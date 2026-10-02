MXoN Startplatz-Auslosung: Deutschland auf 11, Schweiz auf 13, Austria 21
Die Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen im französischen Ernée wurden ausgelost und Team USA musste mit Startplatz 26 die erste bittere Pille schlucken.
Die Auslosung der Startplätze für die Qualifikationsrennen zum Motocross der Nationen in Ernée ist abgeschlossen. Deutschland erwischte mit Startplatz 11 eine gute Ausgangsposition. Gastgeber Frankreich muss von Position 22 ins Rennen gehen, die USA zogen Startplatz 26. Besser lief es für Belgien mit Platz 8. Die Schweiz startet von Position 13, Österreich von Platz 21.
Spanien zieht den vorletzten Startplatz
Das schlechteste Los unter den Favoriten erwischte Spanien mit Startplatz 31. Blitzstarter Jorge Prado dürfte das allerdings nicht daran hindern, dennoch gut aus dem Gatter zu kommen.
Eine besondere Herausforderung beim Motocross der Nationen ist das große Leistungsgefälle. Neben den Weltstars treten auch Fahrer mit deutlich weniger Erfahrung auf Grand-Prix-Niveau an. Dadurch steigt vor allem in den hektischen Anfangsphasen das Risiko von Stürzen, in die auch Fahrer der favorisierten Mannschaften verwickelt werden können. Für die Top-Teams gilt es deshalb, Zwischenfälle zu vermeiden und sich nach einem mäßigen Start kontrolliert nach vorn zu arbeiten.
Streckenposten besonders gefordert
Angesichts des großen Leistungsgefälles kommt den Streckenposten eine besondere Bedeutung zu. Bei Zwischenfällen müssen sie schnell reagieren und die nachfolgenden Fahrer rechtzeitig warnen.
Cooper Webb debütiert auf Husqvarna
US-Speerspitze Cooper Webb tritt in Ernée bereits auf einer Husqvarna an. Der dreifache Supercross-Champion wechselte von Star Racing Yamaha zum Team Tedder Husqvarna und unterschrieb einen Zweijahresvertrag für 2027 und 2028.
Künftig wird Webb in den USA nur noch in der AMA-Supercross-Meisterschaft und bei den SMX-Finals antreten, nicht mehr in der Pro-Motocross-Serie. Das Motocross der Nationen in Ernée dürfte damit sein letzter Einsatz bei einem reinen Motocross-Rennen sein.
Startplätze Qualifikation MXoN Ernée
1 - Mexiko
2 - Irland
3 - Australien
4 - Slowenien
5 - Kanada
6 - Litauen
7 - Estland
8 - Belgien
9 - Brasilien
10 - Finnland
11 - Deutschland
12 - Slowakei
13 - Schweiz
14 - Japan
15 - Island
16 - Lettland
17 - Niederlande
18 - Großbritannien
19 - Kroatien
20 - Dänemark
21 - Österreich
22 - Frankreich
23 - Tschechien
24 - Schweden
25 - Südafrika
26 - USA
27 - Ukraine
28 - Italien
29 - Norwegen
30 - Marokko
31 - Spanien
32 - FIM Lateinamerika
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