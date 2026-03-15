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MX2-Rennen in Oss (NL) von schwerem Unfall von Ivano van Erp überschattet
Jeffrey Herlings (Honda) gewann den Auftakt der niederländischen MX Masters in Oss vor Romain Febvre (Kawasaki) und Glenn Coldenhoff (Yamaha). Das MX2-Rennen wurde von schwerem Unfall überschattet.
Motocross
Jeffrey Herlings gewann in Oss vor Romain Febvre und Glenn ColdenhoffJeffrey Herlings gewann in Oss vor Romain Febvre und Glenn ColdenhoffFoto: Yamaha
Jeffrey Herlings gewann in Oss vor Romain Febvre und Glenn Coldenhoff© Yamaha
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Am WM-freien Wochenende fand im niederländischen Oss der Auftakt der MX Nationals statt. Das Rennen nutzten einige WM-Protagonisten, um sich weiter für die WM in Form zu bringen.
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MX2-Rennen nach schwerem Unfall abgebrochen Das erste MX2-Rennen gewann Kawasaki-Werksfahrer Mathis Valin vor Ivano van Erp. Der zweite Lauf der MX2-Klasse wurde nach einem schweren Unfall von Ivano van Erp abgebrochen. Nach einem langen Notarzteinsatz wurde die Veranstaltung schließlich vorzeitig beendet. Über die Schwere von van Erps Verletzungen ist im Moment nichts bekannt. Jeffrey Herlings und Romain Febvre dominieren MX1 WM-Leader Jeffrey Herlings (Honda) und Titelverteidiger Romain Febvre (Kawasaki) fuhren in der MX1 der an der Spitze des Feldes in ihrer eigenen Liga und distanzierten den Rest des Feldes (Glenn Coldenhoff) um eine halbe Minute. Der zweite Lauf wurde nach dem Unfall im zweiten MX2-Rennen nicht gestartet.
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Im Artikel erwähnt
Ergebnis MX1, Oss
  1. Jeffrey Herlings (NL), Honda
  2. Romain Febvre (F), Kawasaki
  3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha
  4. Roan van de Moosdijk (NL), KTM
  5. Brent van Doninck (BE), Honda
  6. Andrea Adamo (I), KTM
  7. Dave Kooiker (NL), GASGAS
  8. Micha-Boy de Waal (NL), GASGAS
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