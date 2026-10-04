MXoN-Lauf 1: Team Spanien geht in Führung, Probleme für Frankreich und USA

MXGP/MX2-Eröffnungsrennen zum Motocross der Nationen in Ernée: Das slowakische Team gewann am Vormittag das B-Finale und zog als 20. Mannschaft in die Finalrennen ein. Der Schwede Isak Gifting zog den Holeshot zum MXGP/MX2-Eröffnungsrennen, doch er stürzte in der ersten Runde und fiel zurück. Jorge Prado (KTM) übernahm die Führung vor Romain Febvre (Kawasaki), Lucas Coenen (KTM) und Mathis Valin (Kawasaki).

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Drama für Frankreich

Der französische MX2-Pilot Mathis Valin war der führende MX2-Fahrer, doch er landete in der ersten Runde nach einem Bergabsprung am Streckenrand, flog heftig ab und demolierte sein Motorrad. Der Franzose musste das Rennen enttäuscht aufgeben und damit standen die favorisierten Franzosen massiv unter Druck.

Mathis Valin stürzte im ersten Lauf und fiel aus Foto: MXGP-TV Mathis Valin stürzte im ersten Lauf und fiel aus © MXGP-TV

Sturz von Prado, Vorteil Febvre

In Runde 6 stürzte Jorge Prado. Romain Febvre übernahm die Führung. Prado gab sich nach diesem Zwischenfall mit Platz 2 zufrieden.

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Jorge Prado stürzte in Führung liegend, Febvre übernahm die Spitze Foto: MXGP-TV Jorge Prado stürzte in Führung liegend, Febvre übernahm die Spitze © MXGP-TV

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Ivo Schützbach Weiterlesen

Crash von Levi Kitchen

Die US-Piloten rangierten auf den Plätzen 9 und 10 und befanden sich auf Kurs zu einem guten Ergebnis, doch eine Runde vor dem Ziel stürzte Levi Kitchen und verbog sich dabei den Lenker seiner Kawasaki so stark, dass er hoffnungslos zurückfiel.

Levi Kitchen stürzte am Ende des Rennens Foto: MXGP-TV Levi Kitchen stürzte am Ende des Rennens © MXGP-TV

Schweiz auf Platz 8, Deutschland nur Platz 15

Team Schweiz rangiert mit 37 Punkten auf Platz 8. Der deutsche MXGP-Pilot Tom Koch kam auf Platz 19 ins Ziel, MX2-Fahrer Valentin Kees (KTM) mit einer Runde Rückstand nur auf Platz 18. Damit liegt die DMSB-Mannschaft nach dem ersten Lauf auf Platz 15. Das österreichische Team landete auf den Plätzen 31 und 33 und rangiert auf Platz 19.

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Belgien solide auf Platz 3

Der belgische MX2-Pilot Sacha Coenen kam ohne Sturz durch und fuhr im Rennen kontinuierlich aus dem Mittelfeld bis auf Platz 12 nach vorne. Das ist der Weg zum Erfolg.

Romain Febvre gewann das erste Rennen in Ernée Foto: MXGP-TV Romain Febvre gewann das erste Rennen in Ernée © MXGP-TV

Fazit nach Lauf 1

Spanien führt, aber ihr Open-Pilot Francisco Garcia muss im nächsten Rennen dem Druck standhalten. Frankreich darf noch nicht abgeschrieben werden, aber sie haben ihr Streichresultat nach dem ersten Rennen bereits verbraucht und sie dürfen sich jetzt keinen Fehler mehr erlauben. Belgien hinterließ einen sehr soliden Eindruck mit einer geschlossenen und starken Mannschaftsleistung. Titelverteidiger Australien rangiert mit 32 Punkten auf Platz 4.

Stand nach Rennen 1 von 3

Spanien, 6 Punkte: Jorge Prado (2.), Guillem Farres (4.) Belgien, 15 Punkte: Lucas Coenen (3.), Sacha Coenen (12.) Niederlande, 23 Punkte: Roan van de Moosdijk (9.), Glenn Coldenhoff (14.) Australien, 32 Punkte: Jed Beaton (11.), Alex Larwood (21.) Lettland, 33 Punkte: Karlis Alberts Reisulis (13.), Janis Martins Reisulis (20.) USA, 35 Punkte: Julien Beaumer (10.), Levi Kitchen (25.) Dänemark, 35 Punkte: Mads Fredsoe (17.), Nicolai Skovbjerg (18.) Schweiz, 37 Punkte: Jeremy Seewer (15.), Valentin Guillod (22.) Italien, 38 Punkte: Alberto Forato (6.), Ferruccio Zanchi (32.) Großbritannien, 39 Punkte: Taylor Hammal (16.), Ben Mustoe (23.) Frankreich, 41 Punkte: Romain Febvre (1.), Mathis Valin (40.) Südafrika, 41 Punkte: Camden Mc Lellan (7.), Slade Smith (34.) Slowenien, 42 Punkte: Jan Pancar (5.), Jaka Peklaj (37.) Estland, 44 Punkte: Jörgen-Matthias Talviku (8.), Sebastian Leok (36.) Deutschland, 47 Punkte: Tom Koch (19.), Valentin Kees (28.) Brasilien, 55 Punkte: Fabio Santos (26.), Guilherme Bresolin (29.) Schweden, 62 Punkte: Alve Callemo (24.), Isak Gifting (38.) Slowakei, 62 Punkte: Tomas Kohut (27.), Jaroslav Katrinak (35.)

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Einzelergebnis Rennen 1, MXGP/MX2