Stefan Everts in die FIM Hall of Fame aufgenommen: Fünf Legenden geehrt
Motocross-Rekordweltmeister Stefan Everts wurde eine große Ehre zuteil: Der zehnfache Champion wurde gemeinsam mit vier weiteren Motorrad-Legenden in die FIM Hall of Fame aufgenommen.
Im FIM Racing Motorcycle Museum im schweizerischen Mies versammelte sich am Freitag (13. November) die Prominenz des internationalen Motorradsports zu einer besonderen Zeremonie. Fünf herausragende Persönlichkeiten wurden für ihre außergewöhnlichen Leistungen und Verdienste in die FIM Hall of Fame aufgenommen:
Stefan Everts (B) – 10-facher Motocross-Weltmeister
Tony Rickardsson (S) – 6-facher Speedway-Weltmeister
Jordi Tarrés (E) – 7-facher Trial-Weltmeister
Stéphane Peterhansel (F) – 2-facher Enduro-Weltmeister und 6-facher Dakar-Sieger
Ángel Nieto (E) – 13-facher Motorrad-Grand-Prix-Weltmeister († 2017)
Stefan Everts wurde gemeinsam mit Speedway-Legende Tony Rickardsson (S), Trial-Pionier Jordi Tarrés (E), Rallye-Dakar-Rekordsieger Stéphane Peterhansel (F) und dem bereits 2017 verstorbenen Straßenrennfahrer Ángel Nieto (E) ausgezeichnet.
Ángel Nieto gewann zwischen 1969 und 1984 insgesamt 13 Weltmeistertitel in den kleinen Grand-Prix-Klassen: sechs in der 50-ccm-Kategorie und sieben bei den 125ern. Aus Aberglauben vermied der Spanier allerdings die Zahl 13 und sprach stets von seinen «zwölf plus eins» Titeln. Diese besondere Formulierung wurde auch auf seiner Gedenktafel verewigt. Bei der Zeremonie wurde der 2017 verstorbene Champion von seinem Sohn Gelete vertreten.
Stefan Everts folgt Vater Harry
Für Stefan Everts hatte die Aufnahme eine besondere familiäre Bedeutung. Bereits im vergangenen Jahr war sein Vater Harry Everts, selbst vierfacher Motocross-Weltmeister, in die FIM Hall of Fame aufgenommen worden. «Es mag wie ein Klischee klingen, aber es ist eine große Ehre, hier zu sein», erklärte Stefan Everts. «Ich bin stolz auf das, was ich im Motocross erreicht habe, und auf die Rolle, die ich in diesem Sport gespielt habe. Ich bin sehr glücklich, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden.» Besonders bewegte ihn die Verbindung zu seinem Vater: «Mein Vater war letztes Jahr hier und ich freue mich, in seine Fußstapfen zu treten.»
Handabdrücke für die Ewigkeit
FIM-Präsident Jorge Viegas eröffnete die feierliche Zeremonie. Jeder der fünf Geehrten wurde mit einem eigenen Video vorgestellt und erhielt eine individuell nummerierte Uhr des Herstellers BRM Chronographes. Anschließend wurden die Handabdrücke der Motorsportlegenden genommen. Sie sollen künftig im Garten des Museums ihren Platz finden, wo bereits die Abdrücke der 2025 aufgenommenen Persönlichkeiten Giacomo Agostini, Sammy Miller, Carmelo Ezpeleta und Harry Everts zu sehen sind.
Jorge Viegas würdigte die fünf Legenden als außergewöhnliche Persönlichkeiten, die den Motorradsport entscheidend geprägt hätten und mit ihren Leistungen auch kommende Generationen inspirieren würden. Mit Stefan und Harry Everts sind nun zwei Generationen einer der erfolgreichsten Familien der Motocross-Geschichte in der FIM Hall of Fame verewigt.
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