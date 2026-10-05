Sieg von Belgien beim MXoN: Tränen der Freude bei der Familie Everts

Das Motocross der Nationen (MXoN) um die begehrte Chamberlain Trophy in Ernée eröffnete neue Dimensionen für den Motocross-Sport. Für das gesamte Wochenende wurden im brodelnden Hexenkessel 104.000 Zuschauer gemeldet. Auch wenn das Team Frankreich diesmal von viel Pech verfolgt war, gab es am Ende ausgelassenen Jubel. Belgien holte sich mit Lucas Coenen, Liam Everts und Sacha Coenen den Sieg – und das 13 Jahre nach dem letzten Titel 2013 in Teutschenthal.

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Die Vorzeichen waren alles andere als gut: Lucas Coenen konnte vor einer Woche kaum gehen. Er bestätigte in Ernée am Sonntag selbst, dass er in Tränen aufgelöst war, als er sich mit Teammanager Joel Roelants beraten hatte und dabei eine Absage im Raum stand. Am Ende kämpfte sich Lucas am Sonntag im entscheidenden Rennen auf Platz 5 hinter Liam Everts ins Ziel und sicherte somit den belgischen Sieg ab.

Überglücklich: Liam Everts Foto: Husqvarna Überglücklich: Liam Everts © Husqvarna

Die besondere Facette ist aber der Triumph von Liam Everts: Vater Stefan gewann in der goldenen Ära der Belgier mit Kollegen wie Joël Smets, Marnicq Bervoets und Steve Ramon in den Jahren 1995, 1997, 1998, 2003 und 2004 insgesamt fünf Mal die Trophäe. Stefan war auch in Ernée vor Ort. Der zehnfache Weltmeister war nach dem Zieleinlauf nach Rennen 3 an der Seite von Gattin Kelly völlig aufgelöst und vergoss emotionale Tränen der Freude.

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Dazu kommt: Mit Trainer Ruben Tureluren war auch der Onkel von Liam Everts am Triumph in Ernée beteiligt. Aber auch Opa Harry Everts war in Ernée live mit dabei – er machte den Triumph seines Enkels perfekt. Harry konnte in seiner Karriere die Chamberlain Trophy ebenfalls aus allernächster Nähe bestaunen. Der vierfache Weltmeister gewann den MXoN-Pott in den Jahren 1976 und 1979 – damals beide Male an der Seite von Roger DeCoster. 1976 auch mit Gaston Rahier.