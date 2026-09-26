Drama für MXoN Team USA: Chance Hymas verletzt, Julien Beaumer springt ein

Chance Hymas war für Team USA für die Klasse MXGP gesetzt, doch der HRC-Werksfahrer hat sich im freien Training des SMX-Finales in Ridgedale bei der Landung nach einem Dreifachsprung zwei Brüche im Handgelenk zugezogen und fällt sowohl für das dritte Playoff als auch für das Motocross der Nationen in der kommenden Woche in Ernée aus.

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Am Dienstag Abreise nach Europa

US-Teamchef Mike Pelletier musste schnell handeln, denn bereits am kommenden Dienstag fliegt das Team nach Europa. «Es waren arbeitsreiche 24 Stunden, aber wir haben heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Julien Beaumer wird den Platz in der 450er-Klasse übernehmen.» Beaumer ist ein 250er-Pilot, der bislang keinerlei Erfahrung in der 450er-Klasse hat.

Team USA

Julien Beaumer - MXGP Levi Kitchen - MX2 Cooper Webb - Open