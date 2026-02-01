Alghero: Sacha Coenen gewinnt vor Simon Längenfelder (beide KTM)
Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Auftakt der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften in Alghero auf Sardinien vor Simon Längenfelder (KTM).
Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Auftakt der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften (Internazionali d’Italia Motocross) in Alghero auf Sardinien, den einige WM-Teams als Saisonvorbereitungsrennen nutzten. Sacha Coenens Schlüssel zum Erfolg waren gute Starts und fehlerfreie Rennen.
Längenfelder mit Armkrämpfen untrerwegs
MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (KTM), der augenscheinlich mit kalkuliertem Risiko ins Rennen ging, wurde mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter. «Ich haderte etwas mit Armkrämpfen, aber beim ersten Rennen war das zu erwarten. Wir haben bis zum WM-Auftakt noch etwas Arbeit vor uns, aber es gibt zum Glück auch noch etwas Zeit», erklärte der Deutsche.
Gelungene Ducati-Premiere
Für das Ducati-Werksteam war es der erste große internationale Auftritt mit dem 250er Motorrad und diese Premiere verlief glänzend. Werksfahrer Ferruccio Zanchi belegte im ersten Lauf unter noch nassen Bedingungen Platz 2. Mit Rang 6 im zweiten Lauf erreichte er den dritten Podiumsrang.
Ergebnis Alghero MX2:
Sacha Coenen (B), KTM, 1-1
Simon Längenfelder (D), KTM, 3-2
Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 2-6
Janis Reisulis (LAT), Yamaha, 5-4
Scott Smulders (NL), Husqvarna, 4-5
Cas Valk (NL), TM, 9-3
Maximilian Ernecker (A), KTM, 8-7
Noel Zanocz (H), KTM, 6-9
Filippo Mantovani (I), KTM, 11-10
Joosep Parn (EST), GASGAS, 10-12
