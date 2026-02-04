WM-Duell am Wochenende: Romain Febvre (Kawasaki) gegen Lucas Coenen (KTM)

Nachdem es am vergangenen Wochenende bereits auf Sardinien einen ersten Vorgeschmack auf die im März beginnende Motocross-WM gab, wird es am kommenden Wochenende gleich zwei Saisonvorbereitungsrennen geben. In Mantua findet der zweite Lauf der italienischen Motocross-Meisterschaften statt und in Südfrankreich wird sich Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) aus der Wintersaison zurückmelden.

Werbung

Werbung

Der Moto-Club Pernes-les-Fontaines war über vier Jahrzehnte hinweg Austragungsort zahlreicher Grands Prix. Der Club feiert am kommenden Sonntag sein 100-jähriges Bestehen. Passend zum Jubiläum richtet der Traditionsverein wieder ein internationales Rennen aus, das einige WM-Teams als Saisonvorbereitungsrennen nutzen.

Febvre gegen Coenen

Höhepunkt der Veranstaltung wird das Aufeinandertreffen zwischen Weltmeister Romain Febvre (Kawasaki) und seinem Herausforderer Lucas Coenen (KTM). Febvre wird mit der Startnummer 1 des Weltmeisters antreten. Lucas Coenen konnte bereits auf Sardinien mit Siegen in beiden Läufen eine Kostprobe seiner Form abgeben. 2025 war sein MXGP-Rookie-Jahr. In diesem Jahr geht er mit deutlich mehr Erfahrung an den Start, sodass mit ihm in dieser Saison definitiv zu rechnen sein wird.

Weitere MXGP-Protagonisten am Start

Außerdem werden weitere Hochkaräter am Start stehen: Maxime Renaux, Pauls Jonass, Kevin Horgmo und MX2-Aufsteiger Thibault Benistant. Auch Max Nagl (Triumph) und Noah Ludwig (KTM) haben sich angemeldet. Noah hat übrigens seine Saisonvorbereitung unter der Anleitung von Max Nagl absolviert. Arnaud Tonus aus der Schweiz wird ebenfalls mit dabei sein.

Werbung

Werbung

MX2: Sacha Coenen gegen Mathis Valin

Es handelt sich in Frankreich um ein offenes Rennen, d.h. die Fahrer beider Klassen treten gegeneinander an. Auf Sardinien konnte Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen (KTM) beide Läufe gewinnen. Am Wochenende wird er erstmals in diesem Jahr gegen den französischen Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin antreten.

Die offene internationale Klasse bestreitet insgesamt drei Läufe über jeweils 20 Minuten plus zwei Runden.

Nennungen MXGP:

#1 – Romain Febvre

#4 – Arnaud Tonus

#5 – Lucas Coenen

#9 – Thibault Benistant

#12 – Max Nagl

#20 – Gregory Aranda

#24 – Kevin Horgmo

#41 – Pauls Jonass

#85 – Cedric Soubeyras

#141 – Maxime Desprey

#193 – Tanguy Prost

#300 – Noah Ludwig

#342 – Matthieu Santoni

#448 – Tony Seignobos

#520 – Jimmy Clochet

#599 – Manuel Ciarlo

#811 – Enzo Garrido

#959 – Maxime Renaux

#971 – Basso Tino

Nennungen MX2:

#8 – Toshev Ventsislav

#14 – Hector Assuncao

#19 – Sacha Coenen

#26 – Kyllian Mallem

#55 – Mathis Barthez

#66 – Yannis Lopez

#88 – Jean Lino Broussolle

#188 – Ilyes Ortiz

#202 – Henrique Henicka

#256 – Basile Pigois

#299 – Dylan Conti

#317 – Mathis Valin

#321 – Maho Simo

#323 – Hugo Abbani

#335 – Enzo Polias

#348 – Maxime Sonnerat

#389 – Jules Pietre

#505 – Dorian Koch

#511 – Simone Manfredi

#589 – Kiliann Poll

#613 – Lony Ferrer

#744 – Saad Soulimani

Werbung