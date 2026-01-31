ADAC MX Masters
Tim Gajser bei seinem Renndebüt mit Yamaha gleich mit Hammerkonkurrenz
Mit dem Event zur internationalen Italienischen Motocross-Meisterschaft in Alghero auf Sardinien startet am 1. Februar der Reigen der Vorbereitungsrennen für die Könner in den WM-Klassen MXGP und MX2.
Im tiefen Sand in Alghero gibt der fünffache Weltmeister Tim Gajser sein Renndebüt mit der Werks-Yamaha. «Ich bin sehr aufgeregt, in guter Form, fühle mich gut und freue mich sehr auf die Saison», erzählte der Slowene vorab. «Wir haben im Januar viel Arbeit investiert und so viel wie möglich getan; mehr Zeit wäre hilfreich, aber so ist es nun einmal. Ich werde dieses Wochenende mein erstes Rennen auf der Yamaha bestreiten. Das ist eine Gelegenheit, um zu sehen, wo wir stehen, und Daten zu sammeln, die uns zeigen, woran wir arbeiten müssen. Meine Ziele für diese Saison: Natürlich möchte ich gut abschneiden. Es ist wichtig, gesund und bei jedem Rennen dabei zu sein – Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne diese Faktoren ist es fast unmöglich, Weltmeister zu werden. Ich möchte unbedingt gewinnen und den Titel für Yamaha holen. Ich werde alles geben und bin gespannt, was dieses Jahr bringen wird.»
Die Startaufstellung in Alghero ist vielversprechend. Auf der Piste Lazzaretto ist das vollzählige Red Bull KTM-Line-up 2026 mit den Fahrern sowohl aus dem Factory-Racing-Team als auch der De-Carli-Truppe dabei. Besonders gespannt sein darf man auf das Debüt in der 450er-Klasse von Andrea Adamo, der Speed von Lucas Coenen auf Sand ist hinlänglich bekannt. In der neuen Werksstruktur von Ducati rücken an der Seite des Schweizers Jeremy Seewer erstmals die Neulinge Calvin Vlaanderen und Andrea Bonacorsi mit ihren Desmo-MX-Bikes aus.
Ihre Debüts im neu aufgezogenen Fantic-Werks-Rennstall von Jacky Martens geben Alberto Forato und Brent van Doninck. Der mehrfache MX2-Vizechampion Jago Geerts wird erstmals mit dem Beta-450-Werksmotorrad zu sehen sein. Auch die KTM-Privatiers Mattia Guadagnini und Jan Pancar sind am Start. Gajsers neuer Yamaha-Teamkollege Maxime Renaux verzichtet hingegen auf das erste Kräftemessen auf Sardinien.
In der MX2-Klasse sind Weltmeister Simon Längenfelder und Sacha Coenen die Favoriten. Die weiteren deutschen Vertreter sind Brian Hsu (Honda) und Paul Ullrich (Kawasaki). Dazu kommen die Schweizer Toni Ziemer und Maxi Ernecker bei den 250ern. Seinen ersten Renneinsatz auf der 250er-Ducati absolviert Ferruccio Zanchi und der von Verletzungen geplagte Ex-KTM-Werksfahrer Marc-Antoine Rossi auf der Honda.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach