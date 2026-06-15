Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. Motocross

  6. /

  7. News

Werbung

Jeffrey Herlings (Honda) dominiert in Großbritannien

Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete am vergangenen Wochenende am 'Monster Mountain' in Wales und gewann beide Läufe souverän vor Conrad Mewse und Ben Watson.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Jeffrey Herlings gewann in Wales
Jeffrey Herlings gewann in Wales
Foto: Honda
Jeffrey Herlings gewann in Wales
© Honda

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das Grand-Prix-freie Wochenende nutzten einige WM-Protagonisten, um auf dem Kurs 'Monster Mountain' an der 5. Runde der ACU British Championship teilzunehmen. HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings dominierte das Geschehen. Sein Motorrad hielt und der Niederländer gewann beide Läufe souverän.

Werbung

Werbung

Lauf 1

Jeffrey Herlings überholte Conrad Mewse schon in der ersten Runde und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Herlings und Mewse hatten am Ende einen Vorsprung von mehr als einer halben Minute vor Ben Watson auf Platz 3. Oriol Oliver wurde Vierter.

Lauf 2

Der zweite Lauf verlief ähnlich wie Moto-1: Conrad Mewse holte den Holeshot und Jeffrey Herlings schnappte sich Conrad Mewse in Runde 1 an exakt derselben Stelle wie im ersten Lauf. Mewse wurde mit 13 Sekunden Rückstand Zweiter vor Ben Watson.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ergebnis 'Monster Mountain':

  1. Jeffrey Herlings (NL), 1-1

  2. Conrad Mewse (GB), 2-2

  3. Ben Watson (GB), 3-3

  4. Oriol Oliver (E), 4-5

  5. Taylor Hammal (GB), 7-4

  6. Tristan Purdon (ZA), 5-6

  7. Adam Sterry (GB), 6-7

  8. Bobby Bruce (GB), 9-8

  9. Tom Grimshaw (GB), 8-9

  10. Jamie Carpenter (GB), 11-10

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Motocross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien