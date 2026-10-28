Neustart trotz Restriktionen: Die Geschichte des MC Teutschenthal (1972-79)
In nur 13 Jahren nach seiner Gründung veranstaltete der MC Teutschenthal 19 Rennen, darunter eine WM und Läufe um den Pokal der Freundschaft sowie den Pokal der Kalikumpel und hielt das Level hoch.
Nach dem Leistungssportbeschluss des SED-Politbüros durften nach der
Helmut Schadenberg rockte den Kessel
Helmut Schadenberg rockte in den 1970er-Jahren den Talkessel und holte 4 Siege in hochkarätig besetzten Wettbewerben: Nach seinem ersten Sieg 1970 gewann der Magdeburger auch 1972, 1978 und 1979. Paul Friedrichs gab beim Herbstrennen 1972 seine Abschiedsvorstellung im Talkessel – standesgemäß mit einem Sieg in seiner Disziplin, der 500-Kubikzentimeter-Königsklasse.
Trotz Verbots: Der Geist der WM blieb erhalten
Der Talkessel wurde zur ersten Adresse für Motocross-Fans aus dem In- und Ausland. 20 bis 30.000 Zuschauer strömten jedes Jahr zur Strecke, und auch der Staub, der damals zur Genüge von den groben Stollenreifen aufgewirbelt wurde, hielt sie nicht davon ab, zur Strecke zu pilgern. Heinz Hoppe, Helmut Schadenberg, Helmut Schuhmann, Manfred Stein, Peter Kraus, Rainer Fischer und Rainer Jette waren die Protagonisten der Epoche nach Paul Friedrichs. Sie hielten unter dem Jubel zehntausender Fans nicht nur mit, sondern sie gewannen auch... und so blieb im Talkessel immer auch der Atem der großen weiten Welt erhalten. Auch ohne Weltmeisterschaft wurden auch bei den Pokalläufen sportliche Höchstleistungen erbracht. Heinz Hoppe gewann viermal im Talkessel und später noch einmal mit der Nationalmannschaft.
WM-Star Miroslav Halm
Im Jahre 1977 kam wieder ein Grand-Prix-Sieger in den Talkessel: 3 Jahre zuvor feierte der tschechische Dukla-Pilot Miroslav Halm in Holice den Grand-Prix-Sieg in der 250er-Klasse und er gewann auch im Talkessel. Der Fahrstil von Sacha Coenen erinnert übrigens stark an den des ebenfalls klein gewachsenen Miroslav Halm: Draufgängerisch, stets am Limit, aber dennoch unglaublich schnell.
Gespanne wurden zur neuen Attraktion
Im Jahre 1977 gab es im Talkessel eine weitere Premiere: Erstmals gingen auch die Gespanne an den Start und auch dieses Spektakel wurde zu einem Riesenerfolg. Die Gebrüder Eberhard und Walter Dietrich gewannen das erste Rennen und wurden vom Publikum gefeiert.
In nur 13 Jahren veranstaltete der Motorsportclub Teutschenthal bereits 19 Rennen, darunter eine Weltmeisterschaft, Läufe um den Pokal der Kalikumpel sowie DDR- und Mannschaftsmeisterschaften, doch die Geschichte ging weiter.
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