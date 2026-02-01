Alghero: Sacha Coenen gewinnt vor Simon Längenfelder (beide KTM)

Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Auftakt der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften (Internazionali d’Italia Motocross) in Alghero auf Sardinien, den einige WM-Teams als Saisonvorbereitungsrennen nutzten. Sacha Coenens Schlüssel zum Erfolg waren gute Starts und fehlerfreie Rennen.

Längenfelder mit Armkrämpfen untrerwegs

MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (KTM), der augenscheinlich mit kalkuliertem Risiko ins Rennen ging, wurde mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter. «Ich haderte etwas mit Armkrämpfen, aber beim ersten Rennen war das zu erwarten. Wir haben bis zum WM-Auftakt noch etwas Arbeit vor uns, aber es gibt zum Glück auch noch etwas Zeit», erklärte der Deutsche.

Simon Längenfelder in Alghero Foto: federmoto Simon Längenfelder in Alghero © federmoto

Gelungene Ducati-Premiere

Für das Ducati-Werksteam war es der erste große internationale Auftritt mit dem 250er Motorrad und diese Premiere verlief glänzend. Werksfahrer Ferruccio Zanchi belegte im ersten Lauf unter noch nassen Bedingungen Platz 2. Mit Rang 6 im zweiten Lauf erreichte er den dritten Podiumsrang.

Die Ducati Desmo250 erreichte bei ihrer Premiere in Alghero das Podium Foto: federmoto Die Ducati Desmo250 erreichte bei ihrer Premiere in Alghero das Podium © federmoto

Ergebnis Alghero MX2: