Motocross-ÖM in Schwanenstadt: Beim Comeback gab es zwei Umstürze

Nach sieben Jahren Abstinenz kehrte die frühere WM-Piste in Schwanenstadt in den Kalender der Österreichischen Motocross-Meisterschaft zurück. Über zwei Tage wurde den Fans ein geballtes Programm geboten, mit dem European Classic MX-Cup am Pfingstsamstag und der ÖM am Sonntag.

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Mit zwei Laufsiegen entriss Honda-Fahrer Michael Kratzer seinen Husqvarna-Konkurrenten Michael Sandner die Führung in der großen Klasse. Sandner wurde zweimal Zweiter und liegt nun mit zwei Punkten zurück. Der für das Team Damianik auf der Kawasaki fahrende Tscheche Rudolf Plch wurde bester Ausländer mit zwei dritten Plätzen und rangiert auch in der Meisterschaft auf Rang 3. Lukas Prammer und Jan Zaler (SLO) liegen dahinter, während Christoph Zeintl seine Position als bester KTM-Pilot mit den Laufplätzen 4 und 6 behauptete.

Die MX2-Klasse wurde zum Triumph für Florian Dieminger. Zwar blieben im Tagesklassement der Deutsche Valentin Kees und Simon Breitfuss vor ihm, doch mit einem dritten und dann zweiten Platz konnte er seine GASGAS erstmals an die ÖM-Spitze bringen. Der nach Schwanenstadt – die dortige MSV brachte wieder eine schöne Veranstaltung über die Bühne – als Führender gekommene Marvin Salzer musste im ersten Lauf eine bittere Pille schlucken: Ausfall im ersten Rennen. Als Vierter im zweiten Lauf konnte er den Abstand in der ÖM auf Dieminger bei erträglichen sechs Punkten halten.

Ergebnisse Motocross-ÖM Schwanenstadt/A:

Open, 1. Lauf: 1. Michael Kratzer, Honda. 2. Michael Sandner, Husqvarna. 3. Rudolf Plch (CZ), Kawasaki. 4. Christoph Zeintl, KTM. 5. Zan Zaler (SLO), Yamaha. 6. Lukas Prammer (Yamaha).

2. Lauf: 1. Kratzer. 2. Sandner. 3. Plch. 4. Zaler. 5. Lukas Prammer, Yamaha. 6. Zeintl.

Stand: 1. Kratzer, 231 Punkte. 2. Sandner 229. 3. Plch 229. 4. Prammer 152. 5. Zaler 149. 6. Zeintl 146.

MX2, 1. Lauf: 1. Simon Breitfuss (KTM). 2. Valentin Kees (D), KTM. 3. Florian Dieminger, GASGAS. 4. Dominik Bauer (Husqvarna). 5. Lukas Osek (SLO), Honda. 6. Simun Ivandic (HR), Yamaha.

2. Lauf: 1. Kees. 2. Dieminger. 3. Breitfuss. 4. Marvin Salzer, KTM. 5. Osek. 6. Michael Lackner, KTM.

Stand: 1. Dieminger, 215 Punkte. 2. Salzer 209. 3. Breitfuss 194. 4. Osek 165. 5. Kilian Steirer 140. 6. Lackner 138.

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