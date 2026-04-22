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Provisorischer Kalender für die FIM Supercross-WM 2026 veröffentlicht

Die FIM Supercross-WM soll in diesem Jahr in 6 Meisterschaftsläufen ausgetragen werden. Die Saison soll am 8. August im kanadischen Calgary beginnen und später im Herbst fortgesetzt werden.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

Die FIM Supercross-WM wird global ausgetragen
Die FIM Supercross-WM wird global ausgetragen
Foto: WSX
Die FIM Supercross-WM wird global ausgetragen
© WSX

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Die FIM hat die ersten fünf Austragungsorte für die WSX-Saison 2026 bekanntgegeben. Ein weiterer Grand-Prix soll zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden.

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Die Saison beginnt am 8. August im im McMahon Stadium von Calgary (Kanada). Der zweite Grand-Prix soll am 10. Oktober im Alexander Stadium von Birmingham (Großbritannien) stattfinden, eine Woche nach dem Motocross der Nationen. Am 24. Oktober geht es in Buenos Aires (Argentinien) mit der 3. Meisterschaftsrunde weiter, gefolgt vom 4. Lauf am 21. November im Cbus Super Stadium von Gold Coast (Australien). Im DHL-Stadion von Kapstadt (Südafrika) ist der 5. Lauf geplant, ein Termin steht aber noch nicht fest. Auch Ort und Termin von WM-Runde 6 soll später bekanntgegeben werden.

Einordnung in andere Meisterschaftstermine

Am 8. August haben sowohl die US-Protagonisten als auch die Fahrer der Motocross-WM eine Pause, so dass die Fahrer theoretisch an diesem Rennen teilnehmen könnten. Der britische Grand-Prix am 10. Oktober findet genau eine Woche nach dem Motocross der Nationen statt, dass am 3. 10. in Ernée ausgetragen wird, so dass vielleicht der eine oder andere US-Pilot an dem britischen Grand-Prix teilnehmen könnte.

Empfehlungen

Kalender WSX 2026 (Stand 22. April 2026)

  • 08.08.2026 - Kanada, McMahon Stadium Calgary: Canadian GP

  • 10.10.2026 - Großbritannien, Alexander Stadium Birmingham: British GP

  • 24.10.2026 - Argentinien, Oscar & Juan Gálvez Racetrack: Buenos Aires City GP

  • 21.11.2026 - Australien, Cbus Super Stadium Gold Coast: Australian GP

  • TBA - Südafrika: South African GP

  • TBA - Ort und Datum folgen

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