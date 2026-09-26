Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. Motocross

  6. /

  7. News

Werbung

Drama für MXoN Team USA: Chance Hymas verletzt, Julien Beaumer springt ein

HRC-Werksfahrer Chance Hymas war für die MXGP-Klasse beim Motocross der Nationen in Ernée nominiert, doch er zog sich Brüche im Handgelenk zu und fällt aus. KTM-Werksfahrer Julien Beaumer springt ein.

Motocross

Julien Beaumer startet in Ernée für Team USA
Julien Beaumer startet in Ernée für Team USA
Foto: KTM
Julien Beaumer startet in Ernée für Team USA
© KTM

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Chance Hymas war für Team USA für die Klasse MXGP gesetzt, doch der HRC-Werksfahrer hat sich im freien Training des SMX-Finales in Ridgedale bei der Landung nach einem Dreifachsprung zwei Brüche im Handgelenk zugezogen und fällt sowohl für das dritte Playoff als auch für das Motocross der Nationen in der kommenden Woche in Ernée aus.

Werbung

Werbung

Am Dienstag Abreise nach Europa

US-Teamchef Mike Pelletier musste schnell handeln, denn bereits am kommenden Dienstag fliegt das Team nach Europa. «Es waren arbeitsreiche 24 Stunden, aber wir haben heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Julien Beaumer wird den Platz in der 450er-Klasse übernehmen.» Beaumer ist ein 250er-Pilot, der bislang keinerlei Erfahrung in der 450er-Klasse hat.

Team USA

Julien Beaumer - MXGP

Levi Kitchen - MX2

Cooper Webb - Open

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM