Maxime Renaux (Yamaha) im Schlamm von Pernes-les-Fontaines vor Febvre

Im südfranzösischen Pernes-les-Fontaines fand ein weiteres WM-Saison-Vorbereitungsrennen statt, bei dem die Piloten der MX1 und MX2 in 3 Läufen gegeneinander antraten. Es war das erste Vorsaisonrennen für MXGP-Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki). Sein Hauptkontrahent war der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen. Auch Sacha Coenen startete mit der MX2-KTM, doch die Coenen-Brüder stürzten und haderten später mit technischen Problemen.

Die Kawasaki KX450 von Romain Febvre in Pernes-les-Fontaines Foto: Kawasaki Die Kawasaki KX450 von Romain Febvre in Pernes-les-Fontaines © Kawasaki

Weltmeister Romain Febvre gewann die ersten beiden Läufe

Die ersten beiden Läufe gewann Weltmeister Romain Febvre vor Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux. Pauls Jonass (Kawasaki) belegte im ersten Lauf Platz 3, knapp hinter Renaux.

Romain Febvre in Pernes-les-Fontaines Foto: Kawasaki Romain Febvre in Pernes-les-Fontaines © Kawasaki

Regen und Schlamm im 3. Rennen

Vor dem dritten Lauf verstärkte sich der Regen, sodass viele Fahrer auf das Schlammbad verzichteten. Maxime Renaux gewann das Rennen vor Pauls Jonass und Thibault Benistant. Febvre erreichte das Ziel nur auf Platz 6. Renaux wurde mit einem 2-2-1-Ergebnis Tagessieger.

Noah Ludwig: Das Starten nicht verlernt

Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig legte wieder Blitzstarts hin und beendete den ersten Lauf auf Rang 10 und Rennen 2 auf Platz 7. Max Nagl (Dörr Motorsport Triumph) beendete die ersten beiden Läufe auf den Plätzen 12 und 10.

Noah Ludwig legte auch in Pernes les Fontaines einen Blitzstart hin Foto: copyright free Noah Ludwig legte auch in Pernes les Fontaines einen Blitzstart hin © copyright free

Ergebnis Pernes-les-Fontaines

Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-2-1 Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-1-6 Pauls Jonass (LV), Kawasaki, 3-4-2 Thibault Benistant (F), Honda, 4-3-3 Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 7-9-4 Jimmy Clochet (F), Honda, 9-8-7 Mathis Valin (F), Kawasaki, MX2, 6-DNF-5 Saad Soulimani (MA), TM, MX2, 13-11-8 Kevin Horgmo (N), Honda, 5-6-DNS Noah Ludwig (D), KTM, 10-7-DNS Mathis Barthez (F), Yamaha, MX2, 18-13-9 Cedric Soubeyras (F), Honda, 8-12-DNS Max Nagl (D), Triumph, 12-10-DNS

