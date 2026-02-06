Weiter zum Inhalt
Top-Duell Tim Gajser (Yamaha) gegen Jeffrey Herlings (Honda) in Mantua
Am Sonntag (8. Februar 2026) wird es beim Vorsaisonrennen in Mantua zum ersten Aufeinandertreffen zwischen HRC-Neuzugang Jeffrey Herlings und Tim Gajser (Yamaha) kommen. Auch Tom Vialle ist am Start.
Motocross
In Mantua findet der 2. Lauf der italienischen Meisterschaften statt
In Mantua findet der 2. Lauf der italienischen Meisterschaften statt© copyright free
Am kommenden Sonntag (8. Februar 2026) findet im italienischen Mantua der zweite Lauf der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften statt. Die belgischen Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen (MXGP) und sein Zwillingsbruder Sacha (MX2), die beide Läufe des Saisonauftakts in Alghero gewannen, werden am selben Tag in Pernes-les-Fontaines (Frankreich) starten, wo sich auch Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) angemeldet hat.
Top-Duell Gajser gegen Herlings In Mantua wird es erstmals zum Duell zwischen Tim Gajser auf Yamaha und Jeffrey Herlings auf der Honda kommen. Besonders über Herlings wurde in den letzten Wochen viel spekuliert. Jetzt wird sich zeigen, was die beiden Protagonisten in der kurzen Vorbereitungszeit von knapp 5 Wochen erreicht haben und wo sie stehen. Natürlich werden sich beide Protagonisten zurückhalten, denn beide haben sich in der Vergangenheit bei diesen Vorbereitungsrennen eine ganze Saison versaut. Genau hier in Mantua zog sich Gajser im Winter 2018 einen komplizierten Unterkieferbruch zu, was ihm seine Saison vermasselte.
Tim Gajser
Tim Gajser© Gajser
Genau hier in Mantua zog sich Gajser im Winter 2018 einen komplizierten Unterkieferbruch zu, was ihm seine Saison vermasselte.
Erster Einsatz für Tom Vialle HRC-Neuzugang Tom Vialle wird sein erstes Motocross-Rennen in HRC-Diensten und in der MX1-Klasse bestreiten. Gespannt sein dürfen wir auch auf MX2-Aufsteiger Andrea Adamo (KTM), der in Alghero überzeugen konnte. Auch Brian Hsu (Honda), der das Rennen in Alghero auf Platz 10 beendete, ist wieder am Start.
Tom Vialle auf Honda
Tom Vialle auf Honda© Honda
Weltmeister Simon Längenfelder am Start In der MX2-Klasse wird Weltmeister Simon Längenfelder (KTM) am Start stehen. In Alghero erreichte Ducati-Werksfahrer Ferruccio Zanchi mit der brandneuen Desmo250 prompt das Podium. Es wird spannend zu beobachten, ob der Italiener mit dem neuen Motorrad auch im Sand von Mantua überzeugen kann. Nennungen Mantua MX1:
  • #3 Federico Tuani (Honda)
  • #8 Jakub Kowalski (Yamaha)
  • #11 Giacomo Bosi (GasGas)
  • #16 Tom Vialle (Honda)
  • #23 Tommaso Sarasso (Yamaha)
  • #25 Alessandro Sadovschi (Husqvarna)
  • #32 Brent Van Doninck (Fantic)
  • #46 Antonio Schiochet (Triumph)
  • #70 Ruben Fernandez Garcia (Honda)
  • #80 Andrea Adamo (KTM)
  • #81 Brian Hsu (Honda)
  • #84 Jeffrey Herlings (Honda)
  • #87 Kevin Brumann (Husqvarna)
  • #93 Jago Geerts (Beta)
  • #101 Mattia Guadagnini (KTM)
  • #110 Matteo Puccinelli (Honda)
  • #111 Alessandro Manucci (GasGas)
  • #128 Ivo Monticelli (Kawasaki)
  • #132 Andrea Bonacorsi (Ducati)
  • #174 Alessandro Valeri (Honda)
  • #180 Leopold Ambjornsson (Honda)
  • #211 Nicholas Lapucci (Honda)
  • #223 Premysl Zimek (Honda)
  • #243 Tim Gajser (Yamaha)
  • #253 Jan Pancar (KTM)
  • #261 Jorgen Matthias Talviku (Yamaha)
  • #303 Alberto Forato (Fantic)
  • #308 Lorenzo Albieri (Husqvarna)
  • #440 Andrea Brilli (Husqvarna)
  • #499 Emanuele Alberio (Husqvarna)
  • #750 Samuel Flink (Yamaha)
  • #821 Nathan Mariani (Honda)
Nennungen MX2:
  • #4 Douwe Van Mechelen (TM)
  • #5 Brando Rispoli (Beta)
  • #7 Niccolò Mannini (Honda)
  • #10 Giorgio Macrì (Honda)
  • #12 Luca Rosati (TM)
  • #14 Sebastian Leok (Husqvarna)
  • #18 Valerio Lata (Honda)
  • #21 Romeo Pikand (Triumph)
  • #27 Simon Langenfelder (KTM)
  • #28 Marc-Antoine Rossi (Honda)
  • #31 Francesco Bassi (Beta)
  • #58 Andrea Maria Roberti (KTM)
  • #63 Jaka Peklaj (Husqvarna)
  • #71 Morgan Bennati (Triumph)
  • #73 Ferruccio Zanchi (Ducati)
  • #97 Simone Mancini (Ducati)
  • #99 Alessandro Gaspari (KTM)
  • #102 Filippo Mantovani (KTM)
  • #110 Richard Paat (KTM)
  • #134 Iacopo Fabbri (Honda)
  • #172 Cas Valk (TM)
  • #181 Riccardo Perrone (Beta)
  • #228 Michael Conte (Yamaha)
  • #240 Cesar Vicente Felipe Paine Diaz (Husqvarna)
  • #269 Pietro Dal Fitto (KTM)
  • #284 Giorgio Orlando (Kawasaki)
  • #321 Alessandro Traversini (KTM)
  • #329 Maurizio Scollo (KTM)
  • #336 Lorenzo Aglietti (Husqvarna)
  • #364 Mattia Nardo (Beta)
  • #392 Davide Zanone (Beta)
  • #408 Scott Smulders (Husqvarna)
  • #432 Ivano Van Erp (KTM)
  • #480 Kasimir Hindersson (KTM)
  • #489 Jens Walvoort (KTM)
  • #549 Simun Ivandic (Yamaha)
  • #611 Markuss Kokins (GasGas)
  • #612 Joosep Parn (GasGas)
  • #669 Luca Ruffini (Husqvarna)
  • #712 Toni Ziemer (KTM)
  • #716 Noel Zanocz (KTM)
  • #717 Alexis Fueri (Beta)
  • #724 Jekabs Kubulins (Yamaha)
  • #731 Damian Zdunek (KTM)
  • #737 Matvei Lankin (Yamaha)
  • #831 Paolo Martorano (KTM)
  • #884 Casper Lindmark (Husqvarna)
  • #919 Maximilian Ernecker (KTM)
  • #920 Luca Moro (Honda)
  • #928 Vincenzo Bove (GasGas)
