf FMF-Auspuffsysteme im Wettbewerb

Während KTM für ihre Werksmotorräder Auspuffanlagen des slowenischen Herstellers Acrapovic verwendet, setzt Husqvarna in Zukunft weiterhin auf den Hersteller FMF, sowohl für 2-Takt- als auch für 4-Takt-Motoren. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Husqvarna Factory Racing und dem amerikanischen Auspuffhersteller FMF Racing wurde verlängert, wie beide Unternehmen Anfang dieser Woche bekanntgaben. Damit wird die internationale Partnerschaft fortgesetzt, die sich über zahlreiche Meisterschaften und Disziplinen in Europa und den USA erstreckt.

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FMF in der WM und USA

In der WM verwenden die Nestaan Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts und Kay de Wolf Auspuffanlagen von FMF. In den USA starten Ryder DiFrancesco und Daxton Bennick in der 250er Klasse und der zur Zeit verletzteMalcolm Stewart in der 450er Klasse. Im kommenden Jahr wird Husqvarna sein Werks-Engagement in den USA allerdings aufgeben .

Über FMF Racing

Der Auspuffhersteller FMF steht für «Flying Machine Factory». Die Firma wurde 1973 von Don Emler in Hawthorne, Südkalifornien, gegründet, ursprünglich in seiner Garage und entwickelte sich zu einer der bekanntesten Firmen für Hochleistungs-Auspuffanlagen. FMF gilt seit Jahrzehnten als feste Größe im Offroad- und Motocross-Sport. Das Unternehmen nutzt den professionellen Rennsport als Plattform für die Weiterentwicklung der Produkte sowie für Tests und technische Innovationen.

Gemeinsame Erfolge

Robert Jonas (Husqvarna Director Offroad Racing) betont die gemeinsamen Erfolge: «Die langjährige Partnerschaft zwischen Husqvarna Factory Racing und FMF Racing hat sich in unterschiedlichsten Disziplinen als äußerst erfolgreich erwiesen. Von Hard Enduro über Super-Enduro, von MXGP bis SMX und in unseren weiteren Motorsport-Aktivitäten in Nordamerika haben FMF-Produkte maßgeblich zu unserem gemeinsamen Erfolg beigetragen. FMF Racing ist eine Marke, die hervorragend zu Husqvarna Factory Racing passt und wir freuen uns, diese wertvolle Zusammenarbeit auf höchstem Niveau fortzusetzen.»

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Grenzen verschieben

Don Emler Jr., Marketing Director von FMF Racing, erklärte: «FMF Racing und Husqvarna verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, geprägt von Leistung, Innovation und Erfolgen auf höchstem Niveau. Seit dem Start des Husqvarna-Factory-Racing-Programms war diese Partnerschaft entscheidend, um Grenzen zu verschieben. Wir sind stolz darauf, dieses Erbe fortzuführen und das nächste Kapitel aufzuschlagen.»