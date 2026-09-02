Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Motocross

  4. /

  5. Motocross

  6. /

  7. News

Werbung

Offiziell: Noah Ludwig (Sarholz KTM) startet beim MXoN in Ernée

Noah Ludwig wird beim Motocross der Nationen in Ernée in der 450er-Klasse für Team Deutschland antreten. Der Sarholz-KTM-Pilot ersetzt den verletzten Maximilian Spies.

Motocross

Starttraining Noah Ludwig
Starttraining Noah Ludwig
Foto: Thoralf Abgarjan
Starttraining Noah Ludwig
© Thoralf Abgarjan

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Maximilian Spies, der sich im Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Vellahn Halswirbelbrüche zugezogen hat, wurde nun Sarholz-Pilot Noah Ludwig für das Motocross der Nationen in der 450er-Klasse nominiert.

Werbung

Werbung

Erste Nations für Noah Ludwig

«Noah war ja schon von Anfang an der Ersatzmann», erklärte DMSB-Teamchef Marcel Dornhöfer. Deshalb kommt sein Einsatz nicht überraschend. Während der Auswahlphase war der Ascherslebener auch als MX2-Pilot im Gespräch. In Loket unternahm Noah einen Exkurs in die MX2-WM und holte in beiden Wertungsläufen WM-Punkte. Der DMSB entschied sich aber am Ende für Kosak-KTM-Fahrer Valentin Kees als Einsatzfahrer in der MX2.

Team der Champions ohne Champions

Deutschland hätte mit Supercross-Champion Ken Roczen und MX2-Weltmeister Simon Längenfelder in diesem Jahr zwei absolute Hochkaräter am Start haben können, doch beide Stars sagten dem DMSB ab. Wie Marcel Dornhöfer am Rande der Veranstaltung in Vellahn mitteilte, braucht Simon die 3 Wochen zur Saisonvorbereitung. Wer US-Supercross-Champion Ken Roczen noch einmal in Europa erleben will, sollte sich den 21. und 22. November in den Kalender eintragen, wenn er beim Supercross in Paris antritt.

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM