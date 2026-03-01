Jeffrey Herlings: Erster HRC-Sieg in Lierop vor Romain Febvre (Kawasaki)

Im Tiefsand von Lierop fand der Saisonstart der niederländischen Motocross-Meisterschaften statt. Eine Woche vor dem Auftakt der Motocross-WM in Argentinien nutzten einige WM-Teams das Rennen zu letzten Vorbereitungszwecken.

Kay de Wolf vor einer Woche in Frankreich verletzt

Kurz vor dem Rennen wurde bekannt, dass sich der niederländische Husqvarna-Werksfahrer und MX2-Aufsteiger Kay de Wolf bei seinem Sturz beim Sommières International in Frankreich vor einer Woche eine Daumenverletzung zugezogen hatte, die sogar eine Operation erforderlich machte. De Wolf konnte deshalb in Lierop nicht antreten, er hofft aber auf einen Start in Argentinien.

Zwei-Klassen-Gesellschaft: Febvre, Herlings und der Rest

Ducati-Werksfahrer Calvin Vlaanderen zog den Holeshot zum ersten Lauf vor seinem Teamkollegen Andrea Bonacorsi. Der Italiener stürzte jedoch und fiel zurück. Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) arbeitete sich nach vorne, übernahm die Führung und konnte einen Vorsprung von ca. 7 Sekunden herausfahren. HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings konnte im weiteren Verlauf die Lücke zur Spitze schließen, kam aber am Ende nicht mehr an Febvre vorbei. Der Franzose gewann mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Jeffrey Herlings. Calvin Vlaanderen hatte auf Platz 3 bereits einen Rückstand von mehr als 30 Sekunden.

Herlings und Febvre am Ende punktgleich

Auch der zweite Lauf war vom Duell zwischen Febvre und Herlings geprägt. Herlings zog den Holeshot, musste aber die Führung zunächst wieder an Febvre abgeben. Herlings konterte und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von knapp 16 Sekunden vor Febvre. Calvin Vlaanderen hatte auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 44 Sekunden zur Spitze. Am Ende des Tages lagen Febvre und Herlings an der Spitze gleichauf. Wegen seines besseren zweiten Laufs wurde Jeffrey Herlings Tagessieger in Lierop. Es war sein erster Sieg für das HRC-Werksteam.

Starker Max Nagl

Max Nagl (Triumph) zeigte mit einem 6-8-Ergebnis, dass er mit der WM-Elite immer noch mithalten kann. Der Weilheimer kam in beiden Läufen vor Kawasaki-Werksfahrer Pauls Jonass ins Ziel. Die deutschen Sarholz-Piloten Tom Koch und Noah Ludwig verfehlten die Top-10.

Ergebnis Lierop International, 500 ccm: