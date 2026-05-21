Schwanenstadt: Ideales Wetter und Bikes aus der goldenen Zeit des Motocross

Am kommenden Samstag (23. Mai 2026) wird auf der früheren WM-Strecke in Schwanenstadt (Oberösterreich) der 2. Lauf des ECMX-Cups ausgetragen. Am Sonntag (24. Mai) findet der 5. Lauf der österreichischen Motocross-Meisterschaften statt. Die Wetteraussichten sind bei Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und frühsommerlichen Temperaturen von 26 Grad perfekt und damit ist das Wochenende in Schwanenstadt auch eine gute Gelegenheit, den Outdoor-Sport in all seinen Facetten in Bilderbuch-Umgebung zu genießen.

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Sound und Aura der Classic Bikes

In der Classic Europameisterschaft am Samstag sind eine Vielzahl von Motocross-Motorrädern im Einsatz, die üblicherweise nur in gut sortierten historischen Motorradsammlungen oder hinter verschlossenen Türen in den Entwicklungsabteilungen der einschlägigen Motorradhersteller zu finden sind.

Diese Motocross-Maschinen aus den 60ern bis in die mittleren 90er Jahre repräsentieren die goldene Zeit des Motocross. Solche Motorräder werden in Schwanenstadt genau in dem Terrain bewegt, für das sie konstruiert und gebaut wurden. Eine faszinierende technische Zeitreise an der Rennstrecke.

Erlebnis für die ganze Familie

Der Besuch des Motocross Schwanenstadt ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Es ist für jeden Besucher etwas dabei. Ob man durchs Fahrerlager schlendert und perfekt aufgebaute Rennmaschinen bewundert, oder mit den Fahrern plaudert und dann die prickelnde Rennatmosphäre genießt.

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In Schwanenstadt werden am kommenden Wochenende ideale Bedingungen erwartet Foto: KTM In Schwanenstadt werden am kommenden Wochenende ideale Bedingungen erwartet © KTM

Moderate Eintrittspreise