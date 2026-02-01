Weiter zum Inhalt
Alghero: Sacha Coenen gewinnt vor Simon Längenfelder (beide KTM)

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Auftakt der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften in Alghero auf Sardinien vor Simon Längenfelder (KTM).

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross

MX2-Podium in Alghero
MX2-Podium in Alghero
Foto: federmoto
MX2-Podium in Alghero
© federmoto

Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Auftakt der offenen italienischen Motocross-Meisterschaften (Internazionali d’Italia Motocross) in Alghero auf Sardinien, den einige WM-Teams als Saisonvorbereitungsrennen nutzten. Sacha Coenens Schlüssel zum Erfolg waren gute Starts und fehlerfreie Rennen.

Längenfelder mit Armkrämpfen untrerwegs

MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (KTM), der augenscheinlich mit kalkuliertem Risiko ins Rennen ging, wurde mit einem 3-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter. «Ich haderte etwas mit Armkrämpfen, aber beim ersten Rennen war das zu erwarten. Wir haben bis zum WM-Auftakt noch etwas Arbeit vor uns, aber es gibt zum Glück auch noch etwas Zeit», erklärte der Deutsche.

Wir haben bis zum WM-Auftakt noch etwas Arbeit vor uns.

Simon Längenfelder

Simon Längenfelder in Alghero
Simon Längenfelder in Alghero
Foto: federmoto
Simon Längenfelder in Alghero
© federmoto

Gelungene Ducati-Premiere

Für das Ducati-Werksteam war es der erste große internationale Auftritt mit dem 250er Motorrad und diese Premiere verlief glänzend. Werksfahrer Ferruccio Zanchi belegte im ersten Lauf unter noch nassen Bedingungen Platz 2. Mit Rang 6 im zweiten Lauf erreichte er den dritten Podiumsrang.

Die Ducati Desmo250 erreichte bei ihrer Premiere in Alghero das Podium
Die Ducati Desmo250 erreichte bei ihrer Premiere in Alghero das Podium
Foto: federmoto
Die Ducati Desmo250 erreichte bei ihrer Premiere in Alghero das Podium
© federmoto

Ergebnis Alghero MX2:

  1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-1

  2. Simon Längenfelder (D), KTM, 3-2

  3. Ferruccio Zanchi (I), Ducati, 2-6

  4. Janis Reisulis (LAT), Yamaha, 5-4

  5. Scott Smulders (NL), Husqvarna, 4-5

  6. Cas Valk (NL), TM, 9-3

  7. Maximilian Ernecker (A), KTM, 8-7

  8. Noel Zanocz (H), KTM, 6-9

  9. Filippo Mantovani (I), KTM, 11-10

  10. Joosep Parn (EST), GASGAS, 10-12

