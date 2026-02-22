Mathis Valin (Kawasaki) gewinnt Sommieres International

Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-1 Janis Reisulis (LV), Yamaha, 1-4 Julius Mikula (CZ), KTM, 5-3 Alexis Fueri (F), Beta, 4-7 Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 6-5 Mano Faure (F), Yamaha, 3-10 Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 7-6 Saad Soulimani (F), TM, 10-8 Jules Pietre (F), Yamaha, 9-9 Tom Brunet (F), Yamaha, 8-11 Thibault Benistant (F), Honda Tom Vialle (F), Honda Lucas Coenen (B), KTM Maxime Renaux (F), Yamaha Pauls Jonass (LV), Kawasaki Calvin Vlaanderen (NL), Ducati Mathis Valin (F), Kawasaki Maxime Desprey (F), Yamaha Jeremy Seewer (CH), Ducati Francisco Garcia (E), Kawasaki