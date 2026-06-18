Neu! Ducati Desmo250 MX mit Traktionskontrolle steht ab Juli bei Händlern

Die Ducati Desmo250 MX ist seit diesem Jahr bereits in der MX2-WM und in der EMX250 im Einsatz und sorgte bereits für einige Achtungserfolge. Ferruccio Zanchi fuhr in dieser Saison nach einer anfänglichen verletzungsbedingten Pause mit der Desmo250 MX mehrfach in die Top-10. Besonderes Augenmerk legt Ducati auf Desmodromik und Traktionskontrolle. Letztere ist im Motocross eigentlich verboten, doch Ducati hat an dieser Stelle einen Sonderweg eingeschlagen.

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Desmodromik

Die Desmo250 MX wird von einem neuen desmodromisch gesteuerten 249,7-cm³-Motor angetrieben. Die Vorteile der Desmodromik sind in diesem Artikel erklärt. Der Motor soll bis zu 15.000 U/Min. erreichen und eine besonders elastische Drehmoment-Charakteristik haben.

Ducati Traction Control (DTC)

Interessanterweise wirbt Ducati ausdrücklich mit «Traktionskontrolle», obwohl die klassische Traktionskontrolle im Motocross nach den «Technical Regulations» ausdrücklich verboten ist. Die relevante Passage steht in Artikel 25.05 / 25.05.01 des FIM-Dokuments auf Seite 11: 25.05 Other equipment: «The use of data recording devices and automatic electronic ignition is authorised.» (Die Verwendung von Datenaufzeichnungsgeräten und automatischen elektronischen Zündsystemen ist erlaubt). 25.05.01: «Wheels speed sensors are forbidden.» (Sensoren zur Erfassung der Raddrehzahl sind verboten).

Die Traktionskontrolle der Ducati soll jedoch nicht nach dem im Motocross verbotenen Wheelspin-Prinzip funktionieren, bei dem die Drehzahl des Vorderrades mit der des Hinterrades verglichen wird, sondern durch variable Kennfelder. So heißt es in der Mitteilung von Ducati: «Die Desmo250 MX verfügt über ein hochentwickeltes Elektronikpaket, das direkt von der Desmo450 MX abgeleitet und speziell auf die Charakteristik des 250er-Motors abgestimmt wurde. Zwei Motorkennfelder, die über die X-Link App individuell angepasst werden können, erlauben die Anpassung der Gasannahme. Die Ducati Traction Control ist in drei Stufen einstellbar, die Motorbremsregelung (Engine Brake Control) in zwei Stufen und die Launch Control in drei Stufen. So kann jeder Fahrer das Motorrad optimal an Fahrstil, Untergrund und Rennbedingungen anpassen.»

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Patentierte Traktionskontrolle

«Besonders hervorzuheben ist die Ducati Traction Control. Auf Basis der Erfahrungen aus MotoGP und Superbike-WM entwickelte Ducati ein echtes Traktionskontrollsystem, für das ein Patent angemeldet wurde. Das System erhöht die Sicherheit, reduziert die körperliche Belastung des Fahrers und kann die Rundenzeiten verbessern. Im Gegensatz zu den bislang in diesem Segment verfügbaren Systemen regelt die Ducati Traction Control (DTC) der Desmo250 MX die Leistungsreduzierung auf Basis des tatsächlichen Hinterradschlupfs. Dadurch arbeitet sie effektiv, schnell und gleichmäßig.»

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Der Hinterradschlupf soll also ohne die Vergleichsmessung zum Vorderrad ausgeführt werden. Der entscheidende Punkt ist Punkt 25.05.01 des Reglements: «Sensoren zur Erfassung der Raddrehzahl sind verboten.» Ducati verwendet das DTC-System, ohne die Raddrehzahl zu erfassen, «auf Basis des tatsächlichen Hinterradschlupfs». Das klingt zunächst nach einem Paradoxon, aber Ducati scheint sich ihrer Sache sicher zu sein, dass ihre Traktionskontrolle reglementskonform ist.

So heißt es: «Wie jede Ducati hat auch die Desmo250 MX ihre Wurzeln im Rennsport. Dort erprobt Ducati Technologien und Lösungen, die anschließend in die Serienproduktion einfließen. Entwickelt wurde das Motorrad mit Alessandro Lupino in der italienischen Prestige-MX2-Meisterschaft. Die Desmo250 MX übernimmt die Stärken der Desmo450 MX: Präzision, Kontrolle und Zuverlässigkeit. Eigenschaften, die insbesondere in der hart umkämpften MX2-Klasse entscheidend sind, in der das Motorrad oftmals den Unterschied macht.»

Die Ducati Desmo250 von Ferruccio Zanchi in der MX2-WM Foto: Thoralf Abgarjan Die Ducati Desmo250 von Ferruccio Zanchi in der MX2-WM © Thoralf Abgarjan

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Desmodromischer Einzylindermotor mit 15.000 U/Min

Ducati erklärt: «Die Desmo250 MX wird von einem vollständig neu entwickelten Motor angetrieben: Kompakt, leicht (24,7 kg) und leistungsstark. Er leistet 44,5 PS bei 12.500 U/min. Bei seiner Entwicklung griff Ducati auf die Erfahrungen mit der Panigale V4 R zurück, dem technologischen Spitzenmodell der Marke. Die Desmo250 MX übernimmt von ihr die Bohrungs- und Hubmaße von 81 x 48,4 mm sowie einige der fortschrittlichsten technischen Lösungen. Strömungsverhältnisse, Kanalgeometrien, Steuerzeitenprofile und Schwungmassen wurden jedoch speziell auf die Anforderungen des Motocross abgestimmt. Das Ziel war ein Motor, der in jeder Fahrsituation Leistung liefert. Besonderes Augenmerk lag auf einer gleichmäßigen und ausgewogenen Drehmomentkurve über das gesamte Drehzahlband, kombiniert mit spontanem Ansprechverhalten im unteren Drehzahlbereich und einer leistungsstarken Charakteristik bei hohen Drehzahlen. Dadurch können die Vorteile der desmodromischen Ventilsteuerung in den entscheidenden Rennsituationen voll genutzt werden: beim Start, beim Herausbeschleunigen aus Kurven und in der Überdrehphase. Genau dort, wo jede Zehntelsekunde zählt.»

Einlassventile aus Titan

«Die desmodromische Ventilsteuerung ist das technologische Markenzeichen von Ducati und entfaltet in der Desmo250 MX ihr volles Potenzial. Titan-Einlassventile, Stahl-Auslassventile und die hohe Präzision der Ventilsteuerung ermöglichen Drehzahlen von bis zu 15.000 U/min – ein neuer Referenzwert in dieser Klasse. Fahrer können dadurch die einzelnen Gänge länger ausfahren und die Zahl der Schaltvorgänge reduzieren.»

Leistung und Fahrbarkeit

«Die Kraftstoffversorgung erfolgt über eine Mikuni-Drosselklappe mit 44 mm Durchmesser. Die vollständig neu entwickelte Auspuffanlage maximiert Leistung und Fahrbarkeit, erfüllt dabei aber gleichzeitig die internationalen Lärmvorschriften für den Rennsport. Komplettiert wird das Antriebspaket durch ein speziell für die Desmo250 MX entwickeltes Fünfganggetriebe mit Schaltautomat für das Hochschalten sowie eine hydraulisch betätigte Brembo-Kupplung mit sieben Reibscheiben und Tellerfeder. Diese Lösung sorgt für präzise und gleichmäßige Beschleunigung und ist darauf ausgelegt, den hohen Belastungen des Motocross-Einsatzes dauerhaft standzuhalten. Das Ergebnis ist ein Motor, der Fahrern aller Leistungsstufen ermöglicht, ihr Potenzial auszuschöpfen, ohne die Ansprüche ambitionierter Rennfahrer zu vernachlässigen.»

Vertrauen auf der Strecke

«Das Fahrwerk der Desmo250 MX basiert auf dem Perimeterrahmen und der Aluminiumschwinge der 450er. Die Ingenieure von Ducati optimierten die Steifigkeitswerte gezielt, um ein möglichst präzises Fahrgefühl und maximales Vertrauen unter allen Bedingungen zu gewährleisten – insbesondere in den Bereichen, in denen eine 250er ihr volles Potenzial entfaltet: beim Bremsen und in Kurven.»

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Fahrwerk

«Diese Ziele wurden auch durch die Fahrwerksabstimmung erreicht. Die Showa-Gabel und das Showa-Federbein verfügen über speziell für dieses Modell entwickelte Dämpfungselemente. Ziel war ein neutrales Fahrverhalten mit minimalen Lastwechselreaktionen beim Bremsen, Beschleunigen und in Kurven. Das Ergebnis ist ein intuitiv fahrbares Motorrad, das auf unterschiedlichsten Strecken und Untergründen sein volles Potenzial entfalten kann. Dazu trägt auch das fahrfertige Gewicht ohne Kraftstoff von lediglich 103 Kilogramm bei.»

Pirelli-Bereifung

«Die Agilität wird zusätzlich durch die serienmäßigen Pirelli-Scorpion-MX32-Reifen unterstützt. Neben hohem Grip sorgt der Hinterreifen im Format 100/90-19 für besonders schnelles Einlenken und hohe Agilität bei Richtungswechseln», heißt es in der Erklärung von Ducati.

Brembo-Bremsen

«Die Bremsanlage entspricht jener der Desmo450 MX: Ein Brembo-System mit Galfer-Bremsscheiben in den Größen 260 mm vorne und 240 mm hinten bietet kompromisslose Bremsleistung und exzellente Dosierbarkeit – auch in der 250er-Klasse.»

Intelligente Wartung

Das flexible und intelligente Wartungskonzept ist bereits von der Desmo450 bekannt und wurde auf das 250er-Modell übertragen: «Dank der Erfahrungen von Ducati Corse in der Superbike-WM und MotoGP wurde ein spezieller Algorithmus entwickelt, der die Motorbeanspruchung anhand der Betriebsparameter und Einsatzbedingungen in Echtzeit berechnet. Auf Grundlage dieser Daten passt das System die Wartungsintervalle kontinuierlich an. Die Informationen werden über die Ducati-X-Link-App bereitgestellt. Dadurch richten sich Inspektions- und Wartungsarbeiten nach der tatsächlichen Nutzung des Motorrads. Professionelle oder besonders intensive Fahrer erhalten kürzere Wartungsintervalle, Hobbyfahrer profitieren von längeren Wartungsabständen. Damit geht Ducati über klassische, starre Wartungspläne hinaus.»

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Servicestufen «MID» und «FULL»

«Der MID Service umfasst die Kontrolle des Ventilspiels nach 45 Betriebsstunden sowie den Kolbenwechsel. Dessen Intervall liegt abhängig von der berechneten Motorbeanspruchung zwischen 45 und 60 Betriebsstunden. Der FULL Service beinhaltet eine vollständige Motorrevision und wird – abhängig von Streckenbedingungen und Fahrstil – in der Regel zwischen 90 und 120 Betriebsstunden durchgeführt.»

Zubehör

«Mit dem Ducati-Performance-Zubehörprogramm lässt sich eine nahezu identische Replika der Ducati Desmo250 MX von Simone Mancini aus der EMX250 aufbauen. Nahezu alle Komponenten des Werksmotorrads sind über Ducati Performance erhältlich. Einzige Ausnahme ist das Werks-Showa-Fahrwerk, das privaten Fahrern nicht angeboten wird. Zu den verfügbaren Komponenten zählen unter anderem aus dem Vollen gefräste Factory-Bauteile wie Gabelbrücken, eine Komplettauspuffanlage oder ein Akrapovič Titan-Endschalldämpfer, Brembo Racing-Bremssättel sowie das Showa Kit A-Fahrwerk. Das Zubehörprogramm wird schrittweise erweitert.»

Bekleidung

«Für den perfekten Factory-Look bietet Ducati Performance zudem eine technische Bekleidungskollektion an, die gemeinsam mit Drudi Performance entwickelt wurde. Zum Sortiment gehören Jersey, Hose, Handschuhe und Stiefel von Alpinestars, ein Arai-Helm, eine Windweste, eine Softshell-Jacke sowie eine Regenjacke von Spidi.»

Verfügbarkeit

Die Desmo250 MX wird ab Juli 2026 bei ausgewählten Ducati-Händlern in Europa erhältlich sein.

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Desmo250 MX Modelljahr 2027: