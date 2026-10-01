Vorschau und Zeitplan MXoN in Ernée: Frankreich, Spanien oder die anderen?

In Ernée wird nach 2005, 2015 und 2023 zum vierten Mal in der Geschichte das prestigeträchtigste Rennen des Jahres ausgetragen, die 79. Ausgabe des Motocross der Nationen.

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Perfekte Wetteraussichten

Für Ernée werden freundliche spätsommerliche Bedingungen mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad erwartet. Besonders am Sonntag soll häufig die Sonne scheinen. Die tief stehende Nachmittagssonne könnte den Fahrern allerdings Probleme bereiten.

Frankreich startet als Favorit

Gastgeber Frankreich ist der Favorit. MXGP-Vizeweltmeister Romain Febvre (Kawasaki) führt die französische Nationalmannschaft an. Er gewann den Nationenpreis bereits viermal. MX2-Pilot Mathis Valin kehrt nach seiner Verletzungspause in den Wettbewerb zurück und Tom Vialle wird erstmals auf dem 450er Motorrad beim MXoN antreten. Vialle erreichte bei den letzten 5 Grands-Prix der Saison das Podium.

Starke Spanier

Zu den stärksten Gegnern der Franzosen dürfte Spanien mit dem frisch gekürten SMX-Weltmeister Jorge Prado (KTM), MX2-Weltmeister Guillem Farres (Triumph) und EMX250-Champion Francisco Garcia (Kawasaki) gehören.

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US-Team kann nur hoffen

Team USA musste ihre Mannschaft nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Chance Hymas (Honda) kurzfristig umbauen. Cooper Webb (Yamaha), Levi Kitchen (Kawasaki) und Julien Beaumer (KTM) bilden das Team und ein großes Fragezeichen steht hinter Julien Beaumer, der sein erstes Rennen mit der 450er bestreiten wird. Webb kennt Ernée bereits aus dem Jahre 2015 und das Motocross der Nationen kann auch eine Eigendynamik entwickeln. In jedem Falle wird der Auftritt des US-Teams spannend werden.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen

Team Belgien mit Fragezeichen

Team Belgien setzt erneut auf Lucas und Sacha Coenen (KTM) sowie Liam Everts (Husqvarna). Entscheidend wird sein, wie fit Lucas Coenen nach seinen Verletzungsproblemen tatsächlich ist.

Niederlande mit Jeffrey Herlings

Auch die Niederlande sind mit Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff und Roan van de Moosdijk gut aufgestellt. Herlings startet in der Open-Kategorie, während Coldenhoff erstmals seit 2014 wieder eine MX2 pilotiert. Von ihm wird das Ergebnis von 'Team Oranje' abhängen, doch Leichtgewicht Coldenhoff wird das Fahren auf der 250er ganz sicher nicht verlernt haben.

Titelverteidiger Australien ohne seine Stars

Australien gewann die vergangenen beiden Ausgaben mit Jett Lawrence, Hunter Lawrence und Kyle Webster. In Ernée fehlt jedoch das komplette Erfolgstrio. Jed Beaton, Alex Larwood und Aaron Tanti treten erstmals gemeinsam für Australien beim MXoN an.

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Team Deutschland

Nachdem Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) und Simon Längenfelder (KTM) ihre Teilnahme abgesagt haben, tritt die deutsche Nationalmannschaft in Ernée mit den beiden Sarholz-KTM-Piloten Tom Koch (MXGP) und Noah Ludwig (Open) sowie Kosak-KTM-Pilot Valentin Kees in der MX2 an.

Team Schweiz

Auch Jeremy Seewer (KTM) wird in Ernée wieder auf die 250er umsteigen. Valentin Guillod (Yamaha) reist aus den USA an und startet in der MXGP. Mit Kevin Brumann (Husqvarna) ist an guten Tagen ebenfalls zu rechnen und diese Mannschaft könnte überraschen.

Team Austria

Österreich startet mit Michael Kratzer (Honda, MXGP), EMX125-Champion Ricardo Bauer (KTM, MX2) und Michael Sandner (Husqvarna, Open).

Was am Freitag schon passiert

Schon am Freitag vor dem Rennen werden um 11 Uhr die Startplätze für die Qualifikationsrennen ausgelost. Dieses Verfahren stand in der Vergangenheit öfter in der Kritik, aber diese Prozedur gehört irgendwie auch zur Tradition des Nationencross. Ab 16:30 beginnt die Teampräsentation, das 'Vorglühen' vor dem bedeutendsten Event des Jahres.

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Qualifikation am Samstag

Am Samstag kämpfen 32 Nationen um den Einzug in die Hauptrennen. Die besten 19 Teams qualifizieren sich direkt, der letzte Startplatz wird am Sonntag-Vormittag im B-Finale vergeben.

Spannender Sonntag

Das Motocross der Nationen besteht aus 3 Rennen: MXGP/MX2, MX2/Open und MXGP/Open. Die Platzierung eines Fahrers entspricht seiner Punktzahl. Von den sechs Einzelergebnissen eines Teams werden die besten fünf gewertet. Die Mannschaft mit der niedrigsten Gesamtpunktzahl gewinnt.

So können die Rennen verfolgt werden*):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Freitag, 2. Oktober 2026

10:30 - Eröffnungspressekonferenz 11:00 - Auslosung 12:00 - Pressekonferenz der Teams 16:30 - Präsentation der Teams

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Samstag, 3. Oktober

13:40 - BLU CRU 85 ccm 14:20 - MXGP-Qualifikationsrennen 15:05 - Einblicke ins Fahrerlager, Teil 1 15:20 - MX2-Qualifikationsrennen 16:05 - Einblicke ins Fahrerlager, Teil 2 16:20 - Open-Qualifikationsrennen 17:15 - BLU CRU 65 ccm

Sonntag, 4. Oktober