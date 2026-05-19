Motocross-ÖM: Schwanenstadt kehrt zurück – mit gekürzter Highspeed-Geraden

In Schwanenstadt in Oberösterreich wird am kommenden Wochenende nach längerer Pause wieder die österreichische Motocross-Elite zu Gast sein. Das letzte Mal war die Traditionspiste im Hausruckviertel vor mittlerweile sieben Jahren Austragungsort eines internationalen ÖM-Meetings. Schwanenstadt war zudem lange Zeit eine der schnellsten Naturstrecken im Motocross-WM-Kalender.

Werbung

Werbung

Das kommende Wochenende ist über zwei Tage dicht getaktet. Am Samstag wird ein Event zum European Classic MX-Cup – die europäische Motocross-EM für historische Motorräder bis Baujahr 1996 – über die Bühne gehen. Dabei sind bekannte Crosser früherer Jahrzehnte wie Mikkel Caprani, Michi Stauffer und Harry Näpflin. Bereits für den ersten Tag haben etwa 280 Fahrer aus 14 Nationen genannt. Der Sonntag ist den Assen der Motocross-ÖM vorbehalten, dort fährt zum Beispiel der Sohn von Ex-Crosser und KTM-Manager Robert Jonas als Favorit in der Nachwuchsklasse.

Piste in Schwanenstadt wird etwas langsamer

Das bewährte Organisationsteam der MSV Schwanenstadt um Peter Aicher hat mit zahlreichen Helfern in den vergangenen Wochen ganze Arbeit geleistet. «Wir haben die lange Gerade mit der Sprungkante hinaus zum Fahrerlager etwas gekürzt, weil wir im Paddock mehr Platz für die vielen Fahrer brauchen. Außerdem waren dort die Geschwindigkeiten ohnehin immer enorm, sodass wir da jetzt etwas bremsen können», erklärte Pressechef Manfred Mayrhofer. «Dafür wurden die beiden Auffahrten oben raus ein wenig verlängert, das Gleiche gilt für den westlichsten Teil der Strecke.»

Das angrenzende Wohngebiet hat sich über die Jahre erweitert, zuletzt wurden auf der Strecke nur noch sporadisch Trainingstage abgehalten. Schwanenstadt hat auf Grund der Nähe zum KTM-Werk in Mattighofen für den österreichischen Motocross-Sport eine besondere Bedeutung. Für eine Sternstunde sorgte 1996 Rupert Walkner mit einem Laufsieg beim 500er-Grand-Prix auf der 360er-KTM. Das Motocrossgelände hat auch international enorme Tradition, bis 2005 wurden dort WM-Läufe ausgetragen. Die Piste im Ortsteil Niederholzham war 1993 Austragungsort des MXoN mit dem Sieger USA.

Werbung

Werbung