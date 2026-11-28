Es würde den Rahmen dieser Berichterstattung sprengen, alle Nuancen und Verirrungen der Verbandshistorie der Schweizer Motorradszene adäquat zu beleuchten, deshalb die Kurzform: Es gibt in der Schweiz zwei Verbände, welche die Interessen der Motorradfahrer vertreten und Motorradrennen organisieren.

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Der Vorläufer von Swiss Moto, die Union Motocycliste Suisse, wurde 1914 in Genf gegründet und wurde lange Jahre geprägt von Präsidenten aus der Westschweiz. Swiss Moto ist Mitglied des Schweizer Sport-Dachverbandes Swiss Olympic und berechtigt, im Motorradsport die Titel Schweizer Meister zu vergeben in seinen Rennserien Motocross, Supermoto, Enduro, Trial und Strassenrennsport. Swiss Moto zählt rund 16.000 Mitglieder, 1700 lizenzierte Motorradsportler und ist Mitglied des Europa- und Welt-Dachverbandes, weshalb erfolgreiche Motorsportler ihre Karrieren in Europa- und Weltmeisterschaften fortsetzen können. Swiss Moto ist auf politischer Ebene aktiv und leistet mit der 2024 gegründeten Frauenkommission Pionierarbeit.

Der Schweizerische Auto- und Motorradfahrer-Verband SAM wurde 1927 in Weinfelden (Kanton Thurgau) gegründet, zählt über 6000 Mitglieder, ist vor allem in der Deutschschweiz verwurzelt, veranstaltet Rennen in acht Disziplinen für 1400 Lizenzierte; vor allem die Motocross-Rennserie ist sehr attraktiv. Mit der Organisation von Ausfahrten, Sicherheitstrainings und Kursen für Tourenfahrer hat der SAM auch ein Angebot für Strassen-Motorradfahrer und engagiert sich in der Verkehrspolitik.

Innerhalb der hierarchisch gegliederten Sportförderung von Swiss Olympic erreichte Swiss Moto 2024 eine Hochstufung, wodurch Swiss Moto unter anderem mehr Fördergelder bekommt, aber auch mehr leisten muss. Eine der mit der Hochstufung verknüpften Bedingungen: Ein nationales Programm von Breitensport-Wettbewerben.

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Hätte sich nun Swiss Moto daran gemacht, Motocross-Rennen für Breitensportler zu organisieren, wäre man wohl ziemlich aufgelaufen: Es gibt nicht beliebig viele Clubs und Vereine, die ein Motocross organisieren können, ein geeignetes Gelände haben und die behördlichen Bewilligungen erhalten können. Man hätte den etablierten SAM mit Parallelstrukturen konkurrenzieren müssen, wodurch am Ende alle verloren hätten. Nun wurde dieser gordische Knoten von den Präsidenten der beiden Verbände, Walter Wobmann und Roger Uhr, mit einem gemeinsamen Schwerthieb durchschlagen.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Der SAM wird Kollektivmitglied bei Swiss Moto. Der SAM bleibt ein rechtlich, organisatorisch und finanziell eigenständiger Verband mit seiner eigenen Geschichte, seinen Sektionen, seinen Mitgliedern und seinen sportlichen Aktivitäten. Die bereits gestehende, erfolgreiche Zusammenarbeit in den Sparten Supermoto, Women Motocross und Seitenwagen-Motocross wird fortgeführt. Zusätzlich wird es eine Breitensport-Meisterschaft im Motocross geben, welche die Rennen des SAM und einige weitere, von kantonalen Verbänden in der Westschweiz organisierte Rennen umfasst. Für die besten Motocross-Breitensportler wird es Ende Saison 2027 ein nationales Finale geben, an dem um offizielle Schweiter Meistertitel im Amateur-Motocross gefahren wird.

Die Tragweite dieser neuen Zusammenarbeit soll jedoch weit über den Sport hinausgehen. Eine zentrale Rolle übernimmt die bereits 2024 von Swiss Moto und IG Motorrad Schweiz initiierte Mobilitätskommission. Mit der Einbindung des SAM soll sich diese zu einem Bindeglied zwischen Motorradsport, individueller Motorrad-Mobilität und politischer Interessenvertretung weiterentwickeln.

Die Motorradszene steht vor Herausforderungen, denen auf politischer Ebene mit einer starken, koordinierten nationalen Interessenvertretung begegnet werden muss. Es geht um den Erhalt von Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten, gesellschaftliche Akzeptanz, Verkehrssicherheit, Infrastruktur, gesetzliche Rahmenbedingungen und die Gleichbehandlung motorisierter Zweiräder in der Verkehrspolitik und der Verkehrsplanung.

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Durch die Bündelung von Fachkompetenzen, Netzwerken und politischen Ressourcen entsteht eine neue Schlagkraft gegenüber Behörden, politischen Entscheidungsträgern, nationalen Institutionen und weiteren Partnern. Dadurch werden die Verbände nicht nur für Motorradsportler attraktiv, sondern auch für Motorradfahrer, die ihr Motorrad für Touren oder als Verkehrsmittel nutzen.

«Die Motorradgemeinschaft kann politisch und gesellschaftlich wesentlich mehr erreichen, wenn sie ihre Kräfte bündelt», sagt dazu Walter Wobmann. «Mit diesem Schritt schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere gemeinsamen Interessen auf nationaler Ebene wirkungsvoller zu vertreten. Davon wird nicht nur der Motorradsport profitieren, sondern die gesamte Motorradgemeinschaft der Schweiz.»

«Der SAM bringt eine lange Tradition, starke regionale Strukturen und eine grosse Erfahrung im Breitensport in diese Zusammenarbeit ein», erklärt Roger Uhr. «Es war uns wichtig, unsere Eigenständigkeit und unsere Identität zu bewahren. Das neue Modell ermöglicht uns genau dies und eröffnet gleichzeitig Möglichkeiten, die wir als einzelner Verband nur schwer realisieren könnten.»

Architekt dieser Zusammenarbeit ist Rolf Enz, CEO von Swiss Moto. Er blickt noch weiter in die Zukunft: «Die Vision ist klar: eine vernetzte Schweizer Motorradlandschaft, in der die gemeinsamen Interessen im Vordergrund stehen. Eine Gemeinschaft, die ihre Ressourcen intelligent einsetzt, ihren Nachwuchs fördert, ihren Sport stärkt und sich mit vereinten Kräften für die Zukunft des Motorrads einsetzt.»

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