Tim Gajser bei seinem Renndebüt mit Yamaha gleich mit Hammerkonkurrenz

Im tiefen Sand in Alghero gibt der fünffache Weltmeister Tim Gajser sein Renndebüt mit der Werks-Yamaha. «Ich bin sehr aufgeregt, in guter Form, fühle mich gut und freue mich sehr auf die Saison», erzählte der Slowene vorab. «Wir haben im Januar viel Arbeit investiert und so viel wie möglich getan; mehr Zeit wäre hilfreich, aber so ist es nun einmal. Ich werde dieses Wochenende mein erstes Rennen auf der Yamaha bestreiten. Das ist eine Gelegenheit, um zu sehen, wo wir stehen, und Daten zu sammeln, die uns zeigen, woran wir arbeiten müssen. Meine Ziele für diese Saison: Natürlich möchte ich gut abschneiden. Es ist wichtig, gesund und bei jedem Rennen dabei zu sein – Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Ohne diese Faktoren ist es fast unmöglich, Weltmeister zu werden. Ich möchte unbedingt gewinnen und den Titel für Yamaha holen. Ich werde alles geben und bin gespannt, was dieses Jahr bringen wird.»