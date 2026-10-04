MXoN Ernée: Aus für Frankreich, Probleme für Spanien, Belgien in Führung
Nach dem Aus für Team Frankreich übernahm Team Belgien mit den Plätzen 4 (Liam Everts) und 7 (Sacha Coenen) die Führung beim Motocross der Nationen 2026 in Ernée. Auch Spanien steckt in Problemen.
Zweites Finale zum Motocross der Nationen im französischen Ernée, MX2/Open: Der französische Lokalmatador Tom Vialle (Honda) ging unter dem Jubel der Fans in Führung, doch er blieb noch in der ersten Runde beim Absprung zu einem Table beim Scrubben mit der Fußraste am Boden hängen und flog heftig über den Lenker ab.
Frühes Aus für Frankreich
Nach den Stürzen von Mathis Valin im ersten Rennen und Tom Vialle im zweiten ist die hoch favorisierte französische Mannschaft aus dem Rennen, denn jedes Team hat beim MXoN nur ein Streichresultat.
Crash von Noah Ludwig in Runde 1
Auch der deutsche Sarholz-Pilot Noah Ludwig ist bereits in der ersten Runde gestürzt. Ludwig startete im Bereich der Top-3, doch er verlor in einer tiefen Spurrinne komplett die Kontrolle über seine KTM, stürzte und musste das Rennen aufgeben. Ludwig wurde auf Platz 39 gewertet. Der deutsche MX2-Pilot Valentin Kees kam auf Platz 27 ins Ziel.
Herlings unantastbar
Jeffrey Herlings konnte dem gestürzten Vialle gerade noch ausweichen, übernahm die Führung und gewann das Rennen unangetastet mit einem Vorsprung von über einer halben Minute vor dem Italiener Andrea Adamo (KTM). Liam Everts (Husqvarna) lieferte sich am Ende noch ein heißes Duell um Platz 3 gegen Pauls Jonass (Kawasaki), doch der Lette rettete sich knapp vor dem Belgier ins Ziel.
Probleme für Spanien
Die spanische Mannschaft ging nach dem Eröffnungsrennen in Führung. Open-Pilot Francisco Garcia startete im Bereich der Top-10 ins Rennen, musste aber wegen eines technischen Defekts seiner Kawasaki aufgeben. Damit haben sich auch die Spanier ein massives Streichresultat (Platz 36) eingehandelt und müssen nun im letzten Rennen eine perfekte Leistung abliefern.
Fazit vor dem Finale
Belgien ging nach dem zweiten Lauf in Führung und ist vor dem letzten Rennen in der Favoritenposition, aber die Niederländer haben nur wenige Punkte Rückstand. Im dritten Lauf wird es auf die Leistung von Roan van der Moosdijk ankommen, wenn die Niederländer die Chamberlain-Trophy gewinnen können.
MXoN Stand nach Rennen 2
Belgien, 26 (Lucas Coenen 3, Sacha Coenen 12, Liam Everts 4, Sacha Coenen 7)
Niederlande, 33 (Roan van de Moosdijk 9, Glenn Coldenhoff 14, Jeffrey Herlings 1, Glenn Coldenhoff 9)
Spanien, 47 (Jorge Prado 2, Guillem Farres 4, Guillem Farres 5, Francisco Garcia 36)
Lettland, 48 (Karlis Alberts Reisulis 13, Janis Martins Reisulis 20, Pauls Jonass 3, Janis Martins Reisulis 12)
USA, 55 (Julien Beaumer 10, Levi Kitchen 25, Cooper Webb 6, Levi Kitchen 14)
Italien, 57 (Alberto Forato 6, Ferruccio Zanchi 32, Andrea Adamo 2, Ferruccio Zanchi 17)
Schweiz, 65 (Jeremy Seewer 15, Valentin Guillod 22, Jeremy Seewer 13, Kevin Brumann 15)
Großbritannien, 73 (Taylor Hammal 16, Ben Mustoe 23, Ben Watson 10, Ben Mustoe 24)
Südafrika, 81 (Camden Mc Lellan 7, Slade Smith 34, Camden Mc Lellan 8, Trey Cox 32)
Frankreich, 90 (Romain Febvre 1, Mathis Valin 40, Mathis Valin 11, Tom Vialle 38)
Australien, 90 (Jed Beaton 11, Alex Larwood 21, Alex Larwood 21, Aaron Tanti 37)
Estland, 93 (Jorgen-Matthias Talviku 8, Sebastian Leok 36, Sebastian Leok 23, Kaarel Tilk 26)
Brasilien, 98 (Fabio Santos 26, Guilherme Bresolin 29, Enzo Lopes 18, Guilherme Bresolin 25)
Schweden, 101 (Alve Callemo 24, Isak Gifting 38, Alvin Östlund 19, Alve Callemo 20)
Slowenien, 106 (Jan Pancar 5, Jaka Peklaj 37, Jaka Peklaj 31, Lukas Osek 33)
Kanada, 107 (Tanner Ward 30, Dylan Rempel 39, Dylan Wright 16, Dylan Rempel 22)
Deutschland, 113 (Tom Koch 19, Valentin Kees 28, Valentin Kees 27, Noah Ludwig 39)
Österreich, 121 (Ricardo Bauer 31, Michael Kratzer 33, Michael Sandner 28, Ricardo Bauer 29)
Slowakei, 127 (Tomas Kohut 27, Jaroslav Katrinak 35, Jaroslav Katrinak 30, Pavol Repčák 35)
Dänemark, 69 (Mads Fredsøe 17, Nicolai Skovbjerg 18, Nicolai Skovbjerg 34; DNS)
MXoN, Finale 2, Open/MX2
Jeffrey Herlings (NL), Honda, 35:23,925
Andrea Adamo (I), KTM, 35:59,807 (-35,882)
Pauls Jonass (LAT), Kawasaki, 36:01,005 (-37,080)
Liam Everts (B), Husqvarna, 36:01,381 (-37,456)
Guillem Farres (E), Triumph, 36:15,814 (-51,889)
Cooper Webb (USA), Husqvarna, 36:16,965 (-53,040)
Sacha Coenen (B), KTM, 36:25,344 (-1:01,419)
Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 36:32,763 (-1:08,838)
Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 36:39,879 (-1:15,954)
Ben Watson (GB), Triumph, 36:41,555 (-1:17,630)
Mathis Valin (F), Kawasaki, 36:46,776 (-1:22,851)
Janis Martins Reisulis (LAT), Yamaha, 36:50,067 (-1:26,142)
Jeremy Seewer (CH), KTM, 36:51,989 (-1:28,064)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 36:56,559 (-1:32,634)
Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 37:12,401 (-1:48,476)
Dylan Wright (CDN), Honda, 37:15,224 (-1:51,299)
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 37:15,716 (-1:51,791)
Enzo Lopes (BR), Honda, 37:35,443 (-2:11,518)
Alvin Östlund (S), Triumph, 1 Runde
Alve Callemo (S), Husqvarna, 1 Runde
Alex Larwood (AUS), Honda, 1 Runde
Dylan Rempel (CDN), Honda, 1 Runde
Sebastian Leok (EST), Husqvarna, 1 Runde
Ben Mustoe (GB), GASGAS, 1 Runde
Guilherme Bresolin (BR), Kawasaki, 1 Runde
Kaarel Tilk (EST), Husqvarna, 1 Runde
Valentin Kees (D), KTM, 1 Runde
Michael Sandner (A), Husqvarna, 1 Runde
Ricardo Bauer (A), KTM, 1 Runde
Jaroslav Katrinak (SK), Husqvarna, 2 Runden
Jaka Peklaj (SLO), Husqvarna, 2 Runden
Trey Cox (ZA), KTM, 2 Runden
Lukas Osek (SLO), KTM, 2 Runden
Nicolai Skovbjerg (DK), Husqvarna, 5 Runden
Pavol Repčák (SK), KTM, 7 Runden
Francisco Garcia (E), Kawasaki, 17 Runden
Aaron Tanti (AUS), Yamaha, 0 Runden
Tom Vialle (F), Honda, 0 Runden
Noah Ludwig (D), KTM, 0 Runden
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