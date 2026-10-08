Stefan Everts freut sich für seinen Sohn: «Liam hatte oft so viel Pech!»

Das Motocross der Nationen (MXoN) brachte am vergangenen Wochenende im französischen Ernée mit dem Team Belgien auch einen Sieger der Herzen. Liam Everts sicherte sich an der Seite von Lucas und Sacha Coenen den Gesamtsieg und schrieb für seine Familie Geschichte. Vater Stefan Everts (54) war wie berichtet besonders ergriffen. Der Belgier holte selbst fünfmal den Titel und den Gewinn der Chamberlain Trophy in den Jahren 1995, 1997, 1998, 2003 und 2004.

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Everts war wie sein Vater Harry (74) in Ernée vor Ort. Für Stefan war der historische Triumph der Belgier nach 13 Jahren Pause besonders emotional, deswegen konnte der zehnfache Weltmeister auch die Tränen nicht zurückhalten – er brüllte seine Freude regelrecht heraus. Auch Liams Opa Harry – der vierfache Weltmeister – hatte feuchte Augen.

Harry hatte die Chamberlain Trophäe in den Jahren 1976 und 1979 gewonnen. Die beiden 19-jährigen Coenen Brüder und der 22 Jahre alte Liam Everts bildeten das jüngste belgische Sieger-Team aller Zeiten. «Er musste durch so viele Dinge durchtauchen. Es waren Jahre – schwierige Jahre», erinnerte sich Vater Stefan Everts, der seit einigen Jahren sein Hobby Gin zum Beruf gemacht hat.

«Liam jetzt endlich auf dem Podium zu sehen und dass er etwas ganz Großes gewinnt, ist einfach toll», sagte Stefan Everts. «Liam ist fantastisch gefahren, einfach unglaublich. Jetzt kommen all die Jahre zusammen, in denen Liam sehr viel Pech hatte und jetzt hat es endlich ‘Click’ gemacht. Ich war extrem emotional – es war auch so unfassbar eng. Die Jungs haben alle ihren Job gemacht und ihren Teil geleistet, es war einfach nur fantastisch. Ich bin sehr happy!»

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