Lommel, Lauf 1: Jeffrey Herlings (Honda) fuhr in seiner eigenen Liga

Motocross-WM MX2 • Neu
Lommel: Camden Mc Lellan (Triumph) gewinnt Lauf 1 vor Simon Längenfelder
Der niederländische HRC-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann den ersten MXGP-Lauf im belgischen Lommel mit einem Start-Ziel-Sieg und deklassierte den Rest des Feldes.
Erster Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of Flanders in Lommel: Polesetter und WM-Leader Jeffrey Herlings (HRC) zog den Holeshot vor Tim Gajser (Yamaha) und Kay de Wolf (Husqvarna). De Wolf konnte die Lücke zum Slowenen schon in der Anfangsphase schließen und übernahm Platz 2.
'The Bullet' kontrollierte das Rennen einsam von der Spitze und deklassierte den Rest des Feldes. Obwohl der Niederländer in den letzten Runden schon Speed rausnahm, gewann er am Ende mit einem Vorsprung von 45 Sekunden vor de Wolf und Tim Gajser. Damit vergrößerte Herlings seinen Vorsprung in der WM-Tabelle auf 84 Punkte gegenüber Lucas Coenen, der vor dem zweiten Lauf noch auf Platz 2 rangiert.
Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) musste sich nach schlechtem Start aus dem Bereich der Top-10 nach vorne kämpfen. In der zweiten Rennhälfte kam er in Schlagdistanz zu Tim Gajser auf Platz 3, doch der Slowene konnte alle Angriffsversuche abwehren. Andrea Adamo (KTM) startete gut, fiel aber über die Renndistanz von Platz 4 auf 6 zurück, nachdem er von Tom Vialle (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) überholt wurde.
Der deutsche Becker-Racing-KTM-Pilot Maximilian Spies hatte ebenfalls keinen guten Start, kämpfte sich aber vom Ende des Feldes bis auf Platz 15 nach vorne. In Runde 12 fiel er mit überhitztem Motor aus. KMP-Honda-Pilot Cato Nickel holte auf Platz 20 einen WM-Punkt.
Der schweizerische Husqvarna-Pilot Kevin Brumann beendete den ersten Lauf auf Platz 14 mit persönlicher Jahresbestleistung. Jeremy Seewer (KTM) kam auf Platz 17 ins Ziel.
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 34:33.732
Kay de Wolf (NL), Husqvarna, +45.474
Tim Gajser (SLO), Yamaha, +46.826
Romain Febvre (F), Kawasaki, +58.311
Tom Vialle (F), Honda, +1:25.908
Andrea Adamo (I), KTM, +1:32.593
Ruben Fernandez (E), Honda, +1:37.688
Isak Gifting (S), Yamaha, +1:42.078
Ben Watson (GB), Triumph, +1:51.325
Kevin Horgmo (N), Honda, +1:58.772
Maxime Renaux (F), Yamaha, +2:06.188
Jago Geerts (B), Beta, +2:07.869
Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1 Runde zurück
Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 1 Runde zurück
Brent van Doninck (B), Fantic, 1 Runde zurück
Andrea Bonacorsi (I), Ducati, 1 Runde zurück
Jeremy Seewer (CH), KTM, 1 Runde zurück
Jan Pancar (SLO), KTM, 1 Runde zurück
Jörgen-Matthias Talviku (EST), Fantic, 1 Runde zurück
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 650 Punkte
Lucas Coenen (B), KTM, 566 Punkte, (-84)
Romain Febvre (F), Kawasaki, 563 Punkte, (-87)
Tim Gajser (SLO), Yamaha, 516 Punkte, (-134)
Andrea Adamo (I), KTM, 434 Punkte, (-216)
Ruben Fernandez (E), Honda, 431 Punkte, (-219)
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