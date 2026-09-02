Offiziell: Noah Ludwig (Sarholz KTM) startet beim MXoN in Ernée

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Maximilian Spies , der sich im Samstagsrennen der ADAC MX Masters in Vellahn Halswirbelbrüche zugezogen hat, wurde nun Sarholz-Pilot Noah Ludwig für das Motocross der Nationen in der 450er-Klasse nominiert.

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Erste Nations für Noah Ludwig

«Noah war ja schon von Anfang an der Ersatzmann», erklärte DMSB-Teamchef Marcel Dornhöfer. Deshalb kommt sein Einsatz nicht überraschend. Während der Auswahlphase war der Ascherslebener auch als MX2-Pilot im Gespräch. In Loket unternahm Noah einen Exkurs in die MX2-WM und holte in beiden Wertungsläufen WM-Punkte. Der DMSB entschied sich aber am Ende für Kosak-KTM-Fahrer Valentin Kees als Einsatzfahrer in der MX2.

Team der Champions ohne Champions

Deutschland hätte mit Supercross-Champion Ken Roczen und MX2-Weltmeister Simon Längenfelder in diesem Jahr zwei absolute Hochkaräter am Start haben können, doch beide Stars sagten dem DMSB ab. Wie Marcel Dornhöfer am Rande der Veranstaltung in Vellahn mitteilte, braucht Simon die 3 Wochen zur Saisonvorbereitung. Wer US-Supercross-Champion Ken Roczen noch einmal in Europa erleben will, sollte sich den 21. und 22. November in den Kalender eintragen, wenn er beim Supercross in Paris antritt.