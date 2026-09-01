MXoN-Team Niederlande: Mannschaft mit Titelambitionen

In dieser Besetzung dürfte das niederländische Team beim Motocross der Nationen in Ernée zu den Mitfavoriten gehören. Open-Pilot Jeffrey Herlings (Honda) ist auf dem Weg zu seinem 6. WM-Titel. MXGP-Fahrer Kay de Wolf (Husqvarna) ist inzwischen ein Spitzenfahrer der MXGP-Premiumklasse und der für die MX2 nominierte Roan van de Moosdijk (KTM) hat am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal die ADAC MX Masters gewonnen.

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Team Niederlande:

Kay de Wolf – MXGP Jeffrey Herlings – Open Roan van de Moosdijk - MX2

Kay de Wolf - MXGP

Kay de Wolf gewann zwei Jahre in Folge die MX2-Einzelwertung beim MXoN. In dieser Saison stand er schon viermal auf dem MXGP-Podium. Der MX2-Weltmeister des Jahres 2024 hat in seiner ersten MXGP-Saison gezeigt, dass er sofort zu den Besten gehört.

Roan van de Moosdijk - MX2

Roan holte in diesem Jahr mehrere Top-10-Ergebnisse in der MXGP, war in den USA erfolgreich und wurde am vergangenen Wochenende vorzeitig Masters-Champion. Für das MXoN muss er wieder auf die 250er umsteigen und in Ernée gegen die 450er-Piloten kämpfen. Van de Moosdijk war ein guter 250er-Pilot. 2019 wurde er EMX250-Europameister. Jetzt muss er sich wieder an das kleinere Motorrad gewöhnen und möglicherweise wird er das Saisonfinale der ADAC MX Masters nutzen, um die 250er unter Rennbedingungen zu bewegen. Nach seinem vorzeitigen Titelgewinn könnte er sich dieses Experiment leisten. Simon Längenfelder zeigte im vergangenen Jahr im Sand von Tensfeld, dass man es auch mit dem kleinen Bike aufs Masters-Podium schaffen kann.

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Jeffrey Herlings - Open

Der fünffache Weltmeister führt die MXGP-WM mit einem komfortablen Vorsprung an, nachdem er in dieser Saison 10 GP-Siege geholt hat.