Schwanenstadt: Ideales Wetter und Bikes aus der goldenen Zeit des Motocross
Auf der früheren WM-Strecke in Schwanenstadt wird am kommenden Wochenende der zweite Lauf der Classic-Europameisterschaften ausgetragen. Am Sonntag wird unter besten Bedingungen die ÖM ausgetragen.
Am kommenden Samstag (23. Mai 2026) wird auf der früheren WM-Strecke in Schwanenstadt (Oberösterreich) der 2. Lauf des ECMX-Cups ausgetragen. Am Sonntag (24. Mai) findet der 5. Lauf der österreichischen Motocross-Meisterschaften statt. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und frühsommerlichen Temperaturen von 26 Grad perfekt und damit ist das Wochenende in Schwanenstadt auch eine gute Gelegenheit, den Outdoor-Sport in all seinen Facetten in Bilderbuch-Umgebung zu genießen.
Sound und Aura der Classic Bikes
In der Classic Europameisterschaft am Samstag sind eine Vielzahl von Motocross-Motorrädern im Einsatz, die üblicherweise nur in gut sortierten historischen Motorradsammlungen oder hinter verschlossenen Türen in den Entwicklungsabteilungen der einschlägigen Motorradhersteller zu finden sind.
Diese Motocross-Maschinen aus den 60ern bis in die mittleren 90er Jahre repräsentieren die goldene Zeit des Motocross. Solche Motorräder werden in Schwanenstadt genau in dem Terrain bewegt, für das sie konstruiert und gebaut wurden. Eine faszinierende technische Zeitreise an der Rennstrecke.
Erlebnis für die ganze Familie
Der Besuch des Motocross Schwanenstadt ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Es ist für jeden Besucher etwas dabei. Ob man durchs Fahrerlager schlendert und perfekt aufgebaute Rennmaschinen bewundert, oder mit den Fahrern plaudert und dann die prickelnde Rennatmosphäre genießt.
Moderate Eintrittspreise
Mit 15 € pro Tag oder 20 € für das gesamte Wochenende ist der finanzielle Aufwand zu einem Besuch in Schwanenstadt absolut überschaubar, zumal Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre freien Eintritt haben. Mehr Informationen auf der
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