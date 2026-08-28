MXoN-Team USA: Cooper Webb, Levi Kitchen und Chance Hymas starten in Ernée
Nach dem Rückzug von Star Racing Yamaha hat die AMA ihr Aufgebot für das Motocross der Nationen in Ernée präsentiert. Honda-Werksfahrer Chance Hymas tritt überraschend in der MXGP-Klasse an.
Nach der Absage von Star Racing Yamaha stand fest, dass Haiden Deegan für das US-Team nicht zur Verfügung steht. Das nun präsentierte Aufgebot ist deshalb keine Wunschbesetzung, sondern ein aus der Not geborener Kompromiss.
MXoN Team USA
Chance Hymas – MXGP
Cooper Webb – Open
Levi Kitchen - MX2
Honda-HRC-Werksfahrer Chance Hymas wird in Ernée in der MXGP-Klasse antreten. In den USA war er bislang auf der 250er unterwegs. Der Klassenwechsel auf die 450er und sein MXoN-Debüt machen seine Nominierung zu einem Risikofaktor.
Levi Kitchen in der MX2-Klasse
Pro Circuit Kawasaki-werksfahrer Levi Kitchen kämpft in dieser Saison um den Titel in der 250er-Pro-Motocross-Meisterschaft und ist für die MX2-Klasse eine starke Besetzung. Auch für ihn wird es der erste Einsatz für Team USA. «Was für eine Ehre», erklärte Kitchen. «Ich kann es kaum erwarten, für mein Land anzutreten.»
Cooper Webb startet in der Open-Klasse
Cooper Webb konnte in der laufenden Pro-Motocross-Saison nicht überzeugen. Vor dem Finale in Ironman belegt er mit 212 Punkten Rückstand lediglich den achten Tabellenrang und wirkt derzeit nicht in Bestform. Sein großer Vorteil ist seine Erfahrung: Ernée wird bereits Webbs vierter Einsatz für Team USA. Ob seine aktuelle Form ausreicht, um mit Fahrern wie Jeffrey Herlings und Lucas Coenen mitzuhalten, bleibt allerdings fraglich.
«Ich freue mich besonders darauf, weil dies mein letztes Jahr im Motocross sein wird», erklärte Webb. «Es werden meine letzten Nations sein, deshalb werde ich alles geben. Ich liebe den Druck und die Atmosphäre bei diesem Rennen. Es gibt nichts Vergleichbares. Für mich sind die Nations das beste Rennen der Welt, und es ist eine Ehre, mein Land vertreten zu dürfen.»
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