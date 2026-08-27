MXoN: Norwegen mit Tøndel und Horgmo – Tschechien setzt auf Mikula

Norwegen wird beim Motocross der Nationen in Ernée in dieser Besetzung beim MXoN in Ernée antreten:

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MXoN, Team Norwegen:

Kevin Horgmo - MXGP Cornelius Tøndel - Open Pelle Gundersen – MX2

Norwegen stark in MXGP und Open

Cornelius Tøndel wurde in den USA als Ersatz für den verletzten Chase Sexton engagiert. Für das Motocross der Nationen wird der Norweger aus den USA nach Europa zurückkehren und in der Open-Klasse antreten. Kevin Horgmo, der mit 279 Punkten derzeit auf Platz 11 der MXGP-WM rangiert, übernimmt die MXGP-Kategorie. Im vergangenen Jahr musste Horgmo das Motocross der Nationen verletzungsbedingt auslassen. In der MX2 setzt Norwegen auf Pelle Gundersen, der in der MX2-WM derzeit auf Rang 20 liegt.

Tschechien mit starker MX2-Präsenz

Beim Motocross der Nationen kommt der Besetzung der MX2-Klasse besondere Bedeutung zu. Die MX2-Piloten müssen sich in ihren beiden Läufen auch gegen die leistungsstärkeren MXGP- und Open-Fahrer behaupten und sammeln deshalb schnell viele Punkte. Ein starker MX2-Pilot kann für die Mannschaftswertung entsprechend wertvoll sein, wenn auch seine beiden Teamkollegen solide Ergebnisse abliefern. Mit Julius Mikula sind die Tschechen in der MX2 gut aufgestellt. Vaclav Kovar sicherte sich in diesem Jahr den EMX2T-Titel, während Petr Rathousky viel Erfahrung in die tschechische Mannschaft einbringt.

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MXoN Team Tschechien Foto: MXoN Team CZ MXoN Team Tschechien © MXoN Team CZ

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