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MXoN Ernée: Titelverteidiger Australien ohne Jett und Hunter Lawrence

Die beiden HRC-Werksfahrer Jett und Hunter Lawrence haben angekündigt, in diesem Jahr nicht am Motocross der Nationen in Ernée (Frankreich) teilzunehmen und sich statt dessen eine Auszeit zu gönnen.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Hunter Lawrence gewann den Auftakt der US Nationals in Pala
Hunter Lawrence gewann den Auftakt der US Nationals in Pala
Foto: Honda
Hunter Lawrence gewann den Auftakt der US Nationals in Pala
© Honda

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Am 4. Oktober findet in Ernée (Frankreich) das Motocross der Nationen als Höhepunkt der Saison 2026 statt. Australien hat die Chamberlain-Trophy sowohl 2024 als auch 2025 gewonnen. Die beiden überragenden Lawrence-Brüder hatten an diesen Erfolgen entscheidenden Anteil. In diesem Jahr rückt das Unternehmen Titelverteidigung in weite Ferne, denn Jett und Hunter Lawrence haben ihre Teilnahme abgesagt.

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Erklärung von Jett Lawrence

«Wir haben uns entschieden, dieses Jahr eine Auszeit zu nehmen», erklärte Jett Lawrence am Rande des Rennens in Pala (Kalifornien). Unsere 'Nebensaison' besteht seit sechs oder sieben Jahren aus höchstens zwei Wochen. Das Team braucht eine Pause und wir haben das Gefühl, dass wir sie auch brauchen. Es ist nicht für immer, es ist nur für dieses eine Jahr. Wir werden weder beim Paris Supercross noch bei den AUS-XOpen starten und auch keine anderen Veranstaltungen im Ausland annehmen.»

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