Noah Ludwig (KTM) nach MXoN verletzt: «Das kotzt mich mega an»

Mit Platz 8 im Qualifikationsrennen der Open-Klasse hatte Noah Ludwig am Samstag eine gute Ausgangsposition für sein MXoN-Debüt geschaffen. Auch im zweiten Lauf, in dem die Open- auf die MX2-Piloten trafen, stellte der als Blitzstarter bekannte Ascherslebener seine Qualitäten unter Beweis: Ludwig katapultierte seine Sarholz-KTM direkt in die Spitzengruppe und lag neben Tom Vialle, Jeffrey Herlings und Romain Febvre auf Rang 4.

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Sturz im Anfangschaos

Am Ausgang einer tief ausgefahrenen Rechtskurve verlor Ludwig jedoch die Kontrolle über seine KTM und stürzte. Nur wenige Sekunden später ging Lokalmatador Tom Vialle spektakulär zu Boden, sodass Ludwigs Crash im allgemeinen Trubel beinahe unterging. Vialle und Ludwig begegneten sich bei der Einfahrt in die Box. Während Vialle weitgehend unverletzt blieb, hielt sich Noah bereits die rechte Hand.

Daumen verletzt

«Ich habe mir bei diesem Sturz leider den Daumen verletzt, sodass ich im dritten Rennen nicht antreten konnte», erklärte Ludwig. «Es kotzt mich mega an, und es ist auch meine Schuld. Ich bin nicht hier, um irgendwelche Ausreden zu suchen. Ich habe wirklich versucht, mein Bestes zu geben. Gestern lief es gut, und vielleicht wäre auch dieses Rennen gut für mich gelaufen. Aber das werden wir leider nie erfahren.»

Ohne Ludwig im dritten Lauf reichte es für das deutsche Team am Ende nur zum enttäuschenden 16. Gesamtrang.

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