Hoffentlich wieder fit: Lucas Coenen (KTM) beim Fahrtraining gesichtet
Lucas Coenen (KTM) konnte nach seiner Hüftverletzung das Fahrtraining wieder aufnehmen und bereitet sich jetzt auf das Motocross der Nationen in Ernée vor. Belgien hat damit Hoffnung auf ein A-Team.
Nach den vielen verletzungsbedingten Ausfällen kurz vor dem Saisonhöhepunkt des Motocross der Nationen in Ernée gibt es heute endlich wieder eine positive Nachricht: Der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Lucas Coenen, der die erste Hälfte der MXGP-WM klar dominierte, sich später aber eine langwierige Hüft- und Ischias-Verletzung zugezogen hatte, konnte das Fahrtraining wieder aufnehmen. Damit besteht die Hoffnung, dass die belgische Nationalmannschaft am 5. Oktober beim Motocross der Nationen in Ernée in Bestbesetzung mit Liam Everts sowie den beiden Coenen-Brüdern antreten kann. Heute veröffentlichte Lucas Coenen ein Video, das ihn wieder auf seiner Werks-KTM zeigt.
Letzter großer Motocross-Auftritt in Europa
Das MXoN in Ernée wird der letzte große Europa-Auftritt im Motocross für die beiden Coenen-Zwillingsbrüder werden. Sie wechseln ab der Saison 2027 in die USA. Am 21. und 22. November 2026 sind die Brüder beim Paris-Supercross in der Paris La Défense Arena angemeldet. Das wird dann ihr vorerst letzter Europa-Auftritt sein.
Julius Mikula fällt wegen Schulterverletzung aus
Unterdessen teilte die tschechische Mannschaft mit, dass ihr bester Fahrer, Julius Mikula, nicht am Motocross der Nationen teilnehmen kann. Mikula verletzte sich bei seinem Crash in China an der Schulter. Als Ersatzmann wurde der erst 17-jährige David Widerwill nominiert.
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