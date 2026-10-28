Neustart trotz Restriktionen: Die Geschichte des MC Teutschenthal (1972-79)

Nach dem Leistungssportbeschluss des SED-Politbüros durften nach der erfolgreichen WM-Premiere 1972 im Talkessel keine weiteren Grands Prix mehr durchgeführt werden. Trotz dieser Einschnitte ging es im Club mit Vollgas weiter und es wurden weiterhin zwei Rennen pro Jahr organisiert. Wenn es schon keine WM-Läufe mehr gab, so wurden jetzt Rennen um den Pokal der Freundschaft und um den Pokal der Kalikumpel mit sportlichen Hochkarätern aus Ländern wie der CSSR, Sowjetunion, Ungarn und vielen anderen RGW-Ländern (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, der Gegenpol zur EWG) organisiert. Die deutschen Piloten, die in den 70er-Jahren nicht mehr an WM-Läufen teilnehmen durften, konnten sich jetzt nur noch mit WM-Fahrern wie Miroslav Halm und Josef Chara messen, die zu diesem Zeitpunkt noch in der WM aktiv sein konnten.

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Helmut Schadenberg rockte den Kessel

Helmut Schadenberg rockte in den 1970er-Jahren den Talkessel und holte 4 Siege in hochkarätig besetzten Wettbewerben: Nach seinem ersten Sieg 1970 gewann der Magdeburger auch 1972, 1978 und 1979. Paul Friedrichs gab beim Herbstrennen 1972 seine Abschiedsvorstellung im Talkessel – standesgemäß mit einem Sieg in seiner Disziplin, der 500-Kubikzentimeter-Königsklasse.

Helmut Schadenberg, der rote Teufel Foto: Schadenberg Privatarchiv Helmut Schadenberg, der rote Teufel © Schadenberg Privatarchiv

Trotz Verbots: Der Geist der WM blieb erhalten

Der Talkessel wurde zur ersten Adresse für Motocross-Fans aus dem In- und Ausland. 20 bis 30.000 Zuschauer strömten jedes Jahr zur Strecke, und auch der Staub, der damals zur Genüge von den groben Stollenreifen aufgewirbelt wurde, hielt sie nicht davon ab, zur Strecke zu pilgern. Heinz Hoppe, Helmut Schadenberg, Helmut Schuhmann, Manfred Stein, Peter Kraus, Rainer Fischer und Rainer Jette waren die Protagonisten der Epoche nach Paul Friedrichs. Sie hielten unter dem Jubel zehntausender Fans nicht nur mit, sondern sie gewannen auch... und so blieb im Talkessel immer auch der Atem der großen weiten Welt erhalten. Auch ohne Weltmeisterschaft wurden auch bei den Pokalläufen sportliche Höchstleistungen erbracht. Heinz Hoppe gewann viermal im Talkessel und später noch einmal mit der Nationalmannschaft.

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Helmut Schadenberg, Manfred Stein und Heinz Hoppe auf dem Podium Foto: Schadenberg Provatarchiv Helmut Schadenberg, Manfred Stein und Heinz Hoppe auf dem Podium © Schadenberg Provatarchiv

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen

WM-Star Miroslav Halm

Im Jahre 1977 kam wieder ein Grand-Prix-Sieger in den Talkessel: 3 Jahre zuvor feierte der tschechische Dukla-Pilot Miroslav Halm in Holice den Grand-Prix-Sieg in der 250er-Klasse und er gewann auch im Talkessel. Der Fahrstil von Sacha Coenen erinnert übrigens stark an den des ebenfalls klein gewachsenen Miroslav Halm: Draufgängerisch, stets am Limit, aber dennoch unglaublich schnell.

Helmut Schadenberg bekommt von seiner Frau den Vorsprung angezeigt Foto: Schadenberg Privatarchiv Helmut Schadenberg bekommt von seiner Frau den Vorsprung angezeigt © Schadenberg Privatarchiv

Helmut Schadenberg im Talkessel Foto: Schadenberg Privatarchiv Helmut Schadenberg im Talkessel © Schadenberg Privatarchiv

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Gespanne wurden zur neuen Attraktion

Im Jahre 1977 gab es im Talkessel eine weitere Premiere: Erstmals gingen auch die Gespanne an den Start und auch dieses Spektakel wurde zu einem Riesenerfolg. Die Gebrüder Eberhard und Walter Dietrich gewannen das erste Rennen und wurden vom Publikum gefeiert.

Die Gespanne hatten zunächst Probleme, die Steilhänge zu bewältigen Foto: Thoralf Abgarjan Die Gespanne hatten zunächst Probleme, die Steilhänge zu bewältigen © Thoralf Abgarjan

In nur 13 Jahren veranstaltete der Motorsportclub Teutschenthal bereits 19 Rennen, darunter eine Weltmeisterschaft, Läufe um den Pokal der Kalikumpel sowie DDR- und Mannschaftsmeisterschaften, doch die Geschichte ging weiter.

Die Gebrüder Dietrichs gewannen im Talkessel Foto: Thoralf Abgarjan Die Gebrüder Dietrichs gewannen im Talkessel © Thoralf Abgarjan

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