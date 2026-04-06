Jeffrey Herlings (Honda) holt Doppelsieg bei den Dutch Masters in Heerde
HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann am verlängerten Osterwochenende zwei nationale Meisterschaftsläufe in Folge. Nach seinem Doppelsieg in Preston Docks am Sonntag gewann er im Sand von Heerde.
Jeffrey Herlings gewann in Heerde
Am Ostersonntag gewann 'The Bullet' das Rennen der britischen Motocross-Meisterschaften in Preston Docks mit einem Doppelsieg. Am Ostermontag ließ sich Herlings nicht lumpen und startete im Sand von Heerde beim Auftakt der hochkarätig besetzten niederländischen Serie der Dutch Masters.
Lauf 1: Herlings und de Wolf deklassierten das Feld Der erste Lauf war geprägt vom Duell der Lokalmatadore Jeffrey Herlings und Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf. De Wolf kam mehrmals in direkte Schlagdistanz zum Führenden, konnte sich aber am Ende nicht gegen den HRC-Werksfahrer durchsetzen. Das Duo war in diesem Rennen eine Klasse für sich. Romain Febvre (Kawasaki) hatte auf Rang 3 bereits einen Rückstand von 46 Sekunden. Glenn Coldenhoff (Yamaha) kam auf Platz 4 erst nach einer Minute über die Ziellinie und Frauenfeld-Sieger Tom Vialle (Honda) wurde auf Platz 9 mit 1:49 Min. Rückstand sogar beinahe überrundet. Lauf 2: Herlings erneut souverän Im zweiten Lauf erwischte Kay de Wolf keinen guten Start, so dass es Herlings an der Spitze etwas leichter hatte. Diesmal musste sich 'The Bullet' gegen Romain Febvre zur Wehr setzen, aber am Ende nahm er dem Franzosen 11 Sekunden ab. Kay de Wolf musste sich nach einem Fehler vom 20. Platz aus nach vorne kämpfen und beendete den 2. Lauf auf Platz 4 hinter Alberto Forato (Fantic). Mit einem 2-4-Ergebnis stand Kay de Wolf auf den 3. Podiumsrang. Tom Vialle wurde nach dem Start zum zweiten Lauf in einen Startcrash verwickelt und musste das Rennen wegen Beschädigungen seines Motorrades aufgeben. Romain Febvre wurde mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter.
Vorgeschmack auf Riola Sardo Das Rennen in Heerde war schon ein kleiner Vorgeschmack auf das kommenden Wochenende in Riola Sardo auf Sardinien, wo der 4. Lauf der Motocross-WM ebenfalls im tiefen Sand ausgetragen wird. Nach der überzeugenden Leistung von Kay de Wolf wird dort auch mit ihm zu rechnen sein.
Dutch Masters Heerde
  1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1, 50 Punkte
  2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2, 42 (-8)
  3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4, 40 (-10)
  4. Alberto Forato (I), Fantic, 8-3, 33 (-17)
  5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-7, 32 (-18)
  6. Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 5-6, 31 (-19)
  7. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati, 6-5, 31 (-19)
  8. Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 7-8, 27 (-23)
  9. Boris Blanken (NL), KTM, 12-9, 21 (-29)
  10. Damien Knuiman (NL), Yamaha, 10-12, 20 (-30)
  11. Sven van der Mierden (NL), Kawasaki, 13-10, 19 (-31)
  12. Nick Leerkes (NL), Ducati, 15-11, 16 (-34)
  13. Sander Agard-Michelsen (N), Yamaha, 14-15, 13 (-37)
  14. Tom Vialle (F), Honda, 9-DNF, 12 (-38)
