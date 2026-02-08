Maxime Renaux (Yamaha) im Schlamm von Pernes-les-Fontaines vor Febvre
Unter schwierigen schlammigen Bedingungen gewann der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux das Saison-Vorbereitungsrennen in Pernes-les-Fontaines vor MXGP-Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki).
Im südfranzösischen Pernes-les-Fontaines fand ein weiteres WM-Saison-Vorbereitungsrennen statt, bei dem die Piloten der MX1 und MX2 in 3 Läufen gegeneinander antraten. Es war das erste Vorsaisonrennen für MXGP-Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki). Sein Hauptkontrahent war der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen. Auch Sacha Coenen startete mit der MX2-KTM, doch die Coenen-Brüder stürzten und haderten später mit technischen Problemen.
Weltmeister Romain Febvre gewann die ersten beiden Läufe
Die ersten beiden Läufe gewann Weltmeister Romain Febvre vor Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux. Pauls Jonass (Kawasaki) belegte im ersten Lauf Platz 3, knapp hinter Renaux.
Regen und Schlamm im 3. Rennen
Vor dem dritten Lauf verstärkte sich der Regen, sodass viele Fahrer auf das Schlammbad verzichteten. Maxime Renaux gewann das Rennen vor Pauls Jonass und Thibault Benistant. Febvre erreichte das Ziel nur auf Platz 6. Renaux wurde mit einem 2-2-1-Ergebnis Tagessieger.
Noah Ludwig: Das Starten nicht verlernt
Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig legte wieder Blitzstarts hin und beendete den ersten Lauf auf Rang 10 und Rennen 2 auf Platz 7. Max Nagl (Dörr Motorsport Triumph) beendete die ersten beiden Läufe auf den Plätzen 12 und 10.
Ergebnis Pernes-les-Fontaines
Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-2-1
Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-1-6
Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 3-4-2
Thibault Benistant (F), Honda, 4-3-3
Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 7-9-4
Jimmy Clochet (F), Honda, 9-8-7
Mathis Valin (F), Kawasaki, MX2, 6-DNF-5
Saad Soulimani (MA), TM, MX2, 13-11-8
Kevin Horgmo (N), Honda, 5-6-DNS
Noah Ludwig (D), KTM, 10-7-DNS
Mathis Barthez (F), Yamaha, MX2, 18-13-9
Cedric Soubeyras (F), Honda, 8-12-DNS
Max Nagl (D), Triumph, 12-10-DNS
