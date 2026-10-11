Jeffrey Herlings (Honda) gewinnt FastCross in Italien, Cooper Webb Platz 4

Genau eine Woche nach dem Motocross der Nationen in Ernée fand in Arsago Seprio, in der norditalienischen Lombardei, das FastCross statt, bei dem unter anderem auch Cooper Webb startete, der vor einer Woche noch für die US-amerikanische Nationalmannschaft an den Start ging.

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Tom Vialle gewann den ersten Lauf

Trotz seines schweren Abflugs in Ernée war Tom Vialle an diesem Wochenende wieder fit und holte den Sieg im ersten Lauf, nachdem Jeffrey Herlings (Honda) und Liam Everts (Husqvarna) in der ersten Kurve gestürzt waren und dem Feld hinterherfahren mussten. Der slowenische KTM-Privatfahrer Jan Pancar wurde vor Cooper Webb Zweiter. Liam Everts und Jeffrey Herlings fuhren noch bis auf die Plätze 4 und 5 nach vorne.

Herlings dominierte, Webb verpasst Podium





'The Bullet' dominierte den zweiten Lauf und gewann mit fünfzehn Sekunden Vorsprung vor 'Liamski'. Vialle lag bis zur letzten Runde auf Platz 2, doch ein Crash warf ihn auf Platz 8 zurück. Jeffrey Herlings gewann auch den dritten Lauf überlegen und wurde mit einem 5-1-1-Ergebnis Tagessieger. Pancar fuhr erneut ein gutes Rennen und wurde mit einem 2-4-2-Ergebnis Zweiter der Tageswertung. Liam Everts wurde mit einem 4-2-3-Ergebnis Dritter und Cooper Webb verpasste mit einem 3-3-4-Ergebnis knapp das Podium.

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Ergebnis FastCross 2026

Jeffrey Herlings (NL), Honda, 5-1-1, 7 Punkte Jan Pancar (SLO), KTM, 2-4-2, 8 Liam Everts (B), Husqvarna, 4-2-3, 9 Cooper Webb (USA), Husqvarna, 3-3-4, 10 Tom Vialle (F), Honda, 1-8-5, 14 Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 6-6-7, 19 Cornelius Toendel (N), Kawasaki, 9-7-6, 22 Cédric Soubeyras (F), Honda, 7-5-11, 23 Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 11-9-8, 28 Mattia Guadagnini (I), KTM, 10-15-9, 34