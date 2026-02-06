Top-Duell Tim Gajser (Yamaha) gegen Jeffrey Herlings (Honda) in Mantua

Genau hier in Mantua zog sich Gajser im Winter 2018 einen komplizierten Unterkieferbruch zu, was ihm seine Saison vermasselte. #3 Federico Tuani (Honda) #8 Jakub Kowalski (Yamaha) #11 Giacomo Bosi (GasGas) #16 Tom Vialle (Honda) #23 Tommaso Sarasso (Yamaha) #25 Alessandro Sadovschi (Husqvarna) #32 Brent Van Doninck (Fantic) #46 Antonio Schiochet (Triumph) #70 Ruben Fernandez Garcia (Honda) #80 Andrea Adamo (KTM) #81 Brian Hsu (Honda) #84 Jeffrey Herlings (Honda) #87 Kevin Brumann (Husqvarna) #93 Jago Geerts (Beta) #101 Mattia Guadagnini (KTM) #110 Matteo Puccinelli (Honda) #111 Alessandro Manucci (GasGas) #128 Ivo Monticelli (Kawasaki) #132 Andrea Bonacorsi (Ducati) #174 Alessandro Valeri (Honda) #180 Leopold Ambjornsson (Honda) #211 Nicholas Lapucci (Honda) #223 Premysl Zimek (Honda) #243 Tim Gajser (Yamaha) #253 Jan Pancar (KTM) #261 Jorgen Matthias Talviku (Yamaha) #303 Alberto Forato (Fantic) #308 Lorenzo Albieri (Husqvarna) #440 Andrea Brilli (Husqvarna) #499 Emanuele Alberio (Husqvarna) #750 Samuel Flink (Yamaha) #821 Nathan Mariani (Honda) #4 Douwe Van Mechelen (TM) #5 Brando Rispoli (Beta) #7 Niccolò Mannini (Honda) #10 Giorgio Macrì (Honda) #12 Luca Rosati (TM) #14 Sebastian Leok (Husqvarna) #18 Valerio Lata (Honda) #21 Romeo Pikand (Triumph) #27 Simon Langenfelder (KTM) #28 Marc-Antoine Rossi (Honda) #31 Francesco Bassi (Beta) #58 Andrea Maria Roberti (KTM) #63 Jaka Peklaj (Husqvarna) #71 Morgan Bennati (Triumph) #73 Ferruccio Zanchi (Ducati) #97 Simone Mancini (Ducati) #99 Alessandro Gaspari (KTM) #102 Filippo Mantovani (KTM) #110 Richard Paat (KTM) #134 Iacopo Fabbri (Honda) #172 Cas Valk (TM) #181 Riccardo Perrone (Beta) #228 Michael Conte (Yamaha) #240 Cesar Vicente Felipe Paine Diaz (Husqvarna) #269 Pietro Dal Fitto (KTM) #284 Giorgio Orlando (Kawasaki) #321 Alessandro Traversini (KTM) #329 Maurizio Scollo (KTM) #336 Lorenzo Aglietti (Husqvarna) #364 Mattia Nardo (Beta) #392 Davide Zanone (Beta) #408 Scott Smulders (Husqvarna) #432 Ivano Van Erp (KTM) #480 Kasimir Hindersson (KTM) #489 Jens Walvoort (KTM) #549 Simun Ivandic (Yamaha) #611 Markuss Kokins (GasGas) #612 Joosep Parn (GasGas) #669 Luca Ruffini (Husqvarna) #712 Toni Ziemer (KTM) #716 Noel Zanocz (KTM) #717 Alexis Fueri (Beta) #724 Jekabs Kubulins (Yamaha) #731 Damian Zdunek (KTM) #737 Matvei Lankin (Yamaha) #831 Paolo Martorano (KTM) #884 Casper Lindmark (Husqvarna) #919 Maximilian Ernecker (KTM) #920 Luca Moro (Honda) #928 Vincenzo Bove (GasGas)