MXoN: Slowenien präsentiert starke Nationalmannschaft

Team Slowenien wird beim Motocross der Nationen am 4. Oktober in Ernée (Frankreich) in folgender Besetzung antreten:

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MXoN-Team Slowenien:

Tim Gajser – MXGP Jan Pancar – OPEN Jaka Peklaj - MX2

Slowenien war die Überraschung des Jahres 2025

Das MXoN 2025 ist noch in guter Erinnerung: Jan Pancar kämpfte im zweiten Rennen gegen Hunter Lawrence um die Spitze. Pancar beendete dieses Rennen schließlich hinter Hunter Lawrence und Jo Shimoda auf Platz 3 vor Namen wie RJ Hampshire, Maxime Renaux, Kay de Wolf, Mikkel Haarup, Liam Everts und weiteren Top-Guns. Tim Gajser lieferte im ersten Rennen ebenfalls ein Top-3-Ergebnis ab und wurde im 3. Lauf Vierter. Am Ende reichte Sloweniens geschlossene Mannschaftsleistung für Gesamtrang 5 und markierte damit das beste Ergebnis der Geschichte. Auch in diesem Jahr wird Slowenien in der Besetzung Tim Gajser (MXGP), Jan Pancar (OPEN) und Jaka Peklaj (MX2) antreten. Für Tim Gajser wird das Rennen in Ernée bereits sein vierter Nations-Einsatz.