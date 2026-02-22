Weiter zum Inhalt
Mathis Valin (Kawasaki) gewinnt Sommieres International
Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin gewann das Sommieres International in Frankreich mit einem 2-1-Ergebnis. Im Superfinale der MX1 und MX2 Piloten setzte sich Thibault Benistant (Honda) durch.
Motocross
Mathis Valin gewann das Sommieres International in der MX2-KlasseMathis Valin gewann das Sommieres International in der MX2-KlasseFoto: KTM Osicka
Mathis Valin gewann das Sommieres International in der MX2-Klasse© KTM Osicka
Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin gewann das Sommieres International in Frankreich, das einige WM-Teams als Saisonvorbereitungsrennen nutzten.
Janis Reisulis gewinnt Lauf 1 Im ersten Lauf bestimmte Yamaha-Werksfahrer Janis Reisulis und Mathis Valin das Tempo an der Spitze. Karlis Reisulis zog zunächst den Holeshot, bevor sein jüngerer Bruder Janis an ihm vorbei ging. In den letzten Runden verkürzte Valin seinen Rückstand zur Spitze, doch am Ende ging ihm die Zeit aus. Mano Faure wurde auf der Zweitakt-Yamaha Dritter. Lauf 2: Valin kontert Mathis Valin dominierte den zweiten Lauf und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von über 30 Sekunden vor Francisco Garcia (Kawasaki), der im ersten Lauf auf Platz 22 mit Problemen haderte. Der tschechische Osicka KTM-Pilot Julius Mikula wurde in diesem Rennen Dritter, was für ihn am Ende mit einem 5-3-Ergebnis zu Platz 3 der Gesamtwertung reichte.
Sommieres International MX2
  1. Mathis Valin (F), Kawasaki, 2-1
  2. Janis Reisulis (LV), Yamaha, 1-4
  3. Julius Mikula (CZ), KTM, 5-3
  4. Alexis Fueri (F), Beta, 4-7
  5. Jake Cannon (AUS), Kawasaki, 6-5
  6. Mano Faure (F), Yamaha, 3-10
  7. Karlis A. Reisulis (LV), Yamaha, 7-6
  8. Saad Soulimani (F), TM, 10-8
  9. Jules Pietre (F), Yamaha, 9-9
  10. Tom Brunet (F), Yamaha, 8-11
Benistant gewinnt Superfinale Honda SR Motoblouz-Neuzugang Thibault Benistant zog den Holeshot zum abschließenden MX1-MX2-Superfinale. Der Aufsteiger aus der MX2-Klasse gewann das Rennen vor seinem Landsmann und HRC-Werksfahrer Tom Vialle und Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen. Mathis Valin war auf Platz 7 der beste MX2-Pilot.
Superfinale MX1&MX2
  1. Thibault Benistant (F), Honda
  2. Tom Vialle (F), Honda
  3. Lucas Coenen (B), KTM
  4. Maxime Renaux (F), Yamaha
  5. Pauls Jonass (LV), Kawasaki
  6. Calvin Vlaanderen (NL), Ducati
  7. Mathis Valin (F), Kawasaki
  8. Maxime Desprey (F), Yamaha
  9. Jeremy Seewer (CH), Ducati
  10. Francisco Garcia (E), Kawasaki
Themen
  • Motocross
Motocross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
