Jeffrey Herlings (Honda) holt Doppelsieg bei den Dutch Masters in Heerde

Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1, 50 Punkte Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2, 42 (-8) Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4, 40 (-10) Alberto Forato (I), Fantic, 8-3, 33 (-17) Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-7, 32 (-18) Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 5-6, 31 (-19) Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 6-5, 31 (-19) Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 7-8, 27 (-23) Boris Blanken (NL), KTM, 12-9, 21 (-29) Damien Knuiman (NL), Yamaha, 10-12, 20 (-30) Sven van der Mierden (NL), Kawasaki, 13-10, 19 (-31) Nick Leerkes (NL), Ducati, 15-11, 16 (-34) Sander Agard-Michelsen (N), Yamaha, 14-15, 13 (-37) Tom Vialle (F), Honda, 9-DNF, 12 (-38)