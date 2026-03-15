MX2-Rennen in Oss (NL) von schwerem Unfall von Ivano van Erp überschattet

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
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Am WM-freien Wochenende fand im niederländischen Oss der Auftakt der MX Nationals statt. Das Rennen nutzten einige WM-Protagonisten, um sich weiter für die WM in Form zu bringen.
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MX2-Rennen nach schwerem Unfall abgebrochen Das erste MX2-Rennen gewann Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin vor Ivano van Erp. Der zweite Lauf der MX2-Klasse wurde nach einem schweren Unfall von Ivano van Erp abgebrochen. Nach einem langen Notarzteinsatz wurde die Veranstaltung schließlich vorzeitig beendet. Über die Schwere von van Erps Verletzungen ist im Moment nichts bekannt. Jeffrey Herlings und Romain Febvre dominieren MX1 WM-Leader Jeffrey Herlings (Honda) und Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) fuhren in der MX1 der an der Spitze des Feldes in ihrer eigenen Liga und distanzierten den Rest des Feldes (Glenn Coldenhoff) um eine halbe Minute. Der zweite Lauf wurde nach dem Unfall im zweiten MX2-Rennen nicht gestartet.
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