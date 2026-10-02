MXoN Startplatz-Auslosung: Deutschland auf 11, Schweiz auf 13, Austria 21

Die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen in Ernée ist abgeschlossen. Deutschland erwischte mit Startplatz 11 eine gute Ausgangsposition. Gastgeber Frankreich muss von Position 22 ins Rennen gehen, die USA zogen Startplatz 26. Besser lief es für Belgien mit Platz 8. Die Schweiz startet von Position 13, Österreich von Platz 21.

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Spanien zieht den vorletzten Startplatz

Das schlechteste Los unter den Favoriten erwischte Spanien mit Startplatz 31. Blitzstarter Jorge Prado dürfte das allerdings nicht daran hindern, dennoch gut aus dem Gatter zu kommen.

Eine besondere Herausforderung beim Motocross der Nationen ist das große Leistungsgefälle. Neben den Weltstars treten auch Fahrer mit deutlich weniger Erfahrung auf Grand-Prix-Niveau an. Dadurch steigt vor allem in den hektischen Anfangsphasen das Risiko von Stürzen, in die auch Fahrer der favorisierten Mannschaften verwickelt werden können. Für die Top-Teams gilt es deshalb, Zwischenfälle zu vermeiden und sich nach einem mäßigen Start kontrolliert nach vorn zu arbeiten.

Streckenposten besonders gefordert

Angesichts des großen Leistungsgefälles kommt den Streckenposten eine besondere Bedeutung zu. Bei Zwischenfällen müssen sie schnell reagieren und die nachfolgenden Fahrer rechtzeitig warnen.

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Cooper Webb debütiert auf Husqvarna

US-Speerspitze Cooper Webb tritt in Ernée bereits auf einer Husqvarna an. Der dreifache Supercross-Champion wechselte von Star Racing Yamaha zum Team Tedder Husqvarna und unterschrieb einen Zweijahresvertrag für 2027 und 2028.

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen

Künftig wird Webb in den USA nur noch in der AMA-Supercross-Meisterschaft und bei den SMX-Finals antreten, nicht mehr in der Pro-Motocross-Serie. Das Motocross der Nationen in Ernée dürfte damit sein letzter Einsatz bei einem reinen Motocross-Rennen sein.

Startplätze Qualifikation MXoN Ernée

1 - Mexiko 2 - Irland 3 - Australien 4 - Slowenien 5 - Kanada 6 - Litauen 7 - Estland 8 - Belgien 9 - Brasilien 10 - Finnland 11 - Deutschland 12 - Slowakei 13 - Schweiz 14 - Japan 15 - Island 16 - Lettland 17 - Niederlande 18 - Großbritannien 19 - Kroatien 20 - Dänemark 21 - Österreich 22 - Frankreich 23 - Tschechien 24 - Schweden 25 - Südafrika 26 - USA 27 - Ukraine 28 - Italien 29 - Norwegen 30 - Marokko 31 - Spanien 32 - FIM Lateinamerika

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