MXoN-Team Schweiz: Jeremy Seewer (KTM) kehrt in die MX2 zurück

Die Schweiz hat ihre Mannschaft für das Motocross der Nationen 2026 vorgestellt. Es ist ein erfahrenes Team, das in dieser Konstellation bereits vor vier Jahren gestartet ist. Im Jahre 2022 beendeten die Eidgenossen das MXoN in RedBud (USA) auf Platz 9. 2025 wurden sie Achter.

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MXoN Team Schweiz

Valentin Guillod – MXGP Kevin Brumann – Open Jeremy Seewer – MX2

Jeremy Seewer startet in der MX2

Auffallend ist, dass Jeremy Seewer in der MX2-Klasse antreten wird. Seewer ist ein Leichtgewicht und passt auch von seiner Körpergröße ideal in diese Klasse. Für ihn wird es schon der 14. Einsatz als schweizerischer Nationalfahrer sein. Jeremy Seewer in der MX2-Klasse ist ein strategisch cleverer Schachzug, denn in der Mannschaftswertung, um die es ja beim Motocross der Nationen geht, kommt es besonders auf einen starken MX2-Mann an.

15. Einsatz für MXGP-Pilot Valentin Guillod

Für Valentin Guillod wird das Rennen in Ernée sogar sein 15. MXoN-Einsatz werden. In diesem Jahr startet Guillod in der AMA Pro Motocross Championships in den und belegt dort nach 10 von 11 Events den 16. Platz.

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Open-Pilot Kevin Brumann zur Zeit noch verletzt

Kevin Brumann wird in der Open-Klasse an den Start gehen. Zur Zeit erholt er sich noch von seinem schweren Sturz in Uddevalla (Schweden), wo das Rennen nach einer Kollision mit Jago Geerts mit roter Flagge abgebrochen werden musste. Für Ernée soll Brumann aber wieder fit sein.