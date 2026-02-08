Weiter zum Inhalt
Simon Längenfelder (KTM) gewinnt italienische Meisterschaft in Mantua

Mit einem Doppelsieg gewann Red Bull KTM-Weltmeister Simon Längenfelder das Finale der internationalen italienischen Motocross-Meisterschaften in Mantua und wurde Champion.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Simon Längenfelder gewann die italienischen Motocross-Meisterschaften
Simon Längenfelder gewann die italienischen Motocross-Meisterschaften
Foto: federmoto.tv
Simon Längenfelder gewann die italienischen Motocross-Meisterschaften
© federmoto.tv

Finale der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften in Mantua. Unter nebligen und kühlen Bedingungen gewann der deutsche MX2-Weltmeister und Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder im feuchten Sand von Mantua beide Wertungsläufe und sicherte sich damit den Meisterschaftsgewinn. Das Rennen nutzten mehrere WM-Teams zur Saisonvorbereitung.

Simon Längenfelder überzeugte durch Konstanz

Nach dem Start zum ersten Lauf herrschte nach einem Crash Chaos. Valerio Lata (Honda) musste das Feld von ganz hinten aufrollen. Jekabs Kubulins aus Lettland führte mit der 250-ccm-Zweitakt-Yamaha das Rennen vor Noel Zanocz (KTM) an, doch der Ungar stürzte und fiel auf Platz 15 zurück. Später ging Scott Smulders in Führung.

Simon Längenfelder startete im Bereich der Top-5 und arbeitete sich mit Konstanz nach vorne. Nach der Hälfte des Rennens ging er an Kubulins vorbei in Führung und gewann mit einem Vorsprung von 16,8 Sekunden vor Scott Smulders (Husqvarna). Kubulins war auf Platz 3 die Überraschung des Tages.

Kampfgeist zahlte sich aus

Auch im zweiten Lauf musste sich Längenfelder nach mäßigem Start von Platz 5 aus nach vorne kämpfen. Valerio Lata führte das Rennen an, doch in der zweiten Rennhälfte konnte der Weltmeister die Lücke schließen, die Führung übernehmen und auch den zweiten Lauf gewinnen.

«Es sah vielleicht einfach aus, aber es war heute wirklich schwierig», erklärte Simon Längenfelder nach dem Rennen. Mit 92 Punkten gewann Längenfelder auch die Gesamtwertung der italienischen Meisterschaften.

Es sah vielleicht einfach aus, aber es war heute wirklich schwierig.

Simon Längenfelder

Ergebnis Mantua MX2:

  1. Simon Langenfelder (D), KTM, 1-1

  2. Cas Valk (NL), TM, 5-3

  3. Jekabs Kubulins (LV), Yamaha, 3-5

  4. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 2-7

  5. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 9-4

  6. Filippo Mantovani (I), KTM, 6-8

  7. Valerio Lata (I), Honda, 16-2

  8. Maximilian Ernecker (A), KTM, 11-9

  9. Noel Zanocz (H), KTM, 15-6

  10. Alexis Fueri (F), Beta, 4-DNF

Meisterschaftsendstand:

  1. Simon Langenfelder (D), KTM, 92

  2. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 70 (-22)

  3. Cas Valk (NL), TM, 68 (-24)

  4. Ferruccio Zanchi (IT), Ducati, 67 (-25)

  5. Sacha Coenen (BE), KTM, 50 (-42)

  6. Filippo Mantovani (IT), KTM, 49 (-43)

  7. Maximilian Ernecker (AT), KTM, 49 (-43)

  8. Noel Zanocz (HU), KTM, 48 (-44)

  9. Jekabs Kubulins (LV), Yamaha, 36 (-56)

  10. Janis Reisulis (LV), Yamaha, 34 (-58)

